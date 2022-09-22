Вместе с союзниками Украина работает над обменом "всех на всех", а ВСУ ежедневно увеличивают "обменный фонд", - Костин

Украина и ее союзники работают над обменом с Россией пленных в формате "всех на всех".

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что государство помнит обо всех, кто остается в плену, в частности, Офис генерального прокурора прилагает максимум усилий для возвращения защитников домой. "Успехи ВСУ в контрнаступлении каждый день увеличивают "обменный фонд"", - отметил Костин.

Генпрокурор также отметил, что в Украине уже закончили досудебное расследование Виктора Медведчука, которого России передали в рамках последнего обмена.

"Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия", - подчеркнул генпрокурор.

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