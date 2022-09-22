Обмен пленными между РФ и Украиной при посредничестве Турции является важным шагом к прекращению войны, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что состоявшийся в среду обмен пленными между РФ и Украиной в результате его переговоров с главами обоих государств является шагом на пути к прекращению войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое агентство "Анадола".
"По словам главы государства, обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению войны. Турецкий лидер добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Москвой и Киевом", - говорится в сообщении.
Эрдоган поблагодарил Зеленского и Путина за согласие на обмен военнопленными и всех, кто прилагал усилия в этом процессе.
Издание также сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан поблагодарил Турцию за посредничество в обмене военнопленными между Украиной и РФ. "Выражаю благодарность правительству Турции за решающий вклад в реализацию зернового соглашения, а также за посредничество в обмене пленными между Украиной и Россией", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Иран бурлит и отказывается подчиняться бесноватым фанатикам.
По слухам в соцсетях сам айятолла Хаменаи сегодня ночью умер.
Вова, а ты...
Айятолла тебя ждет.
Сводишь его на концерт Кабзона.
Что те, что эти имеют под собой все богатства земли и могли бы создать рай для своих граждан и стать уважаемыми членами мирового сообщества.
Но они предпочли строить империю, а это значит - фанатичная идеология, подавление прав и свобод граждан, приоритет силового блока над экономикой, претензии ко всем ближним и дальним соседям и войны, воны, войны...
Впрочем, и конец этих недо-"империй" тоже будет одинаковым - крах, развал и черенок в жопу бывшему "Великому Вождю".
Конец войны не может быть раньше смерти чмони гэбэшной. Та и после нее не вижу причин не уничтожить угрозу в зародыше, воюя до тех пор, пока все ЯО не будет передано Украине для защиты Европы, защиты не за бесплатно разумеется. И уничтожив хим оружие, и бактериологические (и вирусное) тоже. Урусы просто пойдут на все ради нашей защиты от чеченцев и таджиков, кто собирается их резать.
На УП про це сьогодні вже було.
Туреччина допомагає нам краще, ніж говорить про це. Але інколи "ляпне" щось таке... Шлях до миру лежить лише через капітуляцію рф.