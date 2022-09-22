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Вместе с союзниками Украина работает над обменом "всех на всех", а ВСУ ежедневно увеличивают "обменный фонд", - Костин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,полонені,обмін

Украина и ее союзники работают над обменом с Россией пленных в формате "всех на всех".

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что государство помнит обо всех, кто остается в плену, в частности, Офис генерального прокурора прилагает максимум усилий для возвращения защитников домой. "Успехи ВСУ в контрнаступлении каждый день увеличивают "обменный фонд"", - отметил Костин.

Генпрокурор также отметил, что в Украине уже закончили досудебное расследование Виктора Медведчука, которого России передали в рамках последнего обмена.

"Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия", - подчеркнул генпрокурор.

Смотрите: Домой из плена вернулся сотрудник СБУ "Бурый", защищавший Мариуполь на "Азовстали". ВИДЕО
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Чому українські командири після обміну опиняються у Туреччині а російські відправляються додому?
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22.09.2022 11:33 Ответить
Яка заслуга Боневтіка, Костіна, Єрмака?
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22.09.2022 12:34 Ответить
це добре. там ще багато наших залишається в полоні, не можна про них забувати.
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22.09.2022 12:47 Ответить
Добре що повернулися додому Але наших там дуже багато їх треба повертати Не забувати і не мовчати
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22.09.2022 13:17 Ответить
Пилотов всех нужно умертвить, и сказать что от сердечного приступа. Эти твари распыляли химикаты на сирийских детей, потом кидали бомбы на украинских. Они после обмена будут делать то же самое. Но наша власть лоханулась и поменяла пилотов.
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22.09.2022 15:33 Ответить
Полк Азов знає кому дякувати.

‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.

Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!

Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!

Слава Україні!

‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.

We thank every defender of Ukraine who currently fulfills his combat tasks and makes maximum efforts for victory. Thanks to you, this exchange has become possible!

We will continue the fight until every of our fighters returns home!

Glory to Ukraine!
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22.09.2022 15:42 Ответить
 
 