Обмен пленными между РФ и Украиной при посредничестве Турции является важным шагом к прекращению войны, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что состоявшийся в среду обмен пленными между РФ и Украиной в результате его переговоров с главами обоих государств является шагом на пути к прекращению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое агентство "Анадола".

"По словам главы государства, обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению войны. Турецкий лидер добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Москвой и Киевом", - говорится в сообщении.

Эрдоган поблагодарил Зеленского и Путина за согласие на обмен военнопленными и всех, кто прилагал усилия в этом процессе.

Издание также сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан поблагодарил Турцию за посредничество в обмене военнопленными между Украиной и РФ. "Выражаю благодарность правительству Турции за решающий вклад в реализацию зернового соглашения, а также за посредничество в обмене пленными между Украиной и Россией", - сказал он.

Читайте: 5 освобожденных из плена командиров до конца войны будут находиться под защитой в Турции