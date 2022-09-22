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Среди освобожденных из плена РФ – двое американских граждан. В Белом доме поблагодарили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

салліван

В рамках обмена пленными между Украиной и Россией удалось освободить двух американских граждан.

Об этом сообщил в твиттере советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарим президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака и украинское правительство за включение двух граждан США в обмен пленными 21 сентября", - отметил чиновник.

Салливан также выразил благодарность наследному принцу Саудовской Аравии за содействие.

"Мы с нетерпением ждем, когда наши граждане воссоединятся со своими семьями", – добавил советник американского президента.

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Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, из которых 108 – бойцы "Азова".

Также из плена освободили 10 иностранных воинов, служивших в рядах ВСУ.
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навзаєм.... чикаємо на ATACMS....
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22.09.2022 10:26 Ответить
Попробовали бы не отдать,арестовали бы пару особняков и счетов лапотных генералов.
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22.09.2022 10:27 Ответить
План Эрдогана начал работать...,Крым это Украина...путлер в штаны наложил...СкреПОНОСом...,СТЕРХолет начал крутое Пике в бункер...🤣😂
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22.09.2022 10:46 Ответить
 
 