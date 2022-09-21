Если Россия применит ядерное оружие в Украине, США уничтожат Черноморский флот, - Ходжес
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По словам генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, ответ Пентагона, возможно, и не будет ядерным, но от этого не менее сокрушительным. Могут быть разрушены военные базы в Крыму.
На применение Россией ядерного оружия в Украине США ответят "сокрушительным ударом" возмездия по российским военным базам или Черноморскому флоту — с таким предупреждением 21 сентября выступил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, пишет The Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на focus.ua.
Ответ Америки, возможно, будет и не ядерным, но это не помешает вооруженным силам США уничтожить российский Черноморский флот или крымские военные базы.
Такой комментарий прозвучал в ответ на угрозы Путина миру ядерному оружию.
Генерал Ходжес, руководивший американской армией в Европе в период 2014-2018 гг., рассматривает угрозу ядерного удара по Украине весьма маловероятно. Однако, по его словам, на любое применение оружия массового поражения будет скорый и жесткий ответ со стороны президента Байдена.
По мнению Ходжеса, Путин отдает себе отчет в том, что со стороны США пойдет ответ.
"Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например, для уничтожения черноморского флота РФ или российских баз в Крыму, — объяснил Ходжес. — Поэтому я считаю, что Путин и его окружение не хотят прямого столкновения с США".
Пожалуйста, подождите...
Аксіома: самим США глибоко начхати на Україну, на демократію в Україні, на інтереси ***** в Україні.
Аксіома: головний чинник та принцип, за яким війська США оперують на планеті (поза кордонами США) - це свобода морських (в першу чергу!) та інших транспортних шляхів. Скрізь. Це у них напряму в доктринах застосування військ, політики та засобів вписане неодноразово.
Факт: свинолупа підерація 24.02.2022 свідомо, безпосередньо та зухвало, попри неодноразові прямі попередження держдепу США, порушила транспортні шляхи в Чорному морі.
Результат: через 10 днів почне діяте перший ленд-ліз аза 77 років. Для України. А генерал-лейтенант США, хоч і у відставці, колишній командувач сил США в Європі, припускає, що США у відповідь на якісь дії засрашки знищіть флотилію засрашки або всі військові бази засрашки в Криму.
Це не "холодний душ" для українців. Це просто показує - на якій мові потрібно розмовляти з держдепом США та чим апелювати у проханнях щодо допомоги та зброї.
бо норвегі не ті гільзи точють...
Ее словили со спущенными штанами на горячем, она вляпалась в агрессивную войну и морально прососала все что можно, пытаясь оторвать кусочки от соседа. Стала трясти ядерной дубиной пытаясь голой опой кого то там напугать. Кого? НАТО видело и похлеще идиотов у власти в Рашке )))
Нужно уже раз и навсегда покончить с этим уродливым кровавым вечно брешущем и угрожающим образованием под названием Российская Федерация. Надоела. Пора ее кончать )
Треба вiд зрадникiв позбавились.хоча б на постах.Не було б Чангару-не було б Херсону.Звпорiжжя.Марiуполю.Головний задник на Банковой.та наш 'мудрий нарiд"знову вибере його.бо як тi кацапи -телевiзор замiсть мозгiв
елітні кацпітухі пернаті...
Раніше США говорили, що в такому випадку нанесуть точний удар по ньому. Надіюсь не передумали і повторять офіційно.
До того ж ця заява означає дослівно: У ВИПАДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ЯО - США ВСТУПАЮТЬ У ВІЙНУ.
P.S. Ми не проти, щоб США допомогли нам за добу звільнити Крим.
Зелена влада знаходиться в теплі, затишку, рідних відправила за кордон. І навіть якщо війна буде програна, вони завжди швидко зможуть звалити на Захід. Тож Ії рятувати зовсім не потрібно, і допомогати теж.
Якщо США рятувати та допомогати наших військових та цивільне населення щось заважає, то нехай самі потім роблять це в Естонії, Литві, Латвії. Своїми солдатами.
Тож не треба петляти на "зелену владу".
І будеш ти вже шукати винуватих серед незеленої байденовської влади чи яка там буде.
Зброя зеленим потрібна чи українській армії? Армії. Тож досить вже нити про зелених, які деменціозному Бідону не дають поставляти більше зброї.
Ії можуть дати лише американі. Лише від них залежить, отримає Україна поразку чи перемогу. Та на скільки десятків тисяч загиблих буде більше або меньше.
І тут чучело заявляє, що зброю давати не треба, бо зелені не такі йому. Ти дійсно такий дебільний чи просто адепт Порохатого свинорила?
Ви хочете навіть щоб США не давали зброю та армія програвала, аби тількі ви потом змогли скулити про погану зелену владу. Вам програш у війні як нагода повернення до влади Порохатої свині.
І де там свиня зброю шукала, в Лондоні? І взагалі-то сьогоднішня армія це в тому числі спадок Хряка. Чи ти думаєш лише порохаті забули про знищені склади?
Мені пофіг для чого там склади підірвали, робив це ворог чи порохата свиня для продажу ***********.
Сам факт що це трапилось при ньому і ніхто не був покараний, і ніхто нічого не зробив аби інші склади не підірвали.
Ти в курсі що розробка цієї ракети почалась ще в 2010? А ну швидко целуй ноги Януковичу!
Воно навіть Україні не погрожує і тим паче не може бути загрозою для США. Якусь рандомну ціль назвав, яка ніякого стратегічного значення не має.
лише два варіянта відповіді тут могли б підійти = це ядерний американський удар по росії у відповідь або превентивна передача ядерної зброї Україні щоб ми вдарили самі.
ні того ні иншого америка не робить.
отже. якщо і буде удар ядерною зброєю по Україні америка НІЧОГО не робитиме а лошари, які вірили в америку будуть рвати волосся на сраці.
думаю нам треба або чітко спиратися на те, що росія блефує або підготувати удари по атомним станціям в росії.
ну, і не забуваємо дякувати нашій владі, яка кучму, який здав яз утримує.