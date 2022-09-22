391 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 767 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 22 сентября 2022 более 1158 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 391 ребенок погиб и более 767 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 399, Харьковской – 226, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 57, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26.

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"21 сентября в результате обстрела врагом г. Курахово Донецкой области получил ранение 8-летний мальчик. 20 сентября в результате обстрела оккупантами г. Купянск Харьковской области ранен 16-летний парень", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.