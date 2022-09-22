Командир Азова Редис (Денис Прокопенко) и морпех Сергей Волынский (Волына) освобождены из российского плена. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 21 сентября произошел обмен пленными, в результате чего из российского плена были освобождены Командир Азова Редис (Денис Прокопенко) и морпех Сергей Волынский (Волына).
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото освобожденных украинских защитников попало в соцсети.
Также среди освобожденных и Святослав Паламарь (Калина).
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Дякую тiльки ЗСУ!!!
Медведчука мы могли обменять на одного нашего азовца; но то, что получилось на такое количество - это повод выпить всей стране, - цитируют Зеленского ВВС
І, до речі, нині вона воює за Україну. Де, в якій бригаді - не кажуть. Так що може, і не завербували. Вона, можливо, авантюрист по натурі.
І як круто нас всіх росія намахала!! Бо то з самого початку було сплановано! Від її захоплення в російський полон до звільнення.
Героям-азовцям безсмертна слава!👍
Знаю що в Оленівці дівчина вагітна сидить ,медік Азова,їй народжувати скоро.Так хочеться щоб вони дитину дома народила. Нічого не чутно про неї
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають:
1. Вбиті - 28111 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 54109 в\с;
3. Потрапили в полон - 1224 в\с;
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок (вважай, вбиті, але неідентифіковані їхні частини тіла) - 39722 в\с.
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС України складають:
1. Вбиті - 23987 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 50 741 в\с;
3. Потрапили в полон - 4232 в\с;
4. Зниклі безвісти (те ж саме, що і касапи з п.4) - 1088 в\с.
Про точність наведених цифр можна сперечатись, але найбільш достовірні цифри тут мають бути по п.3, оскільки вони мають бути верифікованими сторонами в процесі взаємних переговорів зі звільнення (обміну) полоненими. З цього виходить, що роботи зі звільнення наших бранців - непочатий край... попри визволення 215-ти щасливчиків...
А "матеріалу" на обмін - бракує, можете самі переконатись... Отже, радуватись рано...
не будет фуйла, капец и медведчуку.