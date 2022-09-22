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Зеленский (16549) обмен (1233) освобождение (556) Азов (697)

Нам удалось вернуть 5 командиров и отдать 55 тех, кто воевал против Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть пятеро своих военных командиров в обмен на 55 из тех, кто воевал против Украинского государства и предавших Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Кроме 200 воинов мы вернули еще пятерых боевых командиров. За них пришлось бороться больше всего. И сложнее всего. Им угрожали страшнее всего. Пятеро супергероев – в обмен на них мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни к сожаления, ни сочувствия, ни слез. Тех, кто воевал против Украины и предавших Украину, тех, кто нам с вами точно не нужен", - заявил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы вернули домой 215 защитников, среди которых 3 Героя Украины, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
Ерді заявив,що звільнення 5 командирів з Азов-сталі це заслуга Туреччини. Всі 5 будуть у Туреччині до кінця війни. 55 могучіх путінскіх вітязєй знову підуть на фронт. Бонапарт і його кардинал Єрмак знову обіс****лися....
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22.09.2022 02:14
+15
Яка доля решти Азовців і захисників Азовсталі?!
Не тре нам тут очі замилювати чужими перемогами!
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22.09.2022 02:05
+13
Что там ещё за интернирование в Турции 5-ти наших командиров с дальнейшим пребыванием в ней до окончания войны? Брехня или очередные кулуарные "договорённости"? Вечно с нашими недоделанными чиновниками какая-то ерунда вылазит и Монастырскому поменьше бы улыбаться на фоточках, не на празднике всё-таки
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22.09.2022 02:01
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55 рил - це здана чмоньою місцева агентура?
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22.09.2022 01:59 Ответить
Кажуть, льотчиків і офіцерів, захоплених у вересні на Харківщині повіддавали за них. Ну і правильно.
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22.09.2022 02:02 Ответить
Так, я теж таке читав, але ж пише "тих, хто зрадив Україну".
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22.09.2022 02:03 Ответить
...хто воював проти Української держави та тих, хто зрадив Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3368770(с)
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22.09.2022 02:16 Ответить
Це може стосуватись одних і тих же персонажів. Якось неоднозначно написано.
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22.09.2022 02:19 Ответить
Хотілось би глянуть в список 55 нам наврядче його покажуть , але в рашистських чатах напевно вже відомо імена основних рашистів , да і х з ними . Їм там по сьогоднішніх законах - тюрма світить
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22.09.2022 02:19 Ответить
Враховуючи, що так званий "закон" кацапи прийняли вчора, а цих зайчиків впіймали раніше, то навіть не факт. Принцип незворотності дії закону у часі, все таке. Але це в нормальних людей. В кацапії може бути що завгодно.
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22.09.2022 02:24 Ответить
Ну дадуть можливість вибирати - замерзнути в Сибірі , або бути підстреленим , не кинутим і замершим під українським кущем
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22.09.2022 02:42 Ответить
В СРСР під справу валютного спекулянта прийняли розстрільну статтю та втілили її в реальність. Західні політики після цього домовилися бити совдєпію широким фронтом. Хоча згодом розрядка від європейських країн прийшла (Хельсинки). Але США з Британією домовились не відхилятись від курсу.
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22.09.2022 02:48 Ответить
Так, це Рокотов і Файбишенко, за часів Хрущова. Їм присудили за законом відносно невеликий термін, але Хрущов, дізнавшись, закричав, що це мало. Тоді внесли зміни у КК і дали, якщо не помиляюсь, 15 років. Але Хрущов знову закричав, що й цього мало, і тоді внесли такі зміни, що стаття стала розстрільною.

Ще була справа Нейланда - це підліток, якого розстріляли за вбивство жінки та її маленького сина (зарубав топором). Хлопцю було, якщо не помиляюсь, 15 років, і під нього за вимогою Хрущова, прийняли чи то закон, чи то окремий указ, про застосування вищої міри.
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22.09.2022 08:24 Ответить
Никакой тюрьмы. Эта погань отъелась на наших харчах, отдохнула в спокойствии и теперь их опять кинут воевать против нас
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22.09.2022 06:46 Ответить
Обмін Медведчука не вплине на розгляд на його справи про держзраду - СБУ во заливают зеленые барыги причесали витю по полной
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22.09.2022 02:22 Ответить
Тiльки чомусь не уточнюЭ, що нашi п'ятеро будуть продовжувати сидiти до кiнця вiйни ( хоч i в Туреччинi), а 55-ть кацапiв -вбивць(лiтунiв, командирiв) скоро знову продовжать вбивати украiнцiв...
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22.09.2022 02:23 Ответить
Зате живі і в безпеці.
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22.09.2022 02:56 Ответить
За статистикою до третини льотчиків, які пережили катапультування, отримують такі пошкодження хребта, що про льотну кар"єру можна забуть Хіба що на маломаневрені та тихохідні типи ЛА, чи на викладацьку діяльність
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22.09.2022 09:22 Ответить
Де капітан Олег Мудрак ?
Захисник "Азовсталі" Олег Мудрак після 100 днів у полоні російських окупантів.
Олег Мудрак є капітаном та командиром 1-го батальйону ОЗСП "АЗОВ". Джерело: https://censor.net/ua/p3364289
На першому фото - кадр з відео під час так званої "екстрадикції" українських захисників з "Азовсталі".
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22.09.2022 04:46 Ответить
друге фото - після 100 днів полону
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22.09.2022 04:47 Ответить
Что там ещё за интернирование в Турции 5-ти наших командиров с дальнейшим пребыванием в ней до окончания войны? Брехня или очередные кулуарные "договорённости"? Вечно с нашими недоделанными чиновниками какая-то ерунда вылазит и Монастырскому поменьше бы улыбаться на фоточках, не на празднике всё-таки
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22.09.2022 02:01 Ответить
Обмен как обмен. Жаль. что Медведчука отдали, а так как бы деталей мы не знаем.
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22.09.2022 02:10 Ответить
Шо, будеш скучати?
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22.09.2022 02:20 Ответить
Это сигнал. Будь предателем и уйдешь свободным.
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22.09.2022 02:24 Ответить
Ну як вільним. Розгляд справи Медведчука продовжиться заочно. Потім в розшук і виконання вироку, коли зловлять знову. Це так зазвичай працює.
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22.09.2022 02:30 Ответить
Юридический онанизм
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22.09.2022 02:31 Ответить
Такий закон.
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22.09.2022 02:32 Ответить
Він мільйонів на 300 власність в Україні губить. Все за вкрадені пуйловські гроші за дестабілізацію...
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22.09.2022 02:49 Ответить
деталей мы не знаем, а потом - херакс и бомбят Киев, сто тысяч погибших в Мариуполе, толпа кацапов маршем через мосты на юге, твсячи жертв военных преступлений на харьковщине. ООН и красный крест нихрена не делают с пленными которых вроде как под их эгидой слили а потом и разбомбили. может детали знать таки нужно? и как минимум спрашивать какого, собственно, хрена творится?
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22.09.2022 03:50 Ответить
Кепсько обміняли.Якщо тільки на медведчука то більш-менш.А якщо ще 55 кацапів в комплекті то це кепсько.Ще не відомо що там за кацапи були.Якщо льотчики і старші офіцери -це це зовсім не добре...
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22.09.2022 07:56 Ответить
почему у зебилов обмен всегда не в нашу пользу. хотя бы 1 к 1 хоть раз сделали
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22.09.2022 02:28 Ответить
Тільки прокинувся? Одного медведчука обміняли на 200 наших.
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22.09.2022 02:31 Ответить
Очепятка,треба Ерді
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22.09.2022 03:11 Ответить
Ти чого тут людей чипляеш?Давай тебе обміняємо,чи ти нікому не потрібне? Від Пороха йде волонтерської допомоги вже на 45 мильонів, а від тебе тільки сморід на гілці, Ти і половини не зробив для України як Порох,що , "моська сильна що тявкає на слона"?То може згадаемо як був захвачений Маріуполь,розмінований Чонгар , кинуті на проізволяще азовці..Чи всі дожили до звільнення з полону в котрий саме Зе рекомендував здатися?
Ти шукаєшь сварки ,чи бану, вже не стидайся - допоможемо.
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22.09.2022 03:12 Ответить
Зрозуміло, значить не звільнили з полону Героя України полковника Баранюка, колишнього командира 36-ї бригади морської піхоти, який 11 квітня без команди Генштабу ЗСУ самовільно залишив позиції в Маріуполі на МК ім.Ілліча і вирішив прориватись на північ до лінії фронту, внаслідок чого сформована ним колона була розбита, а сам він разом зі своїм начальником штабу полковником Кормянковим потрапили у полон.
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22.09.2022 02:03 Ответить
Этот герой мог бы оставить азову боеприпасы хотя бы, и предупредить какой-то а не уходить в самоволку
Из той колонны насколько я знаю вышли всего 60 человек
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22.09.2022 05:46 Ответить
Яка доля решти Азовців і захисників Азовсталі?!
Не тре нам тут очі замилювати чужими перемогами!
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22.09.2022 02:05 Ответить
Ерді заявив,що звільнення 5 командирів з Азов-сталі це заслуга Туреччини. Всі 5 будуть у Туреччині до кінця війни. 55 могучіх путінскіх вітязєй знову підуть на фронт. Бонапарт і його кардинал Єрмак знову обіс****лися....
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22.09.2022 02:14 Ответить
Ну тут ничего не поделаешь.
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22.09.2022 02:15 Ответить
Волина вдома ! Я думав його ніколи не віддадуть ..Пам'ятаю бій азоців коли вони колону орків зупинили і розтрощили вщент ..В Маріуполі Азов перемолов більше тисячі русні ...І робили це відважно що всі були в захваті як вони кидали через паркан гранати прямо в кучу орків ..
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22.09.2022 02:22 Ответить
Волина с Пономаренком для рашистів це супернацисти, як Бандера с Шухевичем. Я думав їх взагалі ніколи не звільнять.... Там кацапи просто лопаються зі злості зараз
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22.09.2022 02:32 Ответить
Так, обтікають знатно
Що характерно, навіть не згадують про те, що обміняли на своїх. Їм якось пох.
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22.09.2022 02:43 Ответить
а ниче что показательно убили 40 человек в еленовке
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22.09.2022 02:55 Ответить
Може з Прокопенком?
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22.09.2022 05:50 Ответить
Так, на емоціях описався... Дякую )
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22.09.2022 06:05 Ответить
модер Цензора ! як на згадку виложіть бій Азовців ,коли вони зупинили колону орків на бусах ,а потім приблизились і кидали через паркан гранати в орків ..Це просто шалене відео героїчного бою Азова
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22.09.2022 02:32 Ответить
Нам?

Проходять якісь таємні переговори за участі Саудівської Аравії, яку хтось долучив (пригадаємо, що саме туди літав Байден).

І тут, коли вже все сталося, пішла хвиля піару ЗЄ від СБУ. Пригадали навіть Ердогана, хоча він тут ніяким боком.
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22.09.2022 02:35 Ответить
стаття неправильна як для мене .Нам не вдалося повернути в Україну 5 командирів .Бо вони зараз в Туреччині.
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22.09.2022 02:36 Ответить
интересно что зегнида ещё сдала и наобещала, и что уже успела сделать типа выпустив танкистов из окружения и обеспечив рашу летчиками
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22.09.2022 02:50 Ответить
А можно по подробней, про танкистов
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22.09.2022 04:56 Ответить
Я не чекаю якоїсь чистоплотності від зелених, і в тому як азовці опинилися в полоні є багато питань до Зе...Але...,наші хлопчики , повертаються додому, і мені чомусть все маряться очи тих хто там залишився і бачив як уходять побратими до дому до своїх,так тяжко це...,ті що залишилися, чи мають надію повернутися?
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22.09.2022 03:01 Ответить
Обміняли лише тих про кого був медійний шум, а решта 2000 так і залишились в полоні.
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22.09.2022 09:07 Ответить
один до одинадцяти. Славні вояки. Якщо віддали командирів, то з іншими вояками буде легше. Лапотники стали піддатливими після погрому у балаклійськіій операції. За багатьма оцінками іноземних джерел загальні втрати в цій операції ЗСУ біля девяти тисяч орків та мобіків. Ну а крючконосого родак таки витягнув з кичі. Жаль, що Шуфрича не вдалось поміняти. Після Маріуполя втекла зараза. І Деркач теж цінний екземпляр.
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22.09.2022 03:09 Ответить
на обычных вообще всем насрать. на десятки (сотни?) тысяч мирняка как видим - тоже. Хйлу вообще с высокой колокольни.
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22.09.2022 03:45 Ответить
Ерлі заявив що це заслуга Туреччини. Дійсно, ці 5 командирів будуть інтерновані у Туреччині до кінця війни. Зе Бонапарт знову пропіарився на чужих досягненнях.
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22.09.2022 03:10 Ответить
вже не казати ,що він туди у полон і направив азовців,а тепер диви - мати Тереза- визволительниця.
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22.09.2022 03:15 Ответить
зрада будет когда узнаем что зеля с дермаком надоговарнякали с рашистами. зная какой зеля великий переговорщик и какое дермо дермак - представляю на что они договорились там...
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22.09.2022 03:32 Ответить
а де ж полонений генерал Сичовий ? теж поміняли ? в пресі про нього тиша.
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22.09.2022 03:30 Ответить
У списку фігурує підполковник. Сечєвого, коли взяли у полон з розбитим носом, теж назвали підполковником, а виявився генерал-лейтенантом. Чекаємо подробиць.
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22.09.2022 07:21 Ответить
в общем, мораль - нужно стрелять по возможности. и "гнид" - тем более.
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22.09.2022 03:41 Ответить
скорее всего зеля согласился взамен не продолжать наступление, чтобы куйло мог провести мобилизацию
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22.09.2022 03:42 Ответить
Всех членов партии регионов посадить и олигархов - Новинского и Ахметова и это крупная агентура и на них тоже можно будет обменивать солдат.
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22.09.2022 03:48 Ответить
Якщо ми обміняли мертветчука на азовців - це просто *******. Бо наші герої того варті!
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22.09.2022 03:52 Ответить
Треба було разом з Медведчуком віддати його 25% каналу Г+Г - разом з Наталкою Мосейчук та іншими медіахвойдами.
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22.09.2022 04:43 Ответить
нема меж у циніка
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22.09.2022 03:59 Ответить
Очільник СБУ Василь Малюк розповів деталі обміну Медведчука на українських героїв:

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука.
Решта 15 обміняли на цих тварин
https://t.me/dobrik_live/3610
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22.09.2022 04:35 Ответить
Повний список всіх, кого сьогодні обміняли
https://t.me/dobrik_live/3611
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22.09.2022 04:37 Ответить
з російського полону було звільнено 215 українських захисників. Серед них - 124 офіцери. Також звільнили трьох вагітних
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22.09.2022 04:39 Ответить
Щщщщщоооо ?Повернули...закатованних,понівеченних....наших воїнів...буде хоч якоюсь відрадою....якщо оманськікнурі бєняєрмакзеганьба в знак солідарності ....відріжуть собі мошонки...Де ті воїни ,добровольці , що повернули на обмін закатованих в 2014 році ? А їх вже нема : або повмирали... або покінчили з життям....ібані,відпустили медведчука без мошонки ????....оманськікнурізрадникимародери....
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22.09.2022 05:05 Ответить
Повернення наших з полону це топ новина канєшн. Тактичні ядерні вибухи жоп русні тому підтвердження.







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22.09.2022 05:10 Ответить
Русня палає! Красівоє!



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22.09.2022 05:12 Ответить



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22.09.2022 05:15 Ответить
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22.09.2022 05:16 Ответить
Ай як русня скавулить! Просто музика для душі
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22.09.2022 06:24 Ответить
Я просто нагадаю, що Zeкоманда досі не позбавила депутатства кондомів від банди пєтушарія. Скажу більше, нещодавно один із цих пєтушиних виродків давав інтерв'ю на єдиному говномарафоні.
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22.09.2022 07:09 Ответить
Те, що особливо радіти з того, що визволили 215 воїнів Укрїни рано (хоча потрібно і навіть можна) - доводять отакі статистичні цифри з порталу tZEinform, повідомлення від 09/09.2022р.:

Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають:
1. Вбиті - 28111 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 54109 в\с;
3. Потрапили в полон - 1224 в\с;
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок (вважай, вбиті, але неідентифіковані їхні частини тіла) - 39722 в\с.‎

Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС України складають:
1. Вбиті - 23987 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 50 741 в\с;
3. Потрапили в полон - 4232 в\с;
4. Зниклі безвісти (те ж саме, що і касапи з п.4) - 1088 в\с.

Про точність наведених цифр можна сперечатись, але найбільш достовірні цифри тут мають бути по п.3, оскільки вони мають бути верифікованими сторонами в процесі взаємних переговорів зі звільнення (обміну) полоненими. З цього виходить, що роботи зі звільнення наших бранців - непочатий край... попри визволення 215-ти щасливчиків...
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22.09.2022 05:19 Ответить
Интересно, где плененный командир западного округа кацапии, генерал-полковник кажется?
Такую птицу точно можно хорошо обменять
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22.09.2022 05:51 Ответить
По полоненим схоже, якщо в Маріуполі під 3 тис. попало, а по вбитим нашим дуже велика різниця між версією Залужного і їхньою, як і вбитим москалям, що ви скажите...
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22.09.2022 06:28 Ответить
нема різниці великої 1+4 пункти
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22.09.2022 07:52 Ответить
Спочатку зелений зрадник розміновує Чонгар і дає наказ здатися у полон 2500 захисникам Азовсталі. А тепер звільнивши 200 осіб, нас переконують про потужну перемогу клоунів
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22.09.2022 07:05 Ответить
Вызволили! Вертаются! Как же я рада! Очен-очень надеюсь, шо нашт вернутся из плена все. Я даже представить себе не могу, шо они пережили в кацапском плену и хорошо, если турки позаботятся о них
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22.09.2022 07:06 Ответить
То навіщо триндіти ?

22.09.2022
в обмін на них ми віддали 55 тих, хто нам з вами точно не потрібний", Джерело: https://censor.net/ua/n3368770

30.04.2022
Позиція України абсолютно чітка - кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", - зауважує глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3337936
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22.09.2022 07:11 Ответить
55 рашистів плюс вишенька на торті - Медведчук
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22.09.2022 07:30 Ответить
Зеля яким був в Москві в 2007 році під час вербування таким і залишився !
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22.09.2022 07:56 Ответить
Як що є юристи, підкажіть, а як тепер з майном Медведчука його можуть конфіскувати, ато дивлячись на це що навіть не заарештована його частка в 1+1 виникають великі сумніви, більше схоже на піар і "розвод лохов".
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22.09.2022 08:46 Ответить
До закінчення слідства (а справа не закрита - не зважаючи на обмін) майно буде перебувать під арештом Суд може розглянуть справу і за його відсутності А рішення прийматиме у відповідності зі статтею КК України, за якою висунуте обвинувачення Якщо в статті передбачена конфіскація майна, то воно може буть конфісковане з вироком суду
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22.09.2022 09:58 Ответить
"Нам удалось вернуть "///" отдать 55" - алё, редакция, кто у вас такой мастер заголовков?!
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22.09.2022 08:54 Ответить
Обміняли лише тих, про яких був медійний шум, а решта 2000 де? Залишаться гнити в полоні і ніхто і не згадає.... Як з Оленівкою.... Був прильот....загинули люди... А хто? Скільки? - мовчання!
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22.09.2022 09:00 Ответить
Вони тепер 10 років будуть в полоні у Ердогана.
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22.09.2022 09:32 Ответить
Дякувати треба ЗСУ що набрала обмінний фонд.
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22.09.2022 12:27 Ответить
 
 