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война (46795) обмен (1233) плен (2354) теракт (2152)

Среди освобожденных из российского плена украинских воинов есть те, кто пережил теракт в Оленовке

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оленівка

В рамках обмена пленными между Украиной и РФ домой вернули наших воинов, переживших теракт в Оленовке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что речь идет о восьми украинских защитниках.

По словам Зеленского, они ранены в результате теракта, устроенного россиянами в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области.

Читайте: Из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев, - ОП
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Топ комментарии
+14
симонян вставай час пояснювать івану ***** йому медведчук
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22.09.2022 07:32
+12
Питання до ЗЕ влади. А яким макаром обміняли громадянина України Медведчука на інших громадян України? А може треба було спершу позбавити Медведчука депутатства та громадянства України а потім передавати на обмін. Ото звернеться Медведчук в ЄСПЛ і ******** Україні моральних збитків 1000 000 000 000 долларів. Отоді Янелох допетрає яку Х"""йню він упоров. А ще кажуть що він з розумної нації
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22.09.2022 07:45
+10
Це ЧУДОВО !
Але наша пархатокопитна чмоня знову тягне на себе покривало " асвабадітєля"......тільки воно нікому не розповідає, чому за неділю до війни було розміновано всі кордони з Кримом , та виведені ракетні війська з Херсонщини. Думало, що відкупиться від путлєра, побачивши в " єво глазах мір "
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22.09.2022 08:35
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Ну, чекаємо свідчень...
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22.09.2022 07:29 Ответить
Питання до ЗЕ влади. А яким макаром обміняли громадянина України Медведчука на інших громадян України? А може треба було спершу позбавити Медведчука депутатства та громадянства України а потім передавати на обмін. Ото звернеться Медведчук в ЄСПЛ і ******** Україні моральних збитків 1000 000 000 000 долларів. Отоді Янелох допетрає яку Х"""йню він упоров. А ще кажуть що він з розумної нації
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22.09.2022 07:45 Ответить
кому вже потрібен той мертвечук, він відпрацьований матеріал, іншими словами, непотріб, його остання функція - на нього обміняли наших людей...
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22.09.2022 08:41 Ответить
ЦЕЙ козел не потрібний нам і нестоїть жолного нашого солдата але чому він депутат і гормадянин України на день обміну. чи його ще планують повернути в Україну з другим завданям.
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22.09.2022 08:53 Ответить
симонян вставай час пояснювать івану ***** йому медведчук
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22.09.2022 07:32 Ответить
Ще про полоненого генерала полковника Сичова, якого втихаря передали. Де списки поміняних орків, чому не оприлюднили? Знову справа єрмака оманського?
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22.09.2022 07:37 Ответить
Ага, Симоняшка тобі зараз пояснить.
Об'яснялка у неї зламалася...
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«Если мы дадим заднюю, то заднюю никто не даст больше кроме нас. Если мы не дадим заднюю, то они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим - они ее не дадут», - сказала Маргарита Симоньян.
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22.09.2022 07:37 Ответить
Я сказав би, що штиль, скоріше, показово-медичний.
Комплекси полізли назовні. Їй би хорошого психотерапевта зустріти. Нещасна дівка, яка народилася вірменкою, виросла серед росіян, але вірмени від неї зреклися, а росіяни досі приймають як прислугу "подай-принеси, як службову "чурку".
Не дурна вона, підла, але не дурна, і все це розуміє. Прекрасно розуміє, що твориться і чим це все закінчиться, душа в роздраті, страх за дітей і тому пішли оговорки по за Фрейдом
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22.09.2022 08:01 Ответить
всё у них через зад! дадут-не дадут
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22.09.2022 07:51 Ответить
Очень "мудрая" особь женского пола
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22.09.2022 21:42 Ответить
Це чудово!
Вітаємо всіх з поверненням!
На вашу честь салют з мокшанських дуп.
Хай тепер ці пропаганди розкажуть який Медведчук "український" діяч і як його незаконно переслідує режим
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22.09.2022 07:32 Ответить
Дурень ти. Хоч який Медведчук і погань але громадянства України в нього не забрали. Тобто українців обміняли на українця. Чогось маланця Коломойського не обмінюють на когось з українців
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22.09.2022 07:57 Ответить
Дурень той, хто вважає, що Блазень Беню здатен штатам здати...
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22.09.2022 15:19 Ответить
І знову подається "героїзм" бункерних. Кого визволили? Просто пуйло забрав свого кума медведчука і віддав взамін 200 наших військовополонених. Це пуйло визволив наших з полону, а не бункерні, які знову піаряться на горі.
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22.09.2022 07:56 Ответить
всім бажаю відновлення, повертайтесь до життя....
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22.09.2022 07:57 Ответить
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22.09.2022 07:57 Ответить
СЛАВА БОГУ .
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22.09.2022 08:56 Ответить
Зараз зі всіх зливних бачків Банкової нас запевняють, що Zeлох особисто звільнив майже усіх полонених з Азовсталі. Однак якщо подивитися на статистику, то вчора було звільнено менше 10% від тих, кому було наказано гівнокомандуючим здатися у полон.. відповідно, десь 2300 бійців тільки з одного Маріуполя залишаються у полоні і 2000+ з інших підрозділів ЗСУ, однак про це нам не розкаже мосійчук та ін пропагандони Zeкоманди.
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22.09.2022 07:59 Ответить
Там іще повно морпіхів які перед цим здалися при прориві з Комбінату ілліча. В тому числі і комбриг Баранюк
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22.09.2022 10:18 Ответить
Це ЧУДОВО !
Але наша пархатокопитна чмоня знову тягне на себе покривало " асвабадітєля"......тільки воно нікому не розповідає, чому за неділю до війни було розміновано всі кордони з Кримом , та виведені ракетні війська з Херсонщини. Думало, що відкупиться від путлєра, побачивши в " єво глазах мір "
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22.09.2022 08:35 Ответить
 
 