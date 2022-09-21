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Важно, чтобы союзники из НАТО продолжали наращивать поддержку, - Столтенберг провел встречу с Кулебой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг,кулеба

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, отметив важность наращивания поддержки Украины со стороны союзников из НАТО по мере того, как президент России Владимир Путин своими действиями привел войну к эскалации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую запись Столтенберг сделал в среду на своей странице в твиттере.

"Хорошо встретить моего друга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на Генеральной ассамблее ООН. Украинский народ и Вооруженные силы вдохновляют всех нас своим мужеством и решительностью. По мере того как президент Путин обостряет войну России, еще более важно, чтобы союзники из НАТО продолжали наращивать поддержку", – написал он.

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Масова втеча рабсіян с Родины.... А як же Вставай страна огромная?
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21.09.2022 22:29 Ответить
 
 