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Цели "СВО" в Украине будут выполнены, независимо от того, сколько нужно на это времени, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров

Цели "специальной военной операции" в Украине сохраняют свою актуальность и будут выполнены независимо от того, сколько нужно на это времени.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение российских угроз безопасности, демилитаризации и денацификации Украины. Все они остаются актуальными и будут выполнены независимо от того, как нужно времени", - сказал Лавров.

По мнению российского министра, "в Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия в Украине".

"Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев приблизились к достижению договоренностей между собой. Такая очередь событий явно испугала американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от процесса переговоров", – объяснил Лавров.

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Глава российского МИД также заявил, что из натовского оружия якобы убивают мирных жителей на территории РФ.

"Из натовского, американского вооружения обстреливают сопредельную Украину российскую территорию, убивают там мирных жителей. В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, целеуказания для нанесения ударов", - сказал Лавров.

Он также отметил, что Москва фиксирует присутствие американских наемников и советников "на поле боя". "Фактически США балонсируют на грани превращения в сторону конфликта", - добавил Лавров.

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Топ комментарии
+66
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21.09.2022 21:29
+54
Я так понял что главная цель Лаврова это быть повешенным на конских вожжах.
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21.09.2022 21:28
+42
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21.09.2022 21:34
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"Цєлі СВО" - знищення ************ режиму і паРаші, судячи з того, що вони роблять. Шкода тільки, що нашими руками. Та мабуть доля така - закопати Мокшандію.
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21.09.2022 22:09 Ответить
Риббентропа кстати повесили
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21.09.2022 22:11 Ответить
Агония Мавзолейного быдла началась 24 августа 1991 года ...потому что болезнь тяжкая и хроническая...распад Сссра дохлого слишком затянулся... война Армении и Азербайджана...война Киргизии и Таджикистана...война Украины с РАБzeeй..все это звенья одной цепи...РАБzeя дохнет ...после крупнейшей геополитической катастрофы века... термин плешивого Недоумка...Sorry...
Надобраніч...все буде Україна💙💛👍👌💪
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21.09.2022 22:11 Ответить
Це ми вже чули але почуйте що каже Залужний про мобілізацію у РФ: "Знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю"
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21.09.2022 22:21 Ответить
Зверніть увагу зебіли, як конємордий зливає Боневтіка і його переговорщиків, шкодуючи, що не вдалося закінчити договорнячок. "вже в березні, коли Москва та Київ наблизилися до досягнення домовленостей між собою" Джерело: https://censor.net/ua/n3368738
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21.09.2022 22:27 Ответить
Тобі як професіоналу в таких рульових іграх звичайно краще знати. Можеш навіть продемонструвати, тільки ти сайт перепутав, Збоченці на якихось інших тусуються.
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22.09.2022 00:13 Ответить
Це стало зрозуміло вже в березні, коли Москва та Київ наблизилися до досягнення домовленостей між собою. Джерело: https://censor.net/ua/n3368738
Зелена гидота хотіла капітулювати, Джонсон не даремно приїхав.
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21.09.2022 22:35 Ответить
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21.09.2022 22:43 Ответить
Лавров, почему твоя дочка не меняет рашистам вонючие повязки ?
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21.09.2022 22:46 Ответить
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21.09.2022 22:48 Ответить
лавров, ваш час вже збіг
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21.09.2022 22:50 Ответить
На коняку жирік зачекався. Той щось там розказував коли і як і де тепер воно. Коняка на виїзд.
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21.09.2022 23:03 Ответить
І-го-го-го-го!
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21.09.2022 23:13 Ответить
По конячі це- пішов ***** калантарян.
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21.09.2022 23:15 Ответить
(ОЙ)бнуте...
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21.09.2022 23:33 Ответить
Коняка точно не доживе до "виконання цілей спецоперації".
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21.09.2022 23:50 Ответить
Не доживут до сцели спецаперации старые ублюдки.
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21.09.2022 23:51 Ответить
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