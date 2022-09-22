Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию
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Представитель минобороны КНДР заявил, что и не планируют это делать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Недавно США и другие вражеские силы говорили о "нарушении резолюции" СБ ООН, распространяя "слухи о торговле оружием" между КНДР и Россией... Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, и мы не планируем их экспортировать", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее в США заявили, что не имеют подтверждений покупки Россией оружия у КНДР.
Топ комментарии
+20 Саша Пончик
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+14 Slava Lavochkin
показать весь комментарий22.09.2022 09:39
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Иранцы то же говорили - а "шахеды" летят.
Вояка блин... даже бинтов и ваты не было...для ранетых красный армейцев...😂
Ми ж за країни Африки турбуємось (у т.ч.за такі, що не мають нічого спільного з демократією), то чому не потурбуватись за північних корейців. Домовитись зі Штатами, щоб ті закрили очі.
Оце був би тролінг мокшанських боліт...