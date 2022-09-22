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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) Коломойский (1762) Укрнафта (192) Коболев (455)

НАБУ ведет расследование относительно Коболева по миллиардным убыткам "Укрнафты" в пользу Коломойского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

коболев

Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева по делу Укрнефти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом стало известно с опубликованного на прошлой неделе определения Высшего антикоррупционного суда.

"Глава правления ПАО "НАК Нафтогаз Украина" и наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" ЛИЦО_2, злоупотребляя своим служебным положением, не совершал действий по возвращению ПАО "Укрнафта" под государственный контроль путем отстранения от исполнения обязанностей ряда лиц, чем причинил тяжкие последствия государственным интересам в виде увеличения налогового долга ПАО "Укрнафта" на 5,49 млрд грн", - говорится в ней.

Коболев возглавлял Нафтогаз с марта 2014 по апрель 2021 года. В 2014-2019 годах он также возглавлял наблюдательный совет Укрнафты.

Издание отмечает, что дело НАБУ касается заключения невыгодных Укрнафты контрактов, которые вывели из компании 13,3 млрд грн, вероятно – в пользу компаний, связанных с группой Приват Игоря Коломойского.

В марте-августе 2015 года Укрнафта продала ряду компаний нефти на 10,7 млрд. грн. По данным следствия они получили сырье, но деньги не заплатили. После этого нефть была переработана на Кременчугском НПЗ, который контролируется Приватом, а произведенные нефтепродукты продали на АЗС.

Еще один эпизод касается июля 2015, когда Укрнафта приобрела нефть, заплатив авансом 2,57 млрд грн, но так и не получила ее.

"Количество уголовных эпизодов по этому делу больше, чем сообщали в НАБУ, свидетельствует выписка из Единого реестра досудебных расследований, опубликованная в судебном реестре. Коболев фигурирует в шестом эпизоде, который повторяет фабулу уголовного производства, открытого прокуратурой Киева шесть лет назад по заявлению народной депутат Виктории Войцицкой", - отметило издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У Коломойского провели обыск по делу "Укрнафты", - СМИ. ФОТО
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Топ комментарии
+12
А не виконання постанови КМУ Витренком про накопичення газу у сховищах України никого не бентежить?
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22.09.2022 12:11
+6
нє нагаваривайтє на чєстнага чєлавєка! андруша кобєльов маму карміл!
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22.09.2022 12:06
+6
А в это время народ скидывается донатиками на войну...
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22.09.2022 12:10
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нє нагаваривайтє на чєстнага чєлавєка! андруша кобєльов маму карміл!
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22.09.2022 12:06 Ответить
І нєнакарміл все ненажеруться.
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22.09.2022 13:00 Ответить
Окей, а БаблоМойський не причетний?
Він прийняв від Коболева донатик ?
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22.09.2022 12:09 Ответить
А в это время народ скидывается донатиками на войну...
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22.09.2022 12:10 Ответить
А не виконання постанови КМУ Витренком про накопичення газу у сховищах України никого не бентежить?
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22.09.2022 12:11 Ответить
Ловлят
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22.09.2022 12:14 Ответить
Що там з 5.5 млрд дол , вкрадених через ПриватБанк? Вже "жєна Цезаря" повернув ?
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22.09.2022 12:19 Ответить
Прийшов в Нафтогаз, нажився і пішов... вчіться лохи.
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22.09.2022 12:27 Ответить
ЗЕлю і Беню на нари !
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22.09.2022 12:28 Ответить
Чергове шоу "дєржі вора"?
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22.09.2022 12:29 Ответить
Нападками на Кобалєва від вітренка відводять увагу.
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22.09.2022 12:41 Ответить
и чтож ,это все происходило при правлении сывочолого?
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22.09.2022 12:58 Ответить
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22.09.2022 13:02 Ответить
При Коболеві нафтогаз був прибутковим а з 20го збанкрутував чогось Ніхто не знає чому так сталося?
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22.09.2022 13:02 Ответить
Особисто я дотримуюсь тієї точки зору, що Коболєв керував Нафтогазом дуже ефективно. Але це не звільняє його від відповідальності за порушення (злочини), якщо такі, звісно, мали місце. Має бути розслідування, НАБУ я довіряю.
Чому Нафтогаз збанкрутів вже за Вітренка - то інша історія. Якщо коротко - в управління підприємством критично стала втручатися політика.
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22.09.2022 13:54 Ответить
1. В марте-августе 2015 года Укрнафта продала ряду компаний нефти на 10,7 млрд. грн.
2. Еще один эпизод касается июля 2015, когда Укрнафта приобрела нефть, заплатив авансом 2,57 млрд грн, но так и не получила ее.

22 липня 2015 року Марк Роллінз був обраний новим очільником компанії «Укрнафта». На зібранні акціонерів за відповідне рішення проголосували 99,97 % акціонерів, один голос був проти і один утримався[14][15].

22 жовтня 2015 року, в рамках стягнення заборгованості за податковими зобов'язаннями, Державна фіскальна служба України описала майно, включаючи нерухомість, газопереробні заводи, свердловини і товарну продукцію компанії «Укрнафта» на суму 9,278 млрд гривень[16].
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22.09.2022 14:22 Ответить
Давно пора на нары!!!а премии себе выписывал по 3000000 миллионов, это как? Что он будет думать об Украине!? Мама живёт в США. Денег наворуют и едут жить за границу. И поэтому Украина самая бедная в Европе
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22.09.2022 16:08 Ответить
 
 