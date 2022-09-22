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Воздушные Силы ВСУ нанесли групповые удары по оккупантам: уничтожена техника и позиции ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

знищення

Истребители продолжают утилизацию российского ПВО с помощью адаптированных к украинским самолетам американских противорадиолокационных ракет AGM-88 "HARM" и прикрывают с воздуха ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование воздушных сил.

Совершено более 15 групповых авиаударов по российским войскам на разных направлениях.

В результате авиаударов уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов. Противорадиолокационными ракетами "HARM" поражено около 10 позиций ПВО противника.

За сутки 21 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета "Искандер-К" российских оккупационных войск.

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Як будуть знищені ворожі ППО ось тоді повністю відкритий шлях до наступу.
Тоді Росія не зможе протидіяти українській авіації яка залітає на непідконтрольну територію України -і це тим самим збереже життя українським пілотам.
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22.09.2022 11:44 Ответить
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22.09.2022 11:45 Ответить
Это просто праздник какой-то
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22.09.2022 11:56 Ответить
Це ті самі повітряні Сили ЗСУ, яки були повністю були знищенні шойгу у перші дні війни!

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22.09.2022 11:58 Ответить
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22.09.2022 12:13 Ответить
Едрасов и путирасов.
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22.09.2022 15:53 Ответить
 
 