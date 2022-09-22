Вместе с союзниками Украина работает над обменом "всех на всех", а ВСУ ежедневно увеличивают "обменный фонд", - Костин
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Украина и ее союзники работают над обменом с Россией пленных в формате "всех на всех".
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.
Он заверил, что государство помнит обо всех, кто остается в плену, в частности, Офис генерального прокурора прилагает максимум усилий для возвращения защитников домой. "Успехи ВСУ в контрнаступлении каждый день увеличивают "обменный фонд"", - отметил Костин.
Генпрокурор также отметил, что в Украине уже закончили досудебное расследование Виктора Медведчука, которого России передали в рамках последнего обмена.
"Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия", - подчеркнул генпрокурор.
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‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.
Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!
Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!
Слава Україні!
‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.
We thank every defender of Ukraine who currently fulfills his combat tasks and makes maximum efforts for victory. Thanks to you, this exchange has become possible!
We will continue the fight until every of our fighters returns home!
Glory to Ukraine!