5 освобожденных из плена командиров до конца войны будут находиться под защитой в Турции

Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что Украина договорилась с Турцией и пять командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Реджепа Эрдогана до конца войны.

"Мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", – подчеркнул президент.

Украинский лидер добавил, что речь идет о:

Дениса Прокопенко;

Святослава Паламаря;

Сергея Волынського;

Олега Хоменко;

Дениса Шлегу.

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В свою очередь Эрдоган в разговоре с журналистами в Нью-Йорке указал, что обмен пленными произошел в результате переговоров с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

По его словам, обмен пленными достигнут при посредничестве Турции и является важным шагом на пути к прекращению войны.