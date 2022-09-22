Оккупанты нанесли удар по Запорожью, разрушена гражданская инфраструктура, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска ударили по Запорожью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
"Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется.
Соблюдайте правила воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
Секретарь Запорожского городского совета Андрей Куртев позже уточнил: "От сегодняшних обстрелов разрушена гражданская инфраструктура.
На местах уже работают соответствующие службы.
К сожалению, пострадали люди".
Позже глава ОВА Александр Старух заявил, что мишенью оккупантов стали объекты инфраструктуры.
"Разрушены жилые дома вокруг. По предварительной информации, известно об одном погибшем", - добавил Старух.
Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты выпустили ракету в гостиницу в центральном парке.
"Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей. Также, как уже стало традиционно для российских террористов, попали в электро подстанцию. Южные громады Запорожского района сейчас без света. Есть попадания и в телебашню. Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно скорее устранить последствия", - добавил он.
Секретарь горсовета Анатолий Куртев позже заявил, что есть информация о пяти раненых. Один человек погиб.
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яка летить з швидкістю 2 км/с і змінює траєкторію польоту?
Привыкайте пользоваться доказательной базой и решениями суда. Мы же в ЕС идем?
"Какие ваши доказательства?" - этот дежурный вопрос вы задаете только тогда, когда дело касается Порошенко?
Наш город получает гуманитарку из хаба Днепра. А там имеется криминальный авторитет Нарик, доверенное лицо всех властей. Не припоминаешь, как Порошенко его наградил? и даже фотографировался с ним. То-то же.
И вообще, там проверяют этих днепровских в работе на врага.
Но еще рано об этом говорить.
А тебе бы только языком ляпать.
Спасатели в Запорожье после ракетного удара орков вытащили из-под завалов раненую немецкую овчарку
Детали: ракетный удар по городу был нанесен (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/43363) сегодня утром. Под завалами оказалась овчарка. Спасатели извлекли ее из-под обломков и вынесли на руках в безопасное место.
Пострадавшему животному оказали первую помощь.
Для наших людей, в отличии от рашистских мраz zей, ценна каждая жизнь!
Спасатели в Запорожье после ракетного удара орков вытащили из-под завалов раненую немецкую овчарку
Детали: ракетный удар по городу был нанесен (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/43363) сегодня утром. Под завалами оказалась овчарка. Спасатели извлекли ее из-под обломков и вынесли на руках в безопасное место.
Пострадавшему животному оказали первую помощь.
Для наших людей, в отличии от рашистских мраz zей, ценна каждая жизнь!
В Киеве таких шпионов было полно. Не стесняйтесь, заявляйте в полицию - пусть проверяют. Верхние этажи с хорошим обзором их интересуют в первую очередь.