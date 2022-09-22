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Каждый второй молодой человек волонтерит, а каждый третий донатит на ВСУ, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

волонтер

С начала полномасштабной войны России против Украины каждый второй молодой человек в Украине начал волонтерить, а каждый третий - донатить или помогать на информационном фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты исследования "Молодежное волонтерство в Украине", проведенного в рамках программы USAID "Мечтаем и действуем".

По данным исследования, волонтерство в Украине стало более массовым, мотивированным и организованным. В то же время, наблюдается спад волонтерской активности в последние месяцы.

Если до полномасштабной войны волонтеры чаще всего занимались сбором средств и приобретением оборудования, медикаментов для военных; строительством помещений для внутренне перемещенных лиц, пожилых людей, малообеспеченных семей; с помощью приютов для животных. Во время войны начали закупать технику для военных, заниматься гуманитарной помощью и плести маскировочные сетки.

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Для волонтеров – альтруизм, патриотизм, желание быть полезным воспринимается как сфера возможностей для самореализации и развития. Для неволонтеров доминирует прагматический подход. Волонтерство не является жизненным приоритетом и практикуется, если это не слишком обременительно и не отнимает много их ресурса, который предпочитают использовать для собственных целей (уход за семьей, образование, развитие карьеры и отдых).

Исследование проведено Украинским центром изучения общественного мнения "СОЦИОИНФОРМ" в рамках программы "Мечтаем и действуем". Исследование охватило волонтеров и молодых людей, не привлеченных к волонтерству, из тыловых (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская) и прифронтовых (Запорожская, Киевская, Одесская и Харьковская) областей Украины. Это исследование стало возможным благодаря искренней поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID).
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Топ комментарии
+6
ну зате в Києві епіцентри забиті, всі щось будують, ремонти роблять
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22.09.2022 16:37
+3
Я тоже волонтерю - хожу на работу, денег не платят уже полгода.
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22.09.2022 16:16
+1
не пи*зділа б твоя рожа, не була б на *уй похожа.
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22.09.2022 17:41
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Кожна третя донатить? Жлоби смердючі, знову думаєте, що війна десь там далеко?
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22.09.2022 15:55 Ответить
Так нема ж прибутку. В мене були ресурси донатити до кінця весни, все літо вже було по нулям (буквально, 0 гривень) і ось тільки в вересні стало трохи краще і в мене з'явились можливості знову донатити. Мені 33, уявляю ситуацію у 23-річних.
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22.09.2022 16:07 Ответить
ну зате в Києві епіцентри забиті, всі щось будують, ремонти роблять
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22.09.2022 16:37 Ответить
знову думаємо шо ці гроші розпизжують хитрожопі "фонди" типу Прітули з його "спутніком"
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22.09.2022 17:06 Ответить
не пи*зділа б твоя рожа, не була б на *уй похожа.
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22.09.2022 17:41 Ответить
поки шо на *уй похожа тіки рожа Прітули. ти з його банди? теж притулєний?
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22.09.2022 18:34 Ответить
А те шо "кожна друга волонтерить" (50%), тобто харчується з тих донатів що надсилають 30% - тебе не схвилювало? Вони не жлоби смердючі, нє?
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22.09.2022 18:42 Ответить
ти, гамна кусок, 100% ні копійна на армію не передав, тобі ввижаються навколо одні шахраї, бо ти сам шахрай, крадій і жлоб.
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22.09.2022 20:41 Ответить
Кто то волантерит а кто то тырит. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/09/22/691750/
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22.09.2022 15:57 Ответить
Я тоже волонтерю - хожу на работу, денег не платят уже полгода.
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22.09.2022 16:16 Ответить
а потім те, шо кожна третя молода людина донатить на ВСУ, Прітула висаджує у космос на спутнік-нєвідімку
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22.09.2022 17:04 Ответить
Волонтерить чи оформлена як волонтер щоб виїхати за кордон?
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22.09.2022 17:30 Ответить
ящко волонтерство не є видом підприємницької діяльності, то тоді це один з видів шахрайства, іншого не дано
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22.09.2022 18:09 Ответить
 
 