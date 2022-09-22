Берлин продолжит поддерживать Украину и будет поставлять ей оружие, - глава Минобороны Германии Ламбрехт
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Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время совместной пресс-конференции в Берлине с французским коллегой Себастьяном Лекорню.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наш ответ очень последовательный и, самое главное, решительный и общий: не будет никаких отклонений, мы будем продолжать поддерживать Украину в ее мужественной борьбе и дальше", - заявила Ламбрехт.
Глава Минобороны Германии отметила, что благодаря "кольцевому обмену" с рядом государств Украина может быстро получить танки. Эту технику можно сразу использовать в бою.
Кроме того, глава Бундесвера отреагировала и на объявление о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях.
"Для нас эти референдумы не будут иметь никакого значения, это – территория Украины и таковой будет оставаться", - заявила глава Бундесвера.
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завдяки "кільцевому обміну" Україна може швидко отримати танки, які ще можна використовувати в бою
може вже прийшов кінець цим мамонтам рівнин ?
Речь про модернизиованный Словенией Т-55? Да уж, огромное спасибо!!!! За прошедшие 7 месяцев можно было научить множество экипажей управлению новыми танками и сейчас передать леопарды.
Я понимаю, что все страны НАТО обратили взоры на США, а США не решаются перейти на качественно новый уровень поддержки и передать нам такое вооружение, которым можно снести кацапов с фронта и погнать ссаными тряпками обратно в Немытую. Но в таком случае зачем придумывать тупейшие отмазки? За последний месяц Шольц и Линднер дали понять, что непередача новых танков - общая позиция НАТО, так зачем добавлять к этому явно лживые оправдания? Сказали, что в Раммштайне страны пока решили не давать новые танки - молодцы, теперь задача украинской власти - создать информационный фон и сделать всё, чтобы переубедить партнёров дать нам нормальные танки. Адресно долбить Германию бесполезно, они уже сказали, что решать там по сути флагманским странам НАТО, вот и убеждайте США и Великобританию, а от Германии пока можно отстать по теме танков.