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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15369) война (46795) Генштаб ВС (4284) уничтожение (3837) техника (1542) потери (3859)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 55 510 человек, 218 вертолетов, 2 236 танков, 1 341 артсистем и 4 776 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

техніка

Украинские защитники продолжают наносить потери российской оккупационной армии.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.09 ориентировочно составляют:

личного состава – 55 510 (+400) человек ликвидировано;

танков - 2 236 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 4 776 (+28) ед,

артиллерийских систем - 1 341 (+1) ед,

РСЗО - 318 (+0) ед,

средства ПВО - 169 (+1) ед,

самолетов - 253 (+0) ед,

вертолетов - 218 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9),

крылатые ракеты – 240 (+1),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20) ед,

специальная техника – 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 55 510 человек, 218 вертолетов, 2 236 танков, 1 341 артсистем и 4 776 бронированных машин 01
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22.09.2022 09:31 Ответить
Це за вересень він казав мабуть
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22.09.2022 09:50 Ответить
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22.09.2022 10:04 Ответить
Трудно быть главкому. Надо прятать планы не только от врага но и от "своих"
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22.09.2022 23:52 Ответить
Авиация Вооруженных сил Украины активно использовала противо-радиолокационные ракеты AGM-88 HARM и всего за сутки уничтожила около 10 российских позиций ПВО.
Такими результатами работы за 21 сентября поделилась пресс-служба Воздушных сил ВС Украины. Отчет был опубликован утром в четверг, 22 сентября, на Telegram-канале ведомства.

10 позицій ППО чи 1 засіб ППО?
Дещо різні офіційні дані...
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22.09.2022 11:23 Ответить
https://youtube.com/shorts/UUNUwe4YqY0?feature=share
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22.09.2022 19:38 Ответить
Славная охота!
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22.09.2022 23:08 Ответить
 
 