РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5019 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 718 11
Зеленский (16549) ООН (3928)

Россия желает войны, но не сможет остановить ход истории, - Зеленский на Генассамблее ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, объявляя мобилизацию и псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, желает войны, однако она не сможет остановить ход истории, в котором она слабее международного права.

"Что касается переговоров между Украиной и Россией. Наверное, вы слышали разные слова из Москвы о переговорах. Вроде бы они к ним готовы. Но они говорят о переговорах, но объявляют мобилизацию. Они говорят о переговорах, но объявляют псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины", - заявил Зеленский, выступая на ГА ООН в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Правда полягає в тому, наголосив президент, що Росія бажає війни.

Также читайте: Из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев, - ОП

"Но Россия не сможет остановить ход истории. Человечество и международное право сильнее одного государства-террориста. России придется заканчивать эту войну. Войну, которую она начала", - сказал он.

При этом, по словам Зеленского, урегулирование может происходить не только в рамках "украинской формулы мира", а на любой другой основе, поскольку, как он отметил: "Чем дальше заходит российский террор, тем меньше вероятность, что вообще кто-то в мире будет садиться за один стол переговоров с Россией".

"И если российским ответом на мои слова сейчас будут новые ракеты и теракты, то это будет лишь слабостью. Слабостью России. Ее неспособностью перевесить нас, ее неспособностью перевесить мир", - сказал президент.

Также читайте: Сегодня продолжилось судебное разбирательство относительно "среднего пальца" и "пленок Ермака": война войной, а расправа с оппонентами по расписанию, - Лерос
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
А знаєте , що на росіі всі воєнні комісаріати взяті під посилену охорону. Бояться напливу бажаючих ? 😂😂😂
показать весь комментарий
22.09.2022 01:19
+5
показать весь комментарий
22.09.2022 01:21
+5
показать весь комментарий
22.09.2022 01:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кум ***** «писсдець» вже в раші , іконки їм вже не допоможуть
показать весь комментарий
22.09.2022 01:18 Ответить
А знаєте , що на росіі всі воєнні комісаріати взяті під посилену охорону. Бояться напливу бажаючих ? 😂😂😂
показать весь комментарий
22.09.2022 01:19 Ответить
Колючка по периметру обов'язкова та й під струмом , а то моло що ! Бажаючих потрапити до периметру - мілліони
показать весь комментарий
22.09.2022 01:22 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2022 01:40 Ответить
- Куме! Ви новину чули?

- Яку?

- В Росії формат паспорта змінять будуть!

- Як саме?

Там додадуть подвійний відривний вкладиш : на одній сторінці буде повістка у військкомат, а на другій - «похоронка» ...
показать весь комментарий
22.09.2022 05:49 Ответить
Росія бажає війни, але не зможе зупинити перебіг історії, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3368766
показать весь комментарий
22.09.2022 01:20 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2022 01:21 Ответить
Ар'єв: У бюджеті 2023 є мільярди на дороги, але немає на виплати родинам загиблих
показать весь комментарий
22.09.2022 01:48 Ответить
Я не сторонник "слуг" но должен отметить, что выплаты за погибших закладываются не в общий бюджет, а в бюджет на оборону, потому тут ты не прав!
показать весь комментарий
22.09.2022 08:50 Ответить
Верная заява.
показать весь комментарий
22.09.2022 03:38 Ответить
все хорошо сказано, только бы еще у нас нашелся тот кто изменит историю и выйдет к людям со словами "все ******* я больше не хочу врать" и ...
показать весь комментарий
24.09.2022 03:55 Ответить
 
 