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Мэр Федоров о взрыве в Мелитополе: "Рашисты устроили теракт в людном месте, чтобы обвинить украинские власти"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 22 сентября оккупанты устроили теракт на рынке, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в этом украинские власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Иван Федоров сообщил в Telegram.

"Сегодня на Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты произвели взрыв. От рук оккупантов "пострадали", в том числе ликвидированы, 6 российских военных. Информацию о мирных гражданах уточняем".

Федоров подчеркивает, что страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует РФ и "перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается".

Читайте: В районе центрального рынка в оккупированном Мелитополе раздался взрыв

"Каждый должен понимать: такое будущее нам показывает страна-террорист. Так что ни псевдореферендумы, ни любые заявления террористов не изменят наш курс: мы деоккупируем свои территории и вернем мир в свой дом", - добавил он.
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і в Донецьку також самі влаштували. всі їхні "журналісти" моментально на місці дії опинилися.
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22.09.2022 12:29 Ответить
Рузьге, воно вам сильно допоможе?
Тіко чесно!
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22.09.2022 12:38 Ответить
..уничтожайте этих выродков с болот мацковии..
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22.09.2022 12:40 Ответить
Там уся рассєя одне суцільне московське болото.
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22.09.2022 12:42 Ответить
29-30-го числа после "референдумов" взорвут гексогеном несколько жилых домов. Можно не сомневаться. Наверняка уже в подвалах где-то лежит мешок с сахарком у кого-то. В детском саду, например.
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22.09.2022 12:42 Ответить
перед кем этот мер оправдывается
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22.09.2022 12:56 Ответить
Ото нам не ***** хто там тих ********* підриває, - чим більше зашкварять лугандонського бидла, тим краще... і жаль, якщо це не справа рук ЗСУ, хоча якщо бидло само себе гробить це ж чудово, виходить економія *********** для ЗСУ 🧐🤗😁
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22.09.2022 15:23 Ответить
В Донецке один в один сценарий фсб ... Нагнетают обстановку перед рехверендумом
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22.09.2022 18:35 Ответить
 
 