Каждый второй молодой человек волонтерит, а каждый третий донатит на ВСУ, - исследование

С начала полномасштабной войны России против Украины каждый второй молодой человек в Украине начал волонтерить, а каждый третий - донатить или помогать на информационном фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты исследования "Молодежное волонтерство в Украине", проведенного в рамках программы USAID "Мечтаем и действуем".

По данным исследования, волонтерство в Украине стало более массовым, мотивированным и организованным. В то же время, наблюдается спад волонтерской активности в последние месяцы.

Если до полномасштабной войны волонтеры чаще всего занимались сбором средств и приобретением оборудования, медикаментов для военных; строительством помещений для внутренне перемещенных лиц, пожилых людей, малообеспеченных семей; с помощью приютов для животных. Во время войны начали закупать технику для военных, заниматься гуманитарной помощью и плести маскировочные сетки.

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Для волонтеров – альтруизм, патриотизм, желание быть полезным воспринимается как сфера возможностей для самореализации и развития. Для неволонтеров доминирует прагматический подход. Волонтерство не является жизненным приоритетом и практикуется, если это не слишком обременительно и не отнимает много их ресурса, который предпочитают использовать для собственных целей (уход за семьей, образование, развитие карьеры и отдых).

Исследование проведено Украинским центром изучения общественного мнения "СОЦИОИНФОРМ" в рамках программы "Мечтаем и действуем". Исследование охватило волонтеров и молодых людей, не привлеченных к волонтерству, из тыловых (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская) и прифронтовых (Запорожская, Киевская, Одесская и Харьковская) областей Украины. Это исследование стало возможным благодаря искренней поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID).