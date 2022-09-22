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Командир Азова Редис (Денис Прокопенко) и морпех Сергей Волынский (Волына) освобождены из российского плена. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 21 сентября произошел обмен пленными, в результате чего из российского плена были освобождены Командир Азова Редис (Денис Прокопенко) и морпех Сергей Волынский (Волына).

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото освобожденных украинских защитников попало в соцсети.

Также среди освобожденных и Святослав Паламарь (Калина).

Смотрите: Украина смогла вернуть из плена часть защитников. Обмен состоялся в Черниговской области. ВИДЕО

Командир Азова Редис (Денис Прокопенко) и морпех Сергей Волынский (Волына) освобождены из российского плена 01
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Топ комментарии
+87
Їх обміняли на Медведчука. Треба наступним затримати Єрмака та обміняти
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22.09.2022 00:16
+59
теж на волі
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22.09.2022 00:19
+49
ГЕРОЯМ - СЛАВА !!!!!!
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22.09.2022 00:16
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22.09.2022 01:10 Ответить
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22.09.2022 01:17 Ответить
💯% так і є! Ми ще довго не побачимо нормальних новин по Т2 😠
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22.09.2022 03:59 Ответить
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22.09.2022 01:14 Ответить
Не лох? Хлопцi ризикуючи своiм життям , беруть в полон рашистiв , але пiсля обмiну на гiмномарафонi пiаряться однi й тiж морди...хитнозробленоi нацiональностi...
Дякую тiльки ЗСУ!!!
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22.09.2022 01:26 Ответить
зеля лох. был. есть. будет.
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22.09.2022 02:35 Ответить
Президент дозволив🥃

Медведчука мы могли обменять на одного нашего азовца; но то, что получилось на такое количество - это повод выпить всей стране, - цитируют Зеленского ВВС
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22.09.2022 01:23 Ответить
нежалко навіть 100 медведчуків ради однієї Пташки ...Це не той обмін що робив Порошенко свого часу ..обміняв двох грушеиків на агента фсб Надію Савченко
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22.09.2022 02:02 Ответить
якби ж то знаття, що в касапській тюрмі її завербували...
І, до речі, нині вона воює за Україну. Де, в якій бригаді - не кажуть. Так що може, і не завербували. Вона, можливо, авантюрист по натурі.
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22.09.2022 02:59 Ответить
Її треба було звільняти в любому випадку, навіть знаючи що вона агент, бо після тієї величезної пропаганди кремля умний нарід не зрозумів би і постійно давив на владу.
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22.09.2022 08:26 Ответить
А ви не пам'ятаєте, який тоді був резонанс і тиск нашого суспільства з приводу Савченко? Ті голодування одне за одним (сухі голодування тощо). Постійний зв'язок з її адвокатами. Всі переживали за її долю. Депутати ходили у футболках з її зображенням. Люди постили у фейсбуку, вимагаючи її звільнення.

І як круто нас всіх росія намахала!! Бо то з самого початку було сплановано! Від її захоплення в російський полон до звільнення.
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22.09.2022 03:26 Ответить
Я тогда ходил в Варшаве протестовать у рашинского посольства.
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22.09.2022 11:00 Ответить
це фото з Туреччини вони ще не в Україні
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22.09.2022 02:37 Ответить
Вони перебуватимуть там до закінчення війни, така умова.
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22.09.2022 07:03 Ответить
Не важно, главное что не в кацапской тюрьме.
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22.09.2022 08:13 Ответить
Враховуючи те на яке колосальне бабло мертвечук розвів ***** я б за його покарання не перймався. ******** "уконтрапупіт".
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22.09.2022 02:37 Ответить
на фото Волина перший ?
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22.09.2022 03:00 Ответить
Прекрасно.
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22.09.2022 03:41 Ответить
Боже, як ми цього чекали!

Героям-азовцям безсмертна слава!👍
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22.09.2022 03:45 Ответить
Щщщщщоооо ?Повернули...закатованних,понівеченних....наших воїнів...буде хоч якоюсь відрадою....якщо оманськікнурі бєняєрмакзеганьба в знак солідарності ....відріжуть собі мошонки...Де ті воїни ,добровольці , що повернули на обмін закатованих в 2014 році ? А їх вже нема : або повмирали... або покінчили з життям....ібані,відпустили медведчука без мошонки ????....оманськікнурізрадникимародери....
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22.09.2022 04:58 Ответить
Дуже рада що вони на волі. Їх життя найважливіше. Хочеться сподіватися що звільнять всіх скоро.
Знаю що в Оленівці дівчина вагітна сидить ,медік Азова,їй народжувати скоро.Так хочеться щоб вони дитину дома народила. Нічого не чутно про неї
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22.09.2022 05:03 Ответить
Повернули
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22.09.2022 05:40 Ответить
Те, що особливо радіти з того, що визволили 215 воїнів Укрїни рано (хоча потрібно і навіть можна) - доводять отакі статистичні цифри з порталу tZEinform, повідомлення від 09/09.2022р.:

Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають:
1. Вбиті - 28111 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 54109 в\с;
3. Потрапили в полон - 1224 в\с;
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок (вважай, вбиті, але неідентифіковані їхні частини тіла) - 39722 в\с.‎

Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС України складають:
1. Вбиті - 23987 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 50 741 в\с;
3. Потрапили в полон - 4232 в\с;
4. Зниклі безвісти (те ж саме, що і касапи з п.4) - 1088 в\с.

Про точність наведених цифр можна сперечатись, але найбільш достовірні цифри тут мають бути по п.3, оскільки вони мають бути верифікованими сторонами в процесі взаємних переговорів зі звільнення (обміну) полоненими. З цього виходить, що роботи зі звільнення наших бранців - непочатий край... попри визволення 215-ти щасливчиків...

А "матеріалу" на обмін - бракує, можете самі переконатись... Отже, радуватись рано...
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22.09.2022 05:24 Ответить
Для чого наводить дані з рашки? Щоб що?
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22.09.2022 05:44 Ответить
При цьому пропонує "самім переконатися"
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22.09.2022 07:10 Ответить
Повернули...закатованних,понівеченних....наших воїнів...буде хоч якоюсь відрадою....якщо оманськікнурі бєняєрмакзеганьба в знак солідарності ....відріжуть собі мошонки...Де ті воїни ,добровольці , що повернули на обмін закатованих в 2014 році ? А їх вже нема : або повмирали... або покінчили з життям....ібані,відпустили медведчука без мошонки ?? оманськікнурізрадники мародери....
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22.09.2022 06:21 Ответить
медведчука всё равно грохнут, такие как гиркин-стрелков.
не будет фуйла, капец и медведчуку.
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22.09.2022 06:27 Ответить
Оце так новина!!!
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22.09.2022 08:40 Ответить
Щоб не писали про "цінність" Медведчука, але визволені з полону захисники України мають більшу цінність. Пташка важливіше цієї погані,все одно дерьмак відмазав би.
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22.09.2022 12:49 Ответить
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