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Новости Общество
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Зеленский (16549) Кличко (4512) опрос (2619) Залужный (533) Притула Сергей (82) Слуга народа (2547) Европейская Солидарность (998)

Зеленский, Притула, Кличко и Залужный - лидеры симпатий украинцев, - опрос КМИС и НДИ. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

кміс

Среди публичных лиц украинцам больше всего нравятся президент Владимир Зеленский, Сергей Притула, мэр Киева Виталий Кличко и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Национального демократического института в Украине и Киевского международного института социологии.

Так, респондентам было предложено ответить на вопрос, нравится ли им то или иное лицо из списка.

По результатам опроса лидером симпатий стал президент Украины Владимир Зеленский с 87%. Далее следует Сергей Притула с 77%.

К мэру Киева Виталию Кличко с симпатией относятся 63% украинцев. Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному симпатизируют 62% опрошенных.

В то же время, респондентов также спросили об отношении к политическим партиям.

48% поддержали бы партию, которую возглавит Сергей Притула, 40% – "Слугу народа", 30% – партию Кличко "Удар", 16% – "Европейскую Солидарность".

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнены Киевским международным институтом социологии со 2 по 9 августа 2022 с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов. Всего опросили 2510 человек.

Опрос репрезентативный только для взрослого населения, сейчас проживающего в Украине и пользующегося мобильными телефонами с украинскими номерами. Территории, не подконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования.

Профинансировали исследования Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция и Министерство международных дел Канады.

Зеленский, Притула, Кличко и Залужный - лидеры симпатий украинцев, - опрос КМИС и НДИ 01

Зеленский, Притула, Кличко и Залужный - лидеры симпатий украинцев, - опрос КМИС и НДИ 02
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Топ комментарии
+94
Країна приречена.
Тут ще довго нічого хорошого не буде.
І все через ідіотів
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22.09.2022 14:34
+63
Особисто моя думка така.
Британія живе добре , бо вони обирають премьєрами людей як Борис Джонсонсу.
А в нас симпатизують клоунам та шапітошникам
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22.09.2022 14:35
+53
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22.09.2022 14:38
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Страница 3 из 3
Якась заказушна Ху*НЯ...
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22.09.2022 18:59 Ответить
еще раз доказывает, эта страна обречена!
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22.09.2022 19:01 Ответить
Ой не смішіть мої капці: зеленський, Притула, Кличко, ЗАЛУЖНИЙ! Та хто там мудака безтолковного підтримує. В ліпшому випадку може бути, якщо читати з кінця.
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22.09.2022 19:23 Ответить
эти так называемые "опросы", сделаны в лучших традициях Гитлера и Геббельса - «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят»
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22.09.2022 21:45 Ответить
Сделай свой опрос ))) Тут много заграничных компаний их проводили - так вот у Зеленского по ВСЕМ опросам 90 процентов поддержки ))) Путин Хло негодует и его друзья такие как ты то же ))))
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22.09.2022 23:52 Ответить
Курва. Кому війна, а кому вибори в голові. Вже рейтинги малюють. Дивує, в коментах, що хтось вірить цим опитувальникам. Голобородько мав 73%, а Боневтіку сором'язливо накинули всього 14%. Прикинули 99 % - то занадто, а 87 в самий раз, торшки більше ніж в Бульбофюрера.
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22.09.2022 23:37 Ответить
Два тижнi тому тут була тема - американське агентство проводило опитування так у Зеленського 93 вiдсотка пiдтримки ...
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22.09.2022 23:54 Ответить
на форумі так є завжди всяка ініціатива управляючого президентом зразу ж перетворюється на формулу дерьмак в дерьме.
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22.09.2022 23:45 Ответить
А Зеленський за що? За розмінований Чонгар і ігнорування попередження союзників про напад? Чи за закатування грошей в асфальт? А Кличка за що? За повну імпотентність в захисті Києва?
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23.09.2022 03:47 Ответить
Нема ні одного серед знайомих, кому би це гнусаве чмо чи боксер з відбитими мізками подобався. А за що любити притулу, який відкосив від фронту?
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23.09.2022 03:51 Ответить
Повні брехуни. Де Віталій Кім? Поки Україна воює соціологи зраджують.
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26.09.2022 18:07 Ответить
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