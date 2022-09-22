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Оккупанты нанесли удар по Запорожью, разрушена гражданская инфраструктура, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

Российские войска ударили по Запорожью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

"Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется.

Соблюдайте правила воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Смотрите: Сутки в Запорожской области: в результате обстрелов рашистов повреждены цехи, школы и жилые дома. ФОТОрепортаж

Секретарь Запорожского городского совета Андрей Куртев позже уточнил: "От сегодняшних обстрелов разрушена гражданская инфраструктура.

На местах уже работают соответствующие службы.

К сожалению, пострадали люди".

Позже глава ОВА Александр Старух заявил, что мишенью оккупантов стали объекты инфраструктуры.

"Разрушены жилые дома вокруг. По предварительной информации, известно об одном погибшем", - добавил Старух.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты выпустили ракету в гостиницу в центральном парке.

"Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей. Также, как уже стало традиционно для российских террористов, попали в электро подстанцию. Южные громады Запорожского района сейчас без света. Есть попадания и в телебашню. Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно скорее устранить последствия", - добавил он.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев позже заявил, что есть информация о пяти раненых. Один человек погиб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ракетного удара по Запорожью. ФОТОрепортаж

Оккупанты нанесли удар по Запорожью, разрушена гражданская инфраструктура, есть погибший и раненые 01
Оккупанты нанесли удар по Запорожью, разрушена гражданская инфраструктура, есть погибший и раненые 02
Оккупанты нанесли удар по Запорожью, разрушена гражданская инфраструктура, есть погибший и раненые 03
Оккупанты нанесли удар по Запорожью, разрушена гражданская инфраструктура, есть погибший и раненые 04
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Топ комментарии
+14
Терорист, використовуючи потужні ракети просто так лупить по обласних центрах, де проживають жінки, діти, люди похилого віку, де побудовані різні комунікації і це називає спецоперацією.
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22.09.2022 07:58
+9
саме так це терор а цивілізований світ досі відмовляється назвати терориста терористом-бо воно і є мерзенний терорист...
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22.09.2022 08:03
+8
Коли старух сяде на нари за розкрадання гуманітарки? Чи "проїхали" як завжди?
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22.09.2022 08:18
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Терорист, використовуючи потужні ракети просто так лупить по обласних центрах, де проживають жінки, діти, люди похилого віку, де побудовані різні комунікації і це називає спецоперацією.
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22.09.2022 07:58 Ответить
саме так це терор а цивілізований світ досі відмовляється назвати терориста терористом-бо воно і є мерзенний терорист...
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22.09.2022 08:03 Ответить
Оставляют последний шанс управлять им. Но, думаю, дойдет и до этого.
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22.09.2022 08:16 Ответить
Спецоперація по знищенню всього і вся. Колись у передвиборчу кампанію побачив агітаційну палатку камуняк. Про НАТО сказали що воно іде і всьо разрушаєт.
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22.09.2022 08:06 Ответить
Надо бы Боневтику сделать заявление и вообще зафиксировать его документально: "Украина гарантирует тот факт, что все работники авиационных, ракетных, артиллерийских военных заводов на России будут осуждены минимум на 10 лет, и мы обещаем никогда не заключать мирного договора, пока данный факт не будет имплементирован как минимум 50% реальными осужденными и активным поиском остальных". Чтобы эти люди чётко знали, что они гарантировано будут уничтожены или осуждены на длительные сроки каторжных работ, включая и Чернобыль. Без исключений каких-либо. Железно это заявить.
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22.09.2022 08:20 Ответить
слышал два второй громо так как вшышел на кухню окно откоыто--нах вышел жрать то не чего..ай..блин
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22.09.2022 08:01 Ответить
Да, держите окна прикрытыми (не на защелку), чтобы не вылетели вместе с рамой. Тогда взрывная волна беспрепятственно войдет в жилье.
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22.09.2022 08:19 Ответить
типун вам на телепун и на все места общего пользования...))
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22.09.2022 08:31 Ответить
Вже не один день луплять, незрозуміло чому розвідка не визначить місцезнаходження цих с-300 і з HIMARS, чи HARM їх не знищать.
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22.09.2022 08:02 Ответить
Вычислить не проблема, проблема в дальности наших ракет.
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22.09.2022 08:19 Ответить
нібито з Бердянського району, але це лише чутки. діставати нічим
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22.09.2022 08:20 Ответить
Наши ПВО прекрасно знают, кто и откуда. Зеленскому не жмет - он разменял Крымский мост на небомбежку Киева.
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22.09.2022 08:21 Ответить
С-300 може збити ракету з С-300 довжиною 7 метрів і діаметром 0,5 м,
яка летить з швидкістю 2 км/с і змінює траєкторію польоту?
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22.09.2022 08:55 Ответить
Нехай дрон-камікадзе прилетить і знищить, якщо знають звідки прилітає. Дрона в нас такого немає, типу як герань-2? Зелебани срані, сподіваюся після війни цих крадіїв пересадимо усіх по заслугах.
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22.09.2022 09:31 Ответить
из под реактора АЕС стреляют.
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22.09.2022 09:31 Ответить
Старух , а допомогти людям у яких постраждало житло вже і нічим , так ? Ти ж мародер все розікрав .
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22.09.2022 08:17 Ответить
Коли старух сяде на нари за розкрадання гуманітарки? Чи "проїхали" як завжди?
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22.09.2022 08:18 Ответить
дєрьмакі сваіх нє брасают...
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22.09.2022 08:20 Ответить
Следствие идет, и Старух там не фигурирует вообще.
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22.09.2022 08:22 Ответить
Не повторяйте глупостей. Ляпнул языком некий"внештатный агент" Шевченко, и все сразу поверили. Возможно и были злоупотребления, но мы не можем сейчас сказать, кто. Вроде бы по делу фигурируют имена днепровского криминалитета Петровского (Нарика) и друга Арахамии Давитяна. Но еще РАНО ГОВОРИТЬ.
Привыкайте пользоваться доказательной базой и решениями суда. Мы же в ЕС идем?
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22.09.2022 08:58 Ответить
Аметист , не кажи глупостей , відповідальними за розподіл гуманітарки були Старух і його заступниця Некрасова , просто це дружбани Єрмака і крали всі разом , а те що Зеленський навіть не відсторонив цих мародерів показує що і він поклав в карман частину грошей з проданої гуманітарки з ЄС , яку вони вкрали в нещасних біженців , жінок і дітей .ЗЕ і його "влада " це шайка моральних уродов !
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22.09.2022 09:33 Ответить
У тебя есть доказательства? Нет? Тогда помолчи. Старух отнюдь не ставленник Ермака.
"Какие ваши доказательства?" - этот дежурный вопрос вы задаете только тогда, когда дело касается Порошенко?
Наш город получает гуманитарку из хаба Днепра. А там имеется криминальный авторитет Нарик, доверенное лицо всех властей. Не припоминаешь, как Порошенко его наградил? и даже фотографировался с ним. То-то же.
И вообще, там проверяют этих днепровских в работе на врага.
Но еще рано об этом говорить.
А тебе бы только языком ляпать.
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22.09.2022 10:09 Ответить
Гвардеец Ермака или кормитесь у Старуха ? У Вас есть доказательства, что Старух не ставленник Ермака или приведенные факты о разворовывание гумпомощи ложь ? Нет ? Тогда помолчите!
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22.09.2022 11:40 Ответить
У меня ЕСТЬ доказательства. Он член оппозиционной партии - погугли сам. Всё, разговор исчерпан.
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22.09.2022 14:19 Ответить
Яхонтовый Ты наш, есть доказательства - предъяви! Нет ? В цьому випадку додупитотуди ->!
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22.09.2022 16:39 Ответить
Коржик ты наш, может сначала ты предъявишь?
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22.09.2022 17:08 Ответить
Или доказательства вам нужны только в делах по Порошенко?
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22.09.2022 09:02 Ответить
Шось давно по кацапії та ії базах у Криму нічого не прилітало - отож і розслабилися і ухуєлі упирі. Потрібна отвєтка.
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22.09.2022 08:22 Ответить
скорее дубовка

Спасатели в Запорожье после ракетного удара орков вытащили из-под завалов раненую немецкую овчарку

Детали: ракетный удар по городу был нанесен (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/43363) сегодня утром. Под завалами оказалась овчарка. Спасатели извлекли ее из-под обломков и вынесли на руках в безопасное место.

Пострадавшему животному оказали первую помощь.

Для наших людей, в отличии от рашистских мраz zей, ценна каждая жизнь!

Спасатели в Запорожье после ракетного удара орков вытащили из-под завалов раненую немецкую овчарку

Детали: ракетный удар по городу был нанесен (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/43363) сегодня утром. Под завалами оказалась овчарка. Спасатели извлекли ее из-под обломков и вынесли на руках в безопасное место.

Пострадавшему животному оказали первую помощь.

Для наших людей, в отличии от рашистских мраz zей, ценна каждая жизнь!
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22.09.2022 09:17 Ответить
Дубовка, Санрайз
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22.09.2022 09:35 Ответить
падлы до домов 600 метров...и телевышка и подстанция ..чую осенью и зимой будет весело..(
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22.09.2022 09:45 Ответить
Выявляйте подозрительных людей. Снимают по несколько квартир, корректировщики.
В Киеве таких шпионов было полно. Не стесняйтесь, заявляйте в полицию - пусть проверяют. Верхние этажи с хорошим обзором их интересуют в первую очередь.
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22.09.2022 09:53 Ответить
Киев не хочет системами ПРО с другими областями поделиться? Кто-то с неприятной хрипотцой в голосе вякал, что будем отвечать потужными ударами или это только если по Банковой бить будут?
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22.09.2022 10:21 Ответить
А в Украине на данное время есть системы ПРО спозобные уничтожать цели с небалистической траекторией?
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22.09.2022 20:39 Ответить
Игра в одни ворота. Если ничего не предпринимать, то последствия будут хреновые.
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22.09.2022 10:27 Ответить
старух и тот куртев два обосраных ********
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22.09.2022 16:34 Ответить
 
 