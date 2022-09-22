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Выезд студентов иностранных вузов за границу во время военного положения больше не возможен, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кордон

Украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, больше не могут уехать за границу во время действия военного положения.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых подделок документов.

"Ранее по решению высшего военного руководства студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения учебы. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей".

По статистике ГПСУ только за июль-август на границе обнаружили около 600 человек, которые использовали поддельные документы об обучении в зарубежных учебных заведениях.

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Учитывая это, добавляет спикер пограничников, высшее военное руководство приняло новое решение - с 14 сентября отменить возможность пропуска даже этой категории граждан.

"На сегодня мужчин-студентов через границу не пропускают", - заявляет Демченко.

Он добавляет, что согласно Постановлению Правительства от 27 января 1995 г. № 57, регламентирующей Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.

"Этот вопрос может быть решен, если внесут изменения в постановление правительства №57", – сказал Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У женщин нет ограничений на выезд из страны, даже военнообязанных, - ГПСУ
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Топ комментарии
+37
зато "орденоносці" з кварталу катаються куди завгодно, Коля Котлєта з дружиною-моделькою в Парижі на показах мод засвітився
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22.09.2022 13:20
+25
Нічого, зате наржуться)
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22.09.2022 13:15
+24
Як там було? Свобода понад усе? А що ж їм тепер робити? оце ви отримаєте купу дуже вдячних людей свободної і вільної країни: хтось не зміг повернутися до навчання, хтось поступив (заплатив гроші) і тепер не може потрапити на навчання.
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22.09.2022 13:12
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Засекречений пункт указу про мобілізацію в Росії дозволяє призвати 1 млн росіян, - російські ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3368936
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22.09.2022 16:13 Ответить
Кожна друга молода людина волонтерить, а кожна третя донатить на ЗСУ, - дослідження Джерело: https://censor.net/ua/n3368931
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22.09.2022 16:16 Ответить
Назва статті якась дивна. Так не може бути.
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22.09.2022 19:36 Ответить
Нагла брехня. Нікого вони не випускали. Тисячи студентів так і не випустили до 1вересня.
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22.09.2022 16:37 Ответить
І шо тепер, коли хтось підробив документи, то той хто там дійсно вчиться вже не повинен вчитися , чи шо?
По аналогії тепер можна прийняти закон , що в депутати не можна йти тепер бо вони тільки крадуть там.
Дебілізм якийсь.
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22.09.2022 17:03 Ответить
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22.09.2022 17:04 Ответить
Можливо дійсно хотять Залужного скинути, то й підставляють його.
Але буручи до уваги ті закони шо слуги обично приймають , то це може бути і просто так.
Їхній витвір.
Вони тобі шо хочеш можуть прийняти.
Навіть якщо це тільки потанова, то хтось же неадекватний цю постанову вніс?
От його йпотрібно зразу і відправити подальше шоб не позорив остальних.
Якщо там ше є кого позорити.
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22.09.2022 17:09 Ответить
Мета цієї заборони на виїзд спаскудити мотивованих українських воїнів мобілізованими, що призведе до згасання козацького драйву і колапсу.
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22.09.2022 22:52 Ответить
Зато Баканов виїхав безперешкодно, Портнов із синами...
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22.09.2022 18:37 Ответить
Не випускати студентів на навчання це просто ганьба доя держави і влад
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22.09.2022 18:42 Ответить
У новини 23тис+ просмотрів - людей це турбує. Хто буде писати брехню за 40-річних студентів - дивітья відео з Шегінів. Діти, просто діти. Мокрі, худі, сині від холоду та голоду, бідно вдягнені.
Скоріш за все на студентську петицію буде відповідь у стилі "навчання вже почалось, йдіть лісом", але згайте трішки часу та підпишіть. Позитива у карму додасться, це точно.
https://petition.president.gov.ua/petition/158664
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22.09.2022 19:19 Ответить
Редакція, до речи, "неможливий" треба писати одним словом.
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22.09.2022 19:52 Ответить
На словах одне, на ділі все як у рашці, режим всіх готовий гнати на забій.
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22.09.2022 21:24 Ответить
Постанова #57 початку 1995 року є абсолютно шкідливою для ******** мотивованої української армії під час війни.
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22.09.2022 22:36 Ответить
ватные придурки ,идет война , на выживание- быть или не быть Украине, а вы в ознобе: в Европу на учебу не пускают !(режим всіх готовий гнати на забій.) На учебу!? Сами-то вы в это верите,у@****?
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22.09.2022 22:41 Ответить
Не випускати чоловіків за кордон це диверсія і фатальна помилка. Але очевидно що пострадянське стадо це заслужило. Жалко мотивованих бійців та порядних українців.
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22.09.2022 22:48 Ответить
Зачем? Они все равно воевать не будут. Только создаёте напряженность.
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22.09.2022 23:23 Ответить
То можна ж запровадити попередню перевірку документів, а не тормозити усіх. Ця **** Демченко тільки хабарі може брати, більше нічого!
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23.09.2022 01:06 Ответить
Мій батьку на базарі отримав решту фальшиву 200ку, закрити всі ринкі найух
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23.09.2022 03:09 Ответить
Одного не розумію (хоча насправді розумію). Чому за усі часи незалежності, а тим більше за час війни с 2014го року жоден з урядів чи президентів не спромоглися побудувати ******* вільнонайману професійну армію? Це ж єдиний вірний і розумний крок щоб мати боєздатну армію, що буде відповідати ******** загрозам та ******** методам війни. Примусова армія - це абсолютно неефективно, і будьякий військовий вам це підтвердить. Це совок і кацабська тема - наловити людей, не вкласти в них ані оснащення, ані знань, ані років високої зарплатні і соц. гарантій - і просто кинути на м'ясо. У ******** війні таке вже не працює. Воно і раніше не дуже працювало (можна подивитись скількі разів русня п...здів відхватувала в історії своїй). Але зараз, і це добре видно на прикладі орків і того як вони воюють і дохнуть пачками - це не працює від слова ЗОВСІМ. ******* види озброєнь потребують від людини інтелекту, ******* тактика і зброя не потребує мільйонних армійських угрупувань щоб узяти місто. Зараз ставки на логістику, високоточність, повну взаємодію різних родів військ на полі бою у реальному часі, перевага у технологіях та засобах зв'язку, ураження та гнучкосты, безпілотна авіація і тд і тп. Таке військо треба готувати роками з мотивованних людей, які ******* цю справу і пройшли жорсткий психологічний, інтелектуальний та фізичний відбір. Макрус щось накшталт такого намагається зробити у 47-му полку. Він до речі в інтерв'ю розповідав що їх батальону прийшлося відбивати позиції, які були кинуті іншим військовим з'єднаянням, яке як раз було з мобіків, без мотивації і як я розумію, потрібних навичок та оснащення. І батальон Маркуса втратив 6-х людей під час ціх боїв, дуже гарних мотивованих людей. Це явна ілюстрація того, як примусове кидання людей на фронт шкодить і їм самим і тим, хто хоче, вміє і любить воювати.

І усі ті балачки про те що нам потрібно бути як Ізраіль, чи як Швейцарія - це повна нісенітниця. Ізраіль має населення в 9млн. людей, він маленький і оточений ворогами. Швейцарія то взагалі смішно порівнювати, та й що в Ізраілю що у Швейцарії армія дуже далека від совкової моделі що по навчанню, що по умовах служби що по оснащенню, і тд. Але наші політики ******* наводити ці приклади, бо вони хочуть вічно висосувати гроші і кров з армії. З роздутого штату, закупівель нескінченних, списання техніки і тд і тп. Постійний розпил який тягнеться до самих верхів. І що найчудовіше для них, то що все засекречно і ніхто за дупу не схопить. Контролю суспільства майже немає. Та й взагалі - щоб мати таку ******* армію, треба реформувати усю країну. Від економіки до законодавства. Їм це не потрібно, їм потрібно тримати в гулагу всю країну, брати постійні хабарі, пилити схеми і відкати і таке інше. Тож окрім заяв - реальних реформ ніхто не робив. Лише фасадні. І якби не тиск Заходу і США, ми б ще досі мали совкову армію за якістю.

В нас 40млн країна. Ми могли б мати надефективну ******* армію і вже дуже давно. Яка б навіть думку на нас нападати відганяла б від потенційного ворога... Але нажаль ОПГ під назвою українська влада вкотре підірвала наші оборонні можливості. А вони одні з найкращих в світі, і ЗСУ це чудово демонструє, навіть не маючі всього арсеналу зброї, часу на злагодження і тд.

Але десяткі (маю надію що не більше...) тисяч житіів вже не повернути...
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23.09.2022 06:30 Ответить
Мотивация говорите ?А похоже на могучий договорняк .Теперь славяне и причём ,только славяне ,будут убивать друг друга безконечно .Видимо славяне как вид на Земле -лишние ,и подлежат уничтожению . Главнейший враг славян конечно -Х_ йло -путин ,но для этой гадины жизни людей ничего не значат .Мир просто плохо понимает -впереди ядерные удары ,утилизация началась. Достанется всем .Ядерного пепла хватит всем унюхать .
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23.09.2022 07:47 Ответить
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