Среди освобожденных из российского плена украинских воинов есть те, кто пережил теракт в Оленовке
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках обмена пленными между Украиной и РФ домой вернули наших воинов, переживших теракт в Оленовке Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что речь идет о восьми украинских защитниках.
По словам Зеленского, они ранены в результате теракта, устроенного россиянами в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области.
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«Если мы дадим заднюю, то заднюю никто не даст больше кроме нас. Если мы не дадим заднюю, то они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим - они ее не дадут», - сказала Маргарита Симоньян.
Комплекси полізли назовні. Їй би хорошого психотерапевта зустріти. Нещасна дівка, яка народилася вірменкою, виросла серед росіян, але вірмени від неї зреклися, а росіяни досі приймають як прислугу "подай-принеси, як службову "чурку".
Не дурна вона, підла, але не дурна, і все це розуміє. Прекрасно розуміє, що твориться і чим це все закінчиться, душа в роздраті, страх за дітей і тому пішли оговорки по за Фрейдом
Вітаємо всіх з поверненням!
На вашу честь салют з мокшанських дуп.
Хай тепер ці пропаганди розкажуть який Медведчук "український" діяч і як його незаконно переслідує режим
Але наша пархатокопитна чмоня знову тягне на себе покривало " асвабадітєля"......тільки воно нікому не розповідає, чому за неділю до війни було розміновано всі кордони з Кримом , та виведені ракетні війська з Херсонщини. Думало, що відкупиться від путлєра, побачивши в " єво глазах мір "