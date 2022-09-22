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Зеленский (16549) обмен (1233) Турция (3231) пленные (1835)

5 освобожденных из плена командиров до конца войны будут находиться под защитой в Турции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прокопенко,паламар,волинський

Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что Украина договорилась с Турцией и пять командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Реджепа Эрдогана до конца войны.

"Мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", – подчеркнул президент.

Украинский лидер добавил, что речь идет о:

  • Дениса Прокопенко;
  • Святослава Паламаря;
  • Сергея Волынського;
  • Олега Хоменко;
  • Дениса Шлегу.

Смотрите: Мы вернули домой 215 защитников, среди которых 3 Героя Украины, - Зеленский. ВИДЕО

В свою очередь Эрдоган в разговоре с журналистами в Нью-Йорке указал, что обмен пленными произошел в результате переговоров с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

По его словам, обмен пленными достигнут при посредничестве Турции и является важным шагом на пути к прекращению войны.
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Топ комментарии
+50
Чудова новина. Особливо для охфісу оманського виродка. Бо знаходячись у Туреччині навряд хтось із визволених розкаже, як так вийшло, що кацапи за два дні дішли до Маріуполя із Криму.
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22.09.2022 07:02
+45
Тоді ця дія називається не "визволення з полону", а "інтернування"! Так - їм не буде загрожувать небезпека загибелі чи поранення Але ці ідейно вмотивовані та досвідчені у бою люди будуть ізольовані від боротьби за звільнення України І гарантував це сам президент Туреччини Так що, хоч вони і будуть вільними, але пересування їх буде обмеженим, і тільки в межах турецької держави (про прослушку їх спілкування (включаючи й телефонну) та купу "топтунів" за плечима і мова не ведеться) Це той самий " почесний полон" - тільки без конвою і в комфортних умовах!
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22.09.2022 07:17
+37
Цікаво , а ті 55 кацапів , на яких поміняли нашіх п`ятьох , теж будуть у ердогана сидіти ??? Чи може вони вже знову нашу землю топчуть ?
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22.09.2022 07:03
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Naivnostj k dabru nedavedjot , ZE snachala slil azovcev ruskim , a teper adal pod strazhu drugomu psu ....nu eta peremoga , 100 %......🤡
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22.09.2022 08:17 Ответить
які ж гниди в коменти повилазили,,,,
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22.09.2022 08:19 Ответить
В комфортабельную турецкую тюрьму А почему не Франция или Италия
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22.09.2022 08:22 Ответить
Ну так в Турции можно пройти подготовку в НАТО для инструкторской должности, можно пойти и в академию для генеральских должностей. Это очень актуально и очень нужно, так как лучшие воины просто не могут уйти с линии фронта, а обучение занимает время. К тому же у них есть самое важное качество для инструктора и генерала: авторитет и уважение от подчиненных. После тренировок и обучения спокойно вернуться назад, когда кацапы в очередной раз нарушат какие-то договоренности для Эрдогана.
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22.09.2022 08:28 Ответить
Думаю Медведчука готовлять на гауляйтера, зелені розпускають чутки що Медведчук путі не потрібний, але чомусь не задумуються що за непотрібну людину повернули 200 наших. Все простіше зеДебіл під ковпаком раші, щоб підняти йому авторитет яки сильно присів путя йому поміг, але буде повернення боргу, питання чим? Поки усі радіють обміну готують зраду.Медведчук для путі цінний кадр у нього купа компромату на всю зелену отару.Тому його і не спішили судити, а щоб виправдатись розповідають байки що він все здав і дав свідчення., але це дурня для лохів, все що він сказав для суду над ним не має значення як що це не сказано в суді.
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22.09.2022 08:32 Ответить
Цілком з вами погоджуюсь. Хочу ще наголосити що медведчук на початку вторгнення нікуди не втікав і ніхто його не шукав. Просто він охоронявся зечмонями як майбутній гауляйтер після "Київ за три дні". Про це свідчить розбіжності в інтерв"ю після нібито затримання кащея самого літінанта бакланова і охоронника . Ці інтерв"ю були на Цензорі десь 14-15 квітня. І відбувся арешт дивним чином після заяви ***** 12 квітня на Далекому Сході що Україна не виконує стамбульські домовленності.
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22.09.2022 08:51 Ответить
Це означає, що війна незабаром закінчиться. Зрозуміло, - нашою перемогою. Славні воїни своє вже зробили: стали зразцем для інших. Слава Україні!
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22.09.2022 08:59 Ответить
москалі не могли на полі бою перемогти наших тож вирішили інтернуванням до кончених турків нагадити а дурник зеленський путіну допоміг.

зеленському й так азовці як і попереднику руки не подають а тепер ще й в рило даватимуть з таке.
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22.09.2022 09:06 Ответить
Це буде після "успішних" перемовин, що проведе шмаркля.
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22.09.2022 10:00 Ответить
Глядя на весь этот срач про обмен пленными - вы понимаете наконец, почему все переговоры об обменах ведутся в секрете?
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22.09.2022 09:55 Ответить
Тому що під час обміну всі бачать хто є зрадник.
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22.09.2022 09:59 Ответить
Да ясен пень!
Ничего, кроме зрады не было, нет и не будет!
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22.09.2022 10:32 Ответить
А в Киеве им грозит опасность ?
И ещё смутила фраза, про возможность видеться с семьями, то есть не проживать совместно, а видеться.

Всё это смахивает на золотую клетку. Типо Эрдоган пообещал Путину, а может Зеленскому, что в Украине они не появятся.
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22.09.2022 10:20 Ответить
Фактично заручники.
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22.09.2022 10:23 Ответить
Якийсь хреновий осад від обміну - чому рашистів в рашку, а наших в Турцію, якесь приниження нашої обмінної сторони.
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22.09.2022 10:35 Ответить
Перше, важко назвати Туреччину нейтральною країною в цій війні. Мало того, що вона постачає нам озброєння, ще й член НАТО. З таким успіхом, можна сказати, що США та Польща теж нейтральні країни.
Тому термін "інтернування" не самий кращий. Головне, є механізм визволення наших бійців з москальського полону. Переконаний, що наших воїнів інформували, про такий варіант обміну, а якщо вони погодилися, значить, вважають його правильним. А це і є головне.
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22.09.2022 10:47 Ответить
Ну-ну Доведи мені що "термін "інтернування" не самий кращий" Може у конвенції існує більш підходящий? У міжнародному законодавстві діє не прецедентне право"інтернування" не самий кращий а кодифіковане: що визначене нормою права, а не те, що визнав "правильним" суддя, спираючись на судовий прецедент! А норма права визначає розміщення людини поза її бажанням на території країни, що не приймає участі у військовому конфлікті, на боці однієї з сторін, даної особи, саме як "інтернування"
Тобі захотілося "вставить свої "п"ять копійок"? Поздоровляю! Тобі це вдалося На тебе звернули увагу!
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22.09.2022 18:39 Ответить
Це їх до Туреччини депортували що б вони не заважали ОП?
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22.09.2022 11:11 Ответить
Під захистом?На ФСБ працює група вбивць, які займаються "зачисткою" людей у країнах Європи - головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
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22.09.2022 11:18 Ответить
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