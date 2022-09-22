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Оккупанты насильственно вывезли жителей двух населенных пунктов в Луганскую область вглубь временно оккупированной территории, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В Сватовском районе Луганской области оккупанты насильно выселили жителей Гончаровки и Кузьменовки из домов и вывезли вглубь временно оккупированной территории области.

Об этом говорится в сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

"Нарушение норм интернационального гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях.

Так, в Сватовском районе, с целью скрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из квартир и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Смотрите: В Новоайдаре в Луганской области зафиксированы мощные взрывы, предварительно – на артиллерийском составе. ВИДЕО
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22.09.2022 08:12 Ответить
На північно-західній Луганщині такого і близько не було!
А в Сватові місцеві взагалі самотужки прогнали орків ще навесні 14-го.
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22.09.2022 16:18 Ответить
Їм за це буде якесь покарання? Ні.

Так де тоді проведена нами примусова евакуація із населених пунктів рф, що находяться у нас на кордоні? Це ж і обмінний фонд. І вирівнення кордону. І безпека для цивільних. І що головне можна буде випалити територію і взяти її під контроль автоматизованих систем артилерійського подавлення - тобто бачиш рух значить треба пакет із рсзв чи артилерією і ніякого переживання що там цивільні і рф буде робити картинку.
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22.09.2022 08:14 Ответить
В них інша мета. руснявьіє вимирають. на всьому ********** їх трохи більше 20млн. інші - тюрки.
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22.09.2022 08:18 Ответить
Надо еще писать это на французском и немецком для аудитории этих стран, которым Украина и вообще жизнь все их области не важна абсолютно, месте на пятом где-то, а на первом месте стоит то, как часто стричь газон или не заслонит ли новая скульптура на 5.5% свет в каком-то магазинчике. Просто эти европейские страны свое отвоевали в 18-19-ом веке, уничтожая свое население в огромных процентах (больших, чем во вторую мировую войну), а теперь не хотят ничего общего иметь с войной, но вот права человека для них актуальны и стоит им непрерывно напоминать о том, что кацапы нарушают права человека. Не убивают людей, а нарушают права. Это действительно им важнее.
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22.09.2022 08:16 Ответить
 
 