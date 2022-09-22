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убытки (269) Харьковщина (4127) экология (1582)

В Харьковской области российские войска нанесли ущерб окружающей среде почти на 80 млрд грн, - Госэкоинспекция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине

руйнування

В результате осмотра деоккупированных территорий определены первоочередные направления работы по фиксированию, документированию и расчету ущерба, нанесенного окружающей среде захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

Как отмечается, 21 сентября специалисты Государственной экологической инспекции в Харьковской области совместно с военными Ивано-Франковского ГФТХ N4 "Запад" совершили выезд на освобожденные территории Харьковской области, а именно Чугуевский и Изюмский районы, которые были под оккупацией с начала полномасштабного вторжения и получили наибольшие разрушения .

Во время поездки были осмотрены объекты, наиболее пострадавшие от вооруженной агрессии России.

"Информируем, что сейчас государственными инспекторами уже произведен расчет ущерба, причиненного войной окружающей среде Харьковщине, на общую сумму свыше 78,5 млрд гривен, и в соответствии с полученными цифрами, львиная доля убытков приходится на земельные ресурсы нашего государства, пострадавшие из-за засорения земель и загрязнения почв", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Госэкоинспекция продолжает свою работу по привлечению врага к ответственности.

В Харьковской области российские войска нанесли ущерб окружающей среде почти на 80 млрд грн, - Госэкоинспекция 01


В Харьковской области российские войска нанесли ущерб окружающей среде почти на 80 млрд грн, - Госэкоинспекция 02

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В Харьковской области российские войска нанесли ущерб окружающей среде почти на 80 млрд грн, - Госэкоинспекция 03


В Харьковской области российские войска нанесли ущерб окружающей среде почти на 80 млрд грн, - Госэкоинспекция 04


В Харьковской области российские войска нанесли ущерб окружающей среде почти на 80 млрд грн, - Госэкоинспекция 05
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22.09.2022 14:40 Ответить
самый большой ущерб природы....это они сами.
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22.09.2022 14:40 Ответить
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22.09.2022 14:47 Ответить
ніхто не буде сперечатись про розмір цієї шкоди, вона справді жахлива..., але, якщо ми до війни, за років навчились хоча б сортувати сміття, якось його переробляти, може відправляти комусь, хто може це робити та воно йому потрібно..., щось би навчились робити зі своїми чисельними полігонами, де сміття гниє просто неба..., а так в нас буде вже не 7 відсотків захаращеної території, а всі 20..., а може й більше...
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22.09.2022 14:54 Ответить


dzhejna 1. Якщо zолдатня у хаті насрала, Рашиста такого б'ємо ми для сала! Із свинями в нас розмова коротка: Їм ріжеться пузо, їм ріжеться глотка. Якщо zолдатня землі захотіла, Ми зробимо все, щоб під нею спочіла! Поверх ми посадим пшеничку, цибульку, А путін проклятий сосе хай бурульку (цюцюрку - я). Нехай їхню рашу сніги замітають, Отару рашистську вовки загризають, Із зброї у них лишаться ломаки, А їхні кістки заслинять собаки.
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22.09.2022 15:01 Ответить
Це хороша можливість створити нові заповідні території
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22.09.2022 15:40 Ответить
 
 