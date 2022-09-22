Выезд студентов иностранных вузов за границу во время военного положения больше не возможен, - Госпогранслужба
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Украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, больше не могут уехать за границу во время действия военного положения.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По его словам, высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых подделок документов.
"Ранее по решению высшего военного руководства студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения учебы. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей".
По статистике ГПСУ только за июль-август на границе обнаружили около 600 человек, которые использовали поддельные документы об обучении в зарубежных учебных заведениях.
Учитывая это, добавляет спикер пограничников, высшее военное руководство приняло новое решение - с 14 сентября отменить возможность пропуска даже этой категории граждан.
"На сегодня мужчин-студентов через границу не пропускают", - заявляет Демченко.
Он добавляет, что согласно Постановлению Правительства от 27 января 1995 г. № 57, регламентирующей Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.
"Этот вопрос может быть решен, если внесут изменения в постановление правительства №57", – сказал Демченко.
Пожалуйста, подождите...
По аналогії тепер можна прийняти закон , що в депутати не можна йти тепер бо вони тільки крадуть там.
Дебілізм якийсь.
Але буручи до уваги ті закони шо слуги обично приймають , то це може бути і просто так.
Їхній витвір.
Вони тобі шо хочеш можуть прийняти.
Навіть якщо це тільки потанова, то хтось же неадекватний цю постанову вніс?
От його йпотрібно зразу і відправити подальше шоб не позорив остальних.
Якщо там ше є кого позорити.
Скоріш за все на студентську петицію буде відповідь у стилі "навчання вже почалось, йдіть лісом", але згайте трішки часу та підпишіть. Позитива у карму додасться, це точно.
https://petition.president.gov.ua/petition/158664
І усі ті балачки про те що нам потрібно бути як Ізраіль, чи як Швейцарія - це повна нісенітниця. Ізраіль має населення в 9млн. людей, він маленький і оточений ворогами. Швейцарія то взагалі смішно порівнювати, та й що в Ізраілю що у Швейцарії армія дуже далека від совкової моделі що по навчанню, що по умовах служби що по оснащенню, і тд. Але наші політики ******* наводити ці приклади, бо вони хочуть вічно висосувати гроші і кров з армії. З роздутого штату, закупівель нескінченних, списання техніки і тд і тп. Постійний розпил який тягнеться до самих верхів. І що найчудовіше для них, то що все засекречно і ніхто за дупу не схопить. Контролю суспільства майже немає. Та й взагалі - щоб мати таку ******* армію, треба реформувати усю країну. Від економіки до законодавства. Їм це не потрібно, їм потрібно тримати в гулагу всю країну, брати постійні хабарі, пилити схеми і відкати і таке інше. Тож окрім заяв - реальних реформ ніхто не робив. Лише фасадні. І якби не тиск Заходу і США, ми б ще досі мали совкову армію за якістю.
В нас 40млн країна. Ми могли б мати надефективну ******* армію і вже дуже давно. Яка б навіть думку на нас нападати відганяла б від потенційного ворога... Але нажаль ОПГ під назвою українська влада вкотре підірвала наші оборонні можливості. А вони одні з найкращих в світі, і ЗСУ це чудово демонструє, навіть не маючі всього арсеналу зброї, часу на злагодження і тд.
Але десяткі (маю надію що не більше...) тисяч житіів вже не повернути...