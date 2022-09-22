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Обмен пленными между РФ и Украиной при посредничестве Турции является важным шагом к прекращению войны, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ердоган

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что состоявшийся в среду обмен пленными между РФ и Украиной в результате его переговоров с главами обоих государств является шагом на пути к прекращению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое агентство "Анадола".

"По словам главы государства, обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению войны. Турецкий лидер добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Москвой и Киевом", - говорится в сообщении.

Эрдоган поблагодарил Зеленского и Путина за согласие на обмен военнопленными и всех, кто прилагал усилия в этом процессе.

Издание также сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан поблагодарил Турцию за посредничество в обмене военнопленными между Украиной и РФ. "Выражаю благодарность правительству Турции за решающий вклад в реализацию зернового соглашения, а также за посредничество в обмене пленными между Украиной и Россией", - сказал он.

Читайте: 5 освобожденных из плена командиров до конца войны будут находиться под защитой в Турции
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Топ комментарии
+13
Протестующие в Иране захватили резиденцию Верховного Айятоллы Хаменаи. Ситуация в Тегеране полностью вышла из под контроля.
Иран бурлит и отказывается подчиняться бесноватым фанатикам.
По слухам в соцсетях сам айятолла Хаменаи сегодня ночью умер.
Вова, а ты...
Айятолла тебя ждет.
Сводишь его на концерт Кабзона.
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22.09.2022 12:22
+8
ідіот чи що?
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22.09.2022 12:19
+5
А чего эти тупые богословы не сориентировались и не пошли на рынок нефти? Могли бы стать таким же султанатом с деньгами, учитывая курс нефти в марте этого года. Зачем они пошли лизаться с кацапами? Ради продажи дронов? Там Израиль в шаге от того, чтобы использовать свое ЯО по ним и никто его за это не осудит. И он, и США могут за считанные дни закинуть протестующим оружия, если захотят. Те и снесут шиитское правительство. Как вообще чеченцы могут быть с шиитами в одной лодке? Это же невозможно. Россия не может быть другом Ирану, а они полезли в эту пропасть. Теперь получают. США реально могут дать оружие повстанцам, а Израиль прислать спецов. От границы с Арменией их отрежет Алиев, перерезав всю дорогу наглухо от Каспия до Турции. При этом Армению не сильно поддержат, все же ОДКБ член до сих и при этом Пашинян (могу ошибаться) не отменил решение предыдущего президента по поддержке "референдума" в Крыму в 2014-ом году. То есть они его признали вместе с Бульбостаном, Сирией и еще этим всем известными клоаками. То есть две причины закрыть глаза на действия Алиева, который имеет право соединить эксклав свой с государством и получить маршрут в Турцию и обрезать Иран в том числе. А могло быть все иначе. Иран сразу против войны, вводит все санкции, получает выход на рынок нефти, Армения выходит из ОДКБ и осуждает Россию, не поставляет ей свои самолеты, массово присоединяется к санкциям. Сразу был бы другой разговор. Путин - это как царь Мидас, только все, к чему он коснется, превращается сами знайте во что. В то, что лежит в его чемодане.
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22.09.2022 12:36
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ідіот чи що?
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22.09.2022 12:19 Ответить
Можливо,але за "азовців" велика подяка.
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22.09.2022 12:21 Ответить
Мабуть щось з переводом,бо до цього часу він говорив тільки виведення усіх орків з земель України
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22.09.2022 12:24 Ответить
Неприлично даже думать так о человеке, который помог освободить командиров защитников "Азовстали". Вам должно быть стыдно.
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22.09.2022 12:26 Ответить
це бот. не звертайте уваги
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22.09.2022 12:32 Ответить
якась дивна логіка, тобто тепер якщо ердоган буде задвигати тему примирення з парашостаном десь на умовах посередині то ми маємо це прийняти тому що раніше він якимось чином посприяв звільненню наших полонених воїнів?
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22.09.2022 13:06 Ответить
Я уже писал, что турков надо понимать не прямолинейно. Они умеют сказать так, чтобы на поверхности это казалось поддержкой кацапии (и рашаСМИ будут в оргазме), но глубже (и с учётом контекста) значение оказывается как минимум не таким однозначным, а зачастую прямо противоположным тому, что может показаться читая их слова только на поверхности (но этим рашаСМИ не заморачиваются).
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22.09.2022 13:15 Ответить
Более того (и как я уже тоже писал) - слова словами, а Байрактары - Байрактарами.
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22.09.2022 13:16 Ответить
К сожалению нет. А вот достижение превосходства в огневой мощи и физическое вытеснение врага со всей нашей территории с нанесением ему таких потерь, после которых он будет ещё долго восстанавливаться, вполне да
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22.09.2022 12:21 Ответить
Протестующие в Иране захватили резиденцию Верховного Айятоллы Хаменаи. Ситуация в Тегеране полностью вышла из под контроля.
Иран бурлит и отказывается подчиняться бесноватым фанатикам.
По слухам в соцсетях сам айятолла Хаменаи сегодня ночью умер.
Вова, а ты...
Айятолла тебя ждет.
Сводишь его на концерт Кабзона.
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22.09.2022 12:22 Ответить
А чего эти тупые богословы не сориентировались и не пошли на рынок нефти? Могли бы стать таким же султанатом с деньгами, учитывая курс нефти в марте этого года. Зачем они пошли лизаться с кацапами? Ради продажи дронов? Там Израиль в шаге от того, чтобы использовать свое ЯО по ним и никто его за это не осудит. И он, и США могут за считанные дни закинуть протестующим оружия, если захотят. Те и снесут шиитское правительство. Как вообще чеченцы могут быть с шиитами в одной лодке? Это же невозможно. Россия не может быть другом Ирану, а они полезли в эту пропасть. Теперь получают. США реально могут дать оружие повстанцам, а Израиль прислать спецов. От границы с Арменией их отрежет Алиев, перерезав всю дорогу наглухо от Каспия до Турции. При этом Армению не сильно поддержат, все же ОДКБ член до сих и при этом Пашинян (могу ошибаться) не отменил решение предыдущего президента по поддержке "референдума" в Крыму в 2014-ом году. То есть они его признали вместе с Бульбостаном, Сирией и еще этим всем известными клоаками. То есть две причины закрыть глаза на действия Алиева, который имеет право соединить эксклав свой с государством и получить маршрут в Турцию и обрезать Иран в том числе. А могло быть все иначе. Иран сразу против войны, вводит все санкции, получает выход на рынок нефти, Армения выходит из ОДКБ и осуждает Россию, не поставляет ей свои самолеты, массово присоединяется к санкциям. Сразу был бы другой разговор. Путин - это как царь Мидас, только все, к чему он коснется, превращается сами знайте во что. В то, что лежит в его чемодане.
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22.09.2022 12:36 Ответить
Иран раздирает та же неизлечимая болезнь, что и россию - имперский зуд.
Что те, что эти имеют под собой все богатства земли и могли бы создать рай для своих граждан и стать уважаемыми членами мирового сообщества.
Но они предпочли строить империю, а это значит - фанатичная идеология, подавление прав и свобод граждан, приоритет силового блока над экономикой, претензии ко всем ближним и дальним соседям и войны, воны, войны...
Впрочем, и конец этих недо-"империй" тоже будет одинаковым - крах, развал и черенок в жопу бывшему "Великому Вождю".
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22.09.2022 12:44 Ответить
Стоимость бизнес-активов, находящихся под единоличным контролем верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, оценивается в $95 млрд, что делало его самым богатым человеком в мире.
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22.09.2022 15:06 Ответить
Подтвердил старую истину о том, что в гробу карманов нет.
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22.09.2022 15:08 Ответить
Есть где почитать, что там вообще происходит? Интернет там похоже отрубили полностью.
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22.09.2022 20:38 Ответить
Турки завжди собі ціну набивають, як тільки ми їх проженемо з нашої території не проти того, щоб підписати капітуаляцію підораші у Турції
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22.09.2022 12:26 Ответить
Обмен еще не закончен. Вот когда будет закончен, тогда это будет действительно так. Ведь тогда можно быть уничтожить кацапов одним ударом и они не смогут в ответ казнить военнопленных. Убить командование или уничтожить все ракеты с ядерными боеголовками, ПВО у кацапов же больше нету, все свезли сюда и стреляют лишь бы пострелять по Харькову.

Конец войны не может быть раньше смерти чмони гэбэшной. Та и после нее не вижу причин не уничтожить угрозу в зародыше, воюя до тех пор, пока все ЯО не будет передано Украине для защиты Европы, защиты не за бесплатно разумеется. И уничтожив хим оружие, и бактериологические (и вирусное) тоже. Урусы просто пойдут на все ради нашей защиты от чеченцев и таджиков, кто собирается их резать.
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22.09.2022 12:26 Ответить
Едик, ПНХ.
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22.09.2022 12:26 Ответить
Припинення війни- деокупація всіх українських земель включно з Кримом,про окупацію котрого пердоган в 2014 році дав згоду рашисту
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22.09.2022 12:27 Ответить
Коли вся рабсєйська армія здасться в полон, тоді можна і про мир говорити.
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22.09.2022 12:29 Ответить
стара шкапа краще розкажи як ти допомагав ***** про безпілотники домовлятись !
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22.09.2022 12:29 Ответить
Цей "посередник"- бусурман зі всіх сил пнеться в регіАНАЛЬНІ лідери. А, насправді, ділить з ****** сфери впливу з Україною включно. Гнати в шию бусурманів=москалів!
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22.09.2022 12:40 Ответить
Припинити, може і закінчити війну, можливо тільки на час переговорів про повернення Кубані, Слобожанщини, Стародубщини і т. д. !
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22.09.2022 12:46 Ответить
Чому не пишуть, що звільнених азовців фактично інтернують у Туреччині і не дозволять їм повернутися до Батьківщини і знову стати до лав Української Армії?

На УП про це сьогодні вже було.
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22.09.2022 12:47 Ответить
Потому что это было условием обмена командного состава Азова. Иначе бы ребят не отдали.
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22.09.2022 20:44 Ответить
План Эрдогана прост...ещё с Самарканда...путлер вон из Украины и Крыма...и мир наступит на следующее утро....Эрдоганыч хоть и бандит,но все по чесноку....
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22.09.2022 12:52 Ответить
Краще Ердоган, ніж Іран.
Туреччина допомагає нам краще, ніж говорить про це. Але інколи "ляпне" щось таке... Шлях до миру лежить лише через капітуляцію рф.
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22.09.2022 12:59 Ответить
Пусть ляпает что угодно. Нужно еще порядка 2000 человек вытазить. Важно что он говорит или делает?
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22.09.2022 20:48 Ответить
Подлодки путлера ушла из Крыма а Новороссийск,а это значит что путлер просрал войну по факту...по моим источникам,в результате Харьковского облома путлера,наши ВСУ захватили кого то важного из банды кремлевских нацистов путлера плен,а может и не одного...потому и произошел обмен пленными...
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22.09.2022 13:00 Ответить
Эрдоган все сказал в интервью американскому изданию когда был в Уошингтоне...,вдобавок ко всему Турция находится в очень тяжёлой экономической ситуации...Инфляция бьёт рекорды...турецкая Лира упала ниже плинтуса и ссорится с Америкой нет смысла...
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22.09.2022 13:05 Ответить
важливим кроком др припинення війни буде звільнення усієї території України від окупантів вкючно з Кримом, і це буде тільки початок, потім має бути воєнний трибунал над військовими злочинцями із расєї,пізніше репарації і так далі
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22.09.2022 13:07 Ответить
турецька мразота.
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22.09.2022 14:15 Ответить
особливо після мобілізації орків,можно прекращать війну
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22.09.2022 15:08 Ответить
Эрдоган решал вопрос по скидке газа но не напрягался за обмен, это Украина скинула сушенного кузнечика , кума- куюма , ****** , любимца раши ,медведчука на обмен..Турка курил рядом, не более...
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22.09.2022 16:55 Ответить
 
 