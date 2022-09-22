Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию

Представитель минобороны КНДР заявил, что и не планируют это делать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Недавно США и другие вражеские силы говорили о "нарушении резолюции" СБ ООН, распространяя "слухи о торговле оружием" между КНДР и Россией... Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, и мы не планируем их экспортировать", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в США заявили, что не имеют подтверждений покупки Россией оружия у КНДР.

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