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война (46795) Николаев (2009) обстрел (20169) Сенкевич (181)

Ночью оккупанты нанесли мощные удары по Николаеву: повреждены дома, админздания, кинотеатр (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

В ночь на 22 сентября российские оккупационные войска обстреляли Николаев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Под удар попали разные районы города. Пострадали жилые дома и учреждения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил:

"Ночью, 22 сентября, около 00:15 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно зенитно-ракетными системами С-300. В результате чего повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания. Также о 01:21 в результате ракетных обстрелов возник пожар складского помещения. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли Николаев. Одна из ракет попала во двор частного дома, - Сенкевич. ФОТО

Соответствующие службы проводят обследование.
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Топ комментарии
+3
Та коли вже Ленд ліз? Тримайся Миколаїв
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22.09.2022 08:44
+3
*****. Знову довкола кооперативу гепнуло, метрів 200 від мого гаража). Вже ж був один приліт, *****. Побило купу боксів, попалило авто; напроти мого до сих пір стоїть металеве розвалля (один вде порізали на метал.



Грьобаний орколепрозорій.
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22.09.2022 08:55
+1
Ника
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22.09.2022 08:49
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Та коли вже Ленд ліз? Тримайся Миколаїв
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22.09.2022 08:44 Ответить
В октябре финансовый год новый, на него он и имплементирован. И судя по тому, как в США идет резкое увеличение выпуска оружия, у них тоже хватало проблем еще до войны с боеспособностью. Может у них атакмс легко сбиваются или нерабочие, пытаются сейчас доработать и вылечить болячки, все же для любой страны и любых военных важно не опозориться, поставив нам нерабочие ракеты, особенно после зашквара с крысятничеством баллистических компьютеров на гаубицах, при этом механики на них замены не было.
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22.09.2022 08:59 Ответить
Ника
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22.09.2022 08:49 Ответить
*****. Знову довкола кооперативу гепнуло, метрів 200 від мого гаража). Вже ж був один приліт, *****. Побило купу боксів, попалило авто; напроти мого до сих пір стоїть металеве розвалля (один вде порізали на метал.



Грьобаний орколепрозорій.
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22.09.2022 08:55 Ответить
Какой кинотеатр накрыли? Может знаешь?
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22.09.2022 09:33 Ответить
скоріш за все "Батьківщина"
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22.09.2022 12:54 Ответить
влучіли у двір позаду Батьківщіни,у закритий двір театра Чкалова (руский драмтеатр !), морпорт
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22.09.2022 18:45 Ответить
Суки...
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23.09.2022 03:20 Ответить
знов Крістал (чигріна х декабристів ),навпроти заводського вирва на дорозі,рух перекрили
а як вам по Ольвії три !!! рази ?!
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24.09.2022 16:24 Ответить
Ольвия (Парутино) это вообще за гранью. Кто утверждает, что ВСУ не должны бить по городам Мордора - идиоты и враги. Око за око
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24.09.2022 21:02 Ответить
так саме не по Парутіно а по Ольвії!!!
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24.09.2022 23:04 Ответить
 
 