ВСУ постепенно устанавливают огневой контроль над важной для россиян трассой в Луганской области, - СтратКом

Украинские защитники постепенно устанавливают огневой контроль над важной для оккупантов трассой в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратком ВСУ.

"Следовательно, одна из важнейших логистических артерий Луганской области плавно, но уверенно переходит под огневой контроль ВСУ. Если помните, то Харьковская артерия Волчанск-Большой Бурлук-Купянск-Изюм переходила под этот контроль значительно дольше. Зато как потом погнали, как погнали!

Кроме того, по нанесенным ударам в тыл временно оккупированной Луганщины, можно говорить, что в районе Лисичанска у оккупантов как-то совсем плохо складывается, ведь из-за них залетает уже в Новоайдар", - говорится в сообщении.

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