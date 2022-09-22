Россия желает войны, но не сможет остановить ход истории, - Зеленский на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, объявляя мобилизацию и псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, желает войны, однако она не сможет остановить ход истории, в котором она слабее международного права.

"Что касается переговоров между Украиной и Россией. Наверное, вы слышали разные слова из Москвы о переговорах. Вроде бы они к ним готовы. Но они говорят о переговорах, но объявляют мобилизацию. Они говорят о переговорах, но объявляют псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины", - заявил Зеленский, выступая на ГА ООН в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Правда полягає в тому, наголосив президент, що Росія бажає війни.

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"Но Россия не сможет остановить ход истории. Человечество и международное право сильнее одного государства-террориста. России придется заканчивать эту войну. Войну, которую она начала", - сказал он.

При этом, по словам Зеленского, урегулирование может происходить не только в рамках "украинской формулы мира", а на любой другой основе, поскольку, как он отметил: "Чем дальше заходит российский террор, тем меньше вероятность, что вообще кто-то в мире будет садиться за один стол переговоров с Россией".

"И если российским ответом на мои слова сейчас будут новые ракеты и теракты, то это будет лишь слабостью. Слабостью России. Ее неспособностью перевесить нас, ее неспособностью перевесить мир", - сказал президент.

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