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Ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС - это угроза планетарного масштаба, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации на Запорожской АЭС на мероприятии по безопасности гражданских ядерных объектов в ситуации вооруженного конфликта, которое состоялось на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Ядерный терроризм - это не проблема Украины, это угроза планетарного масштаба. До сих пор человечество не сталкивалось ни с чем подобным". Шмыгаль подчеркнул, что с 24 февраля вся Европа стала жертвой ядерного терроризма: "Даже в страшном сне цивилизованный мир не мог себе представить, что в XXI веке кто-то будет подвергать массированной атаке атомные электростанции. Но сегодня российские войска держат возведенный курок у виска всего мира".

По словам премьера, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси очертил семь принципов функционирования объекта, однако ни один из этих пунктов не выполнен российской стороной.

"Запорожская станция превращена в мощную военную базу с арсеналом оружия. Она служит для россиян живым щитом, чтобы обстреливать соседние города. Они знают, что Украина не будет стрелять в ответ, потому что понимает свою ответственность. В то же время видим обстрелы станции Россией, отключение АЭС от энергосети и угрозы остановить работу энергоблоков", - отметил Шмыгаль.

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Глава украинского правительства подчеркнул, что нужны решительные действия, в частности, международная миссия ООН и Европейского Союза, результатом которой станет полная демилитаризация ЗАЭС и близлежащей территории, которая будет полностью находиться под украинским контролем с мониторинговой миссией МАГАТЭ.
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"пташку" звільнили!!
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21.09.2022 22:47 Ответить
Це хороша новина, ще б вагітних звільнили б. Та і решту 1800. Чекаємо і віримо
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21.09.2022 22:51 Ответить
Единственное реальное решение это или ультиматум МАГАТЕ об отказе сертификации Росатому, или нам лупануть по АЭС в рашке поближе к Москве или Петербургу....
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22.09.2022 04:48 Ответить
 
 