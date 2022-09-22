Командир Азова Редис (Денис Прокопенко) и морпех Сергей Волынский (Волына) освобождены из российского плена. ФОТО

Вечером 21 сентября произошел обмен пленными, в результате чего из российского плена были освобождены Командир Азова Редис (Денис Прокопенко) и морпех Сергей Волынский (Волына).

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото освобожденных украинских защитников попало в соцсети.

Также среди освобожденных и Святослав Паламарь (Калина).

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