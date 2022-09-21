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война (46763) США (23185) Черноморский флот РФ (1446) ядерное оружие (1137) Ходжес (135)

Если Россия применит ядерное оружие в Украине, США уничтожат Черноморский флот, - Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,зброя,ядерна,ядерний

По словам генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, ответ Пентагона, возможно, и не будет ядерным, но от этого не менее сокрушительным. Могут быть разрушены военные базы в Крыму.

На применение Россией ядерного оружия в Украине США ответят "сокрушительным ударом" возмездия по российским военным базам или Черноморскому флоту — с таким предупреждением 21 сентября выступил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, пишет The Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на focus.ua.

Ответ Америки, возможно, будет и не ядерным, но это не помешает вооруженным силам США уничтожить российский Черноморский флот или крымские военные базы.

Такой комментарий прозвучал в ответ на угрозы Путина миру ядерному оружию.

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Генерал Ходжес, руководивший американской армией в Европе в период 2014-2018 гг., рассматривает угрозу ядерного удара по Украине весьма маловероятно. Однако, по его словам, на любое применение оружия массового поражения будет скорый и жесткий ответ со стороны президента Байдена.

По мнению Ходжеса, Путин отдает себе отчет в том, что со стороны США пойдет ответ.

"Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например, для уничтожения черноморского флота РФ или российских баз в Крыму, — объяснил Ходжес. — Поэтому я считаю, что Путин и его окружение не хотят прямого столкновения с США".
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Топ комментарии
+44
Це все ху...ня.
Тiльки ядерная зброя по бункеру протверезить фюрера.
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21.09.2022 22:29
+44
Чесно кажучи, досить жалюгідна заява!
Такі заяви, як раз і провокують ***** йти далі!
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21.09.2022 22:31
+26
Їбать дякуємо, оце реально спасибі. Проти нас ядерну зброю використають, а ми потопимо декілька корабликів, оце відповідь
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21.09.2022 22:32
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Сподіваюсь, це перший удар. Другий - по бункерам ***** і Масквє (не той, шо на дні, а той, шо на паРаші).
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21.09.2022 22:56 Ответить
На жаль, нам це вже не допоможе. Я навіть і не сумніваюсь що людина яка несповна розуму віддасть такий наказ. А як будуть діяти виконавці, і всі інші спрогнозувати невідомо.
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21.09.2022 22:59 Ответить
Хйло переживает исключительно за собственную ж... но череда событий может именно к ней внезапно и привести.
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21.09.2022 23:01 Ответить
Багато людей не розуміють, з яких насправді причин США "вписалось" за Україну в цій війні. Ось такі заяви, насправді, дають правильне розуміння. Хоча не всі і усвідомлюють, що насправді сказав Ходжес.

Аксіома: самим США глибоко начхати на Україну, на демократію в Україні, на інтереси ***** в Україні.

Аксіома: головний чинник та принцип, за яким війська США оперують на планеті (поза кордонами США) - це свобода морських (в першу чергу!) та інших транспортних шляхів. Скрізь. Це у них напряму в доктринах застосування військ, політики та засобів вписане неодноразово.

Факт: свинолупа підерація 24.02.2022 свідомо, безпосередньо та зухвало, попри неодноразові прямі попередження держдепу США, порушила транспортні шляхи в Чорному морі.

Результат: через 10 днів почне діяте перший ленд-ліз аза 77 років. Для України. А генерал-лейтенант США, хоч і у відставці, колишній командувач сил США в Європі, припускає, що США у відповідь на якісь дії засрашки знищіть флотилію засрашки або всі військові бази засрашки в Криму.

Це не "холодний душ" для українців. Це просто показує - на якій мові потрібно розмовляти з держдепом США та чим апелювати у проханнях щодо допомоги та зброї.
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21.09.2022 23:02 Ответить
а німці нададуть ще одного гепарда без бк, але це не точно...
бо норвегі не ті гільзи точють...
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21.09.2022 23:03 Ответить
сказал ... а ***** пусть ссыт в штаны и думает куда ответочка прилетит...
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21.09.2022 23:06 Ответить
Пупкин достал Запад. И Рашку стало проще уничтожить нежели терпеть.
Ее словили со спущенными штанами на горячем, она вляпалась в агрессивную войну и морально прососала все что можно, пытаясь оторвать кусочки от соседа. Стала трясти ядерной дубиной пытаясь голой опой кого то там напугать. Кого? НАТО видело и похлеще идиотов у власти в Рашке )))
Нужно уже раз и навсегда покончить с этим уродливым кровавым вечно брешущем и угрожающим образованием под названием Российская Федерация. Надоела. Пора ее кончать )
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21.09.2022 23:07 Ответить
В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ЯДЕРНЫЕ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРОВАЛИ УКРАИНЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОТДАЧЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ УКРАИНУ ПОД СВОЙ ЯДЕРНЫЙ ЗОНТИК И ПУБЛИЧНО ЭТО ОБЪЯВИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.09.2022 23:09 Ответить
Нет договора, чилакс бро
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22.09.2022 00:01 Ответить
почему такой мелкий шрифт?
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22.09.2022 03:49 Ответить
Саме тому я вже тисяча першого разу кажу: Україна ПОВИННА мати свій власний ядерний потенціал!! Аж до того самого моменту коли до всіх у світі раптом РЕАЛЬНО дійде 🙄😳😱 що застосування ядерної зброї - це тупо шлях у безодню і повний глобальний армагєддєц!💥 А до того моменту наявність ядерних *********** і засобів їх доставки ЗАВЖДИ буде переважувати усі можливі "мєморандуми", міжнародні договори та інші конвенції. І нам не потрібно буде мати тисячі ядерних ***********! Достатньо мати до сотні(та навіть кілька десятків кілотонних та десяток мегатонних зарядів) і засоби їх доставки(крилаті та балістичні ракети) щоб у будь-якого агресора виникли ВЕЛИЧЕЗНІ сумніви у доцільності провадження агресивних дій у відношенні України!😠
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21.09.2022 23:09 Ответить
Ну мали би ядерную зброю та що?все одно не можливо ii використати.
Треба вiд зрадникiв позбавились.хоча б на постах.Не було б Чангару-не було б Херсону.Звпорiжжя.Марiуполю.Головний задник на Банковой.та наш 'мудрий нарiд"знову вибере його.бо як тi кацапи -телевiзор замiсть мозгiв
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22.09.2022 08:06 Ответить
",,,виступив колишній командувач американськими військами в Європі " це ніхто, просто якийсь пенсіонер. дядько з вулиці. крч США дають задню
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21.09.2022 23:12 Ответить
спалених кацов без лад буде?
елітні кацпітухі пернаті...
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21.09.2022 23:14 Ответить
Так. навіть самому х йлу насрати на той флот і не тільки - його тільки своя шкура хвилює.
Раніше США говорили, що в такому випадку нанесуть точний удар по ньому. Надіюсь не передумали і повторять офіційно.
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22.09.2022 04:31 Ответить
Нарешті ми дочекалися відповіді Штатів. Не зважайте на те, що він колишній. Так це і робиться. Бо офіційні особи прямо такого сказати не можуть. Тому і потрібні ходжеси. Головне - відповідь буде. І відповідь буде військова (не ядерна, але піпец яка міцна).
До того ж ця заява означає дослівно: У ВИПАДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ЯО - США ВСТУПАЮТЬ У ВІЙНУ.
P.S. Ми не проти, щоб США допомогли нам за добу звільнити Крим.
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21.09.2022 23:22 Ответить
Для кого вони звільнять Крим якщо по українцям застосують ядерну зброю?
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21.09.2022 23:45 Ответить
Отже блеф Пуйла провалився. Йому залишається стрибнути з Останкінської башти без парашуту
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21.09.2022 23:24 Ответить
Це в стилі, - "Відключим газ" з кінофілма "Бриліантова рука."
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21.09.2022 23:26 Ответить
розмовляти цитатами із совєцьких кінофільмів - це ознака дурного смаку.
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22.09.2022 01:49 Ответить
реально дивують люди які вважали що США зробить щось більше. Якби вони хотіли зробити набагато більше то уже б давно нам надали достатньо зброї для того щоб за 1-2 місяця можна було звільнити нашу територію повністю. Але вони цього не роблять, і бити по росії відразу ж ядерною зброєю і получити у відповідь такийй же удар тим більше не будуть
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21.09.2022 23:26 Ответить
Мы тебе млять устроим взрывы на ядерных станциях на **********, попробуй только.
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21.09.2022 23:29 Ответить
Одним словом , я , мы , все , должны загнутся от ядера ,ради того чтоб сдох ибучий кацапский флот ? Я не въехал в мысль тупую...Ради этого ? Да вся кацапия должна исчезнуть , не флот ....
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21.09.2022 23:38 Ответить
"..Советское правительство полагало, что русские оказывают нам огромную услугу, сражаясь в своей собственной стране за свою собственную жизнь. И чем дольше они сражались, тем в большем долгу они нас считали".
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22.09.2022 05:16 Ответить
реально дивують люди які вважають, що США мають надати Україні дуже багато зброї в той самий час, коли "зе владі" за пів року до війни сказали копати траншеї,відати бабломойского американському правосуддю,забрати рашистських агентів з ОП,створити САП .Західні друзі України, зовсім не є друзями "зеленої влади", котра в більшості випадків чинить антиукраїнські дії,
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21.09.2022 23:39 Ответить
Страждає, помирає та знесилює геополітичного ворога США зовсім ніяка не "зелена влада".

Зелена влада знаходиться в теплі, затишку, рідних відправила за кордон. І навіть якщо війна буде програна, вони завжди швидко зможуть звалити на Захід. Тож Ії рятувати зовсім не потрібно, і допомогати теж.

Якщо США рятувати та допомогати наших військових та цивільне населення щось заважає, то нехай самі потім роблять це в Естонії, Литві, Латвії. Своїми солдатами.

Тож не треба петляти на "зелену владу".
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21.09.2022 23:53 Ответить
тиж її вибрав.?.Тож не треба петляти на Західних партнерів, котрі також в теплі і мають добре заасвальтовані дороги плюс багато багато озброєння для захисту власних громадян.та ще й діляться ним з Україною.
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22.09.2022 09:50 Ответить
Тож нехай Захід сам воює з монстром, якого виростив, коли ми отримаємо поразку.

І будеш ти вже шукати винуватих серед незеленої байденовської влади чи яка там буде.
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22.09.2022 15:35 Ответить
Ти таки без клепки, або в Тебе клепка від бабломойского, котрий сказав.про 180 млр доларів від рашиста і російські танки на границі з ЄС.Хто ж Тобі засунув в мозги таку єрунду, як не "зелені коломойского" про те, що рашист кудись дальше України полізе воювати.коли йому і в Україні з Західною (не найкращою війсковою допомогою) буде хана???дафай асвальтуй дороги.не випускай ракет і не звинувачуй за це Захід.(а какая разница,,,?)"Грім""Вільха".чи ще яке інше озброєння ,або асвальт?
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22.09.2022 17:27 Ответить
Ти думки взагалі офорляти вмієш? Цю маячню 5-класника читати неможливо.

Зброя зеленим потрібна чи українській армії? Армії. Тож досить вже нити про зелених, які деменціозному Бідону не дають поставляти більше зброї.
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22.09.2022 18:18 Ответить
Верхо́вний Головнокомандувач Збройних Сил України - найвища посадова особа у Збройних Силах України, обов'язки якої, згідно з Конституцією України, виконує Президент України.Хто є гарантом захисту і безпеки України і її народу.,?Байден,Ердоган,Шольц,Орбан ,Дуда, чи "зе лідор",,,,?Тобі таки краще "стрілочником" на укрзалізниці бути,можеш з успіхом і на рашистських ж\д "стрелки переводить",Свої думки заховай в одне місце,вони Тебе видають.
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22.09.2022 19:27 Ответить
Ти, дебіла кусок, до твоєї макітри ніяк не доходить думка що ми живемо в той реальності якої живемо і яка ВЖЕ склалася? Ніякий "головнокомандувач", навіть Порохатий, сьогодні вже ніякої зброї з дупи або чарами зробити не зможе.
Ії можуть дати лише американі. Лише від них залежить, отримає Україна поразку чи перемогу. Та на скільки десятків тисяч загиблих буде більше або меньше.

І тут чучело заявляє, що зброю давати не треба, бо зелені не такі йому. Ти дійсно такий дебільний чи просто адепт Порохатого свинорила?
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22.09.2022 22:56 Ответить
Ти, дебіла кусок, до твоєї макітри ніяк не доходить думка що ми живемо в той реальності якої живемо і яка ВЖЕ склалася?-"зебіл"- все в Україні само по собі НІЧОГО не склалося.Все, шо є в Україні( живемо В РЕАЛЬНОСТІ яка ВЖЕ склалася)склали "зелені " разом з рашистською агентурою.Петро,на відміну від адептів "зелено-квартальних" шукає зброю і допомагає армії .Давай замполіт,на ж\д.
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23.09.2022 09:30 Ответить
Так і думал, що ти пороходрочер. І не помилився.

Ви хочете навіть щоб США не давали зброю та армія програвала, аби тількі ви потом змогли скулити про погану зелену владу. Вам програш у війні як нагода повернення до влади Порохатої свині.
І де там свиня зброю шукала, в Лондоні? І взагалі-то сьогоднішня армія це в тому числі спадок Хряка. Чи ти думаєш лише порохаті забули про знищені склади?
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23.09.2022 12:54 Ответить
"зедебіл" спадком Порошенка було потоплено "мацкву".а ось як Порошенко хоче, щоб армія програла-"https://bykvu.com/ua/bukvy********-pretsedent-fond-poroshenka-spilno-z-volonteramy-prydbaiut-bronemashyny-italiiskoho-vyrobnytstva-dlia-ukrainskoi-armii...давай іди,щоб не вказувати Тобі напрямок.Ів Тебе мозгів не вистарчить подумати,кому було вигідно за правління Петра підривати склади і для чого їх підривали?
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23.09.2022 14:08 Ответить
Яку нахер москву, пороходрочер? Нептуни існували задовго до Порохосвині.

Мені пофіг для чого там склади підірвали, робив це ворог чи порохата свиня для продажу ***********.
Сам факт що це трапилось при ньому і ніхто не був покараний, і ніхто нічого не зробив аби інші склади не підірвали.
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23.09.2022 15:02 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/neptun-vyprobuvaly-z-bojovoyu-chastynoyu/- хоча "зелена пліснява" зїла всі мозги (((Нептуни існували задовго до Порохосвині.)))
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23.09.2022 15:18 Ответить
"404" - це мабуть синонім створення нептуна при Порохосвині, якого не було.

Ти в курсі що розробка цієї ракети почалась ще в 2010? А ну швидко целуй ноги Януковичу!
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23.09.2022 15:29 Ответить
ти таки не в курсі, що розробками можна "папиреднику ", задницю вимазати лайном,але не потопити рашистське корито вартістю біля 1 млрд.вічно "зелених рублів"
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23.09.2022 20:45 Ответить
Це тільки в порохозбоченних якщо так зівпало, що якесь підприємництво доходить до свого логічного завершення, то вся заслуга записується на великого порохатого царя-ясносолнишко.
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23.09.2022 22:56 Ответить
Второй раз не успеет. Уничтожение ЧФ и освобождение Крыма обессмыслит стратегическую целесообразность его применения. Это оружие паритета, а не завоевания территорий. Если паритет не работает (а Запад вызов принял) то и смысла нет его применять: крысеныша достанут неядерным, но необычным конвенциональным оружием в самой глубокой норе под Уралом в течение 10 мин а на открытом месте моментально испарят на молекулы. Задействовать весь ядерный щит за это время нереально. Учти еще что не все генералы хотят отправиться в рай плюс у них есть дети.
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22.09.2022 01:23 Ответить
Навіщо продукувати маячню та вкидати її в інформпростір? Сказав би відразу-"кидайте кацапи атомні бомби на Україну..нічого вам за це не буде ". Ідіот.
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21.09.2022 23:42 Ответить
Америкоси засцали. ЧФ РФ це сране гівно.
Воно навіть Україні не погрожує і тим паче не може бути загрозою для США. Якусь рандомну ціль назвав, яка ніякого стратегічного значення не має.
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21.09.2022 23:44 Ответить
З тих корабликів пускають ракети по українським містам,до слова,вже сьомий місяць.
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22.09.2022 00:28 Ответить
Вже давно не з корабліків пускають, а із стратегічної авіації.
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22.09.2022 00:53 Ответить
Иван, не америкосы, а американцы
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22.09.2022 01:01 Ответить
"зброї масової поразки". редакторы, авторы.. вам самим слух не режет, когда переводите тексты через гугл-переводчик? может зброя не масовоъ поразки, а масового ураження? га?
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21.09.2022 23:49 Ответить
краще б він жував....
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21.09.2022 23:49 Ответить
Успокойтесь и не паникуйте. Ядерный взрыв это не то же самое что Чернобыль и намного менее опасный поскольку его действие краткосрочно. Скажем так в Украине вовсю при совке взрывали ЯО на Донбассе при добыче угля и никто этого даже не заметил. Да это большой взрыв и страшный гриб (как взрыв большого склада с бп или склада с силитрой в Бейруте) но это не апокалипсис из кинематографа. Но это прецендент, Так что уничтожение ЧФ на росии включая атомные ПЛ это более чем достаточно за только один тактический заряд Якщо дали буде огогооо!
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22.09.2022 00:15 Ответить
Цікаво,ті,хто пишуть кидатись у відповідь яз дійсно розуміють наслідки? Ну,почнуть кидатись росія в Україну,США в росію, Росія в США,а потім і в ЄС і що? Здохнемо всі колективно зате американці яйця покажуть,так? Я підтримую такий хід. Більше того,думаю,що вже готові в ЄС ПВО,які будуть збивати ядерні ракети. Можливо,навіть натівська авіація втрутись. Щось підозріло-аетивно вони тут в Польщі тренуються останні місяці. Тобто,сценарій може бути неочікуваний. А МФ - то ж улюблена цяцька путіна.
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22.09.2022 00:26 Ответить
Сотня томагавков, как гавкнет и всё. кают флоту и крымской группировке.
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22.09.2022 03:50 Ответить
..ціль номер ван - шхуна "Каптящий"
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22.09.2022 05:44 Ответить
крым- это украина,так что еще добавят
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22.09.2022 06:25 Ответить
Ви хотіли, щоб Ходжес розказав вам все-все-все? І скільки ракет полетять на Лєнінґрад?
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22.09.2022 06:36 Ответить
тобто відповіді не буде?! оце розмін!по нас ядеркою ,а їм три ******** затоплять, гаранти,,,,,
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22.09.2022 07:17 Ответить
Частичная Могилизация и ядреное оружие...це кремлевские Понты...каже Александр Кушнарь из Литвы...и он прав...
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22.09.2022 08:28 Ответить
А що зараз заважає? Вони вже давно прямим текстом кажуть, що воюють з усим НАТОм
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22.09.2022 08:51 Ответить
люди, вчіться читати поміж рядків.

лише два варіянта відповіді тут могли б підійти = це ядерний американський удар по росії у відповідь або превентивна передача ядерної зброї Україні щоб ми вдарили самі.

ні того ні иншого америка не робить.

отже. якщо і буде удар ядерною зброєю по Україні америка НІЧОГО не робитиме а лошари, які вірили в америку будуть рвати волосся на сраці.

думаю нам треба або чітко спиратися на те, що росія блефує або підготувати удари по атомним станціям в росії.

ну, і не забуваємо дякувати нашій владі, яка кучму, який здав яз утримує.
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22.09.2022 09:16 Ответить
П"ять , шість кораблів чф рф або база в балаклаві чі донузлаві - дуже мала ціна за ядерний удар ро Києву , Харкову , Львову , Одесі чі будь якому іншому місту Укрїни.
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22.09.2022 12:23 Ответить
Речь идет об ответе на минимальное применение ядерного боеприпаса в районе боевых действий. Удар по городу будет иметь дополнительные последствия
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22.09.2022 20:23 Ответить
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