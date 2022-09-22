Воздушные Силы ВСУ нанесли групповые удары по оккупантам: уничтожена техника и позиции ПВО

Истребители продолжают утилизацию российского ПВО с помощью адаптированных к украинским самолетам американских противорадиолокационных ракет AGM-88 "HARM" и прикрывают с воздуха ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование воздушных сил.

Совершено более 15 групповых авиаударов по российским войскам на разных направлениях.

В результате авиаударов уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов. Противорадиолокационными ракетами "HARM" поражено около 10 позиций ПВО противника.

За сутки 21 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета "Искандер-К" российских оккупационных войск.

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