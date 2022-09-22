Оккупанты насильственно вывезли жителей двух населенных пунктов в Луганскую область вглубь временно оккупированной территории, - Генштаб
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В Сватовском районе Луганской области оккупанты насильно выселили жителей Гончаровки и Кузьменовки из домов и вывезли вглубь временно оккупированной территории области.
Об этом говорится в сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.
"Нарушение норм интернационального гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях.
Так, в Сватовском районе, с целью скрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из квартир и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.
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А в Сватові місцеві взагалі самотужки прогнали орків ще навесні 14-го.
Так де тоді проведена нами примусова евакуація із населених пунктів рф, що находяться у нас на кордоні? Це ж і обмінний фонд. І вирівнення кордону. І безпека для цивільних. І що головне можна буде випалити територію і взяти її під контроль автоматизованих систем артилерійського подавлення - тобто бачиш рух значить треба пакет із рсзв чи артилерією і ніякого переживання що там цивільні і рф буде робити картинку.