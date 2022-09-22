В Харьковской области российские войска нанесли ущерб окружающей среде почти на 80 млрд грн, - Госэкоинспекция. ФОТОрепортаж
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В результате осмотра деоккупированных территорий определены первоочередные направления работы по фиксированию, документированию и расчету ущерба, нанесенного окружающей среде захватчиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.
Как отмечается, 21 сентября специалисты Государственной экологической инспекции в Харьковской области совместно с военными Ивано-Франковского ГФТХ N4 "Запад" совершили выезд на освобожденные территории Харьковской области, а именно Чугуевский и Изюмский районы, которые были под оккупацией с начала полномасштабного вторжения и получили наибольшие разрушения .
Во время поездки были осмотрены объекты, наиболее пострадавшие от вооруженной агрессии России.
"Информируем, что сейчас государственными инспекторами уже произведен расчет ущерба, причиненного войной окружающей среде Харьковщине, на общую сумму свыше 78,5 млрд гривен, и в соответствии с полученными цифрами, львиная доля убытков приходится на земельные ресурсы нашего государства, пострадавшие из-за засорения земель и загрязнения почв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Госэкоинспекция продолжает свою работу по привлечению врага к ответственности.
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dzhejna 1. Якщо zолдатня у хаті насрала, Рашиста такого б'ємо ми для сала! Із свинями в нас розмова коротка: Їм ріжеться пузо, їм ріжеться глотка. Якщо zолдатня землі захотіла, Ми зробимо все, щоб під нею спочіла! Поверх ми посадим пшеничку, цибульку, А путін проклятий сосе хай бурульку (цюцюрку - я). Нехай їхню рашу сніги замітають, Отару рашистську вовки загризають, Із зброї у них лишаться ломаки, А їхні кістки заслинять собаки.