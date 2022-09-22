Начались консультации по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, - гендиректор МАГАТЭ Гросси

В рамках проходящей в Нью-Йорке 77-й сессии Генассамблеи ООН генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился отдельно с руководителями МИД Украины и России.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гросси, встреча с Сергеем Лавровым была "конструктивной и профессиональной".





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Гендиректор МАГАТЭ предупредил стороны, что двигаться к решению вопроса нужно очень быстро с учетом серьезности ситуации на атомной станции.

Он также рассказал, что активную роль в переговорах играет президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, с 4 марта Запорожская АЭС и город-спутник Энергодар находятся под оккупацией российских войск. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, как предлагают в ООН. Станция неоднократно подвергалась обстрелам. 25 августа впервые в истории станции произошло полное отключение от энергосети.

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Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии, прибывшей на станцию 1 сентября. Даже в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.

Впоследствии МАГАТЭ представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.