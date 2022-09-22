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война (46795) Гитлер (160) Путин (29862) мобилизация (1618) Ходжес (135)

Гитлер в отчаянии забирал с улиц и одевал в форму мальчиков и стариков, Путин в таком же состоянии, - генерал США Ходжес в эфире немецкого телеканала

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін,сталін,гітлер

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес сравнил объявление Путиным частичной мобилизации в России с созданием Адольфом Гитлером в последние месяцы перед его поражением во Второй мировой войне фольксштурма.

Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

С помощью фольксштурма - отрядов народного ополчения, в которые принудительно забирали мужчин, а затем и женщин, еще не ушедших на фронт - нацистский режим пытался предотвратить свое поражение, кроме того, они являлись частью усилий нацистской пропаганды.

Ходжес напомнил, что Гитлер "забирал с улиц мальчиков и стариков и одевал их в униформы, потому что находился в столь отчаянном положении". Путин также "пребывает в отчаянии и пытается найти какой-то способ переломить ситуацию", уверен американский генерал в отставке. Он назвал решение "стратегической ошибкой".

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Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики на временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.

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Топ комментарии
+19
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22.09.2022 16:05
+19
Гитлер был мразью,но тупым его не назовешь, плюс немецкие танки,авиация,флот были на таком технологическом уровне на то время что совку даже и не снилось, а пуйло это убогий кретин в армии которого если и есть какие то современные еденицы техники то от силы этого 5%, все остальное это консервы 60х, 70х годов,плюс коррупция бешеная
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22.09.2022 16:13
+18
Рашистські воєнкори волають❗️Мовляв, українці прорвали фронт та обходять район Лимана.
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22.09.2022 16:04
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гітлер і путлер-різні фігури один ідейний фашист другий-просто дерьмо
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22.09.2022 16:03 Ответить
Ну ***** же!
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22.09.2022 16:08 Ответить
drugij - sciklivy fashist(c)
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22.09.2022 16:12 Ответить
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22.09.2022 16:38 Ответить
Тільки не фашист, а націонал-соціаліст.
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22.09.2022 16:50 Ответить
А Гитлера так пугонули(не применять хим.оружие),что погибая,так и не решился. применить.Интересно,а этот фрукт,как реагирует на предупреждение об ЯО?
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22.09.2022 18:19 Ответить
Вся эта могилизационная камарилья, конечно, суть отмороженные убийцы - это факт. Однако далеко не факт, что они САМОубийцы. Тем более не было замечено, чтобы они с аппетитом ели мыло.
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22.09.2022 20:08 Ответить
Вокруг Адика был уже полный саботаж в последние месяцы! Всем хотелось отпетлять, какое там хим.оружие
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22.09.2022 20:10 Ответить
Рашистські воєнкори волають❗️Мовляв, українці прорвали фронт та обходять район Лимана.
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22.09.2022 16:04 Ответить
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22.09.2022 16:10 Ответить
типу не за правилами???
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22.09.2022 16:17 Ответить
Противник отошел ,бой продолжаетс)) то відійшов чи продовжаеться наступ?
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22.09.2022 16:41 Ответить
чекаємо нову серію про "пєрєгруппіровку"
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22.09.2022 17:12 Ответить
Долгарьової теж увійшли до тилу.
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22.09.2022 17:15 Ответить
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22.09.2022 16:05 Ответить
наше хоча б дороги будує під час війни
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22.09.2022 16:18 Ответить
У Другу світову сталін гітлера трупами закидав. Нічого ж не змінилось, орда по-іншому й не знає і не воює... все знищити, сплюндрувати і закидати трупами...
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22.09.2022 16:07 Ответить
Половецкие бабы как враги российских оккупантов

"Украинская и мировая общественность снова в шоке от варварского поведения российских оккупационных войск в Украине. Сейчас стало известно, что эти неандертальцы рядом с недавно освобожденным городом Изюм, где только в одном месте похоронены 450 украинцев, погибших насильственной смертью, разрушили исторически известные памятники Половецких баб. Это величественные каменные монументы, которые построили Половцы как кочевой народ, прибывший из азиатских степей на территорию нынешней восточной и южной Украины в 11 в., став соседом Киевского государства Русь".
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22.09.2022 17:17 Ответить
Гитлер фольксштурм в форму не одевал даже.

И есть ещё одна деталь: фольксштурм появился, когда уже союзники шагали по Германии.
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22.09.2022 16:08 Ответить
восені 1944, але туди ще фройляйн з 18 пхали..чоловіків з 16, гітлерюгент ще був з 14 - зенітні війська тільки..

скоро путлерюгент підуть воювати..
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22.09.2022 16:24 Ответить
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22.09.2022 16:09 Ответить
Гитлер был мразью,но тупым его не назовешь, плюс немецкие танки,авиация,флот были на таком технологическом уровне на то время что совку даже и не снилось, а пуйло это убогий кретин в армии которого если и есть какие то современные еденицы техники то от силы этого 5%, все остальное это консервы 60х, 70х годов,плюс коррупция бешеная
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22.09.2022 16:13 Ответить
Олег Пономарь: "Сегодня большой и важный день. Сегодня в немецком Бундестаге (парламент ФРГ) пройдет голосование по вопросу предоставления (-не) немецких танков Украине. Шольц хочет переложить\разделить ответственность с депутатами. Посмотрим. Сегодня проявится каждый депутат, каждая партия. Огромный маркер. И это крайне важно для всей Европы".
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22.09.2022 16:24 Ответить
Гітлер не забирав на фронт українських юнаків, а повернулися москалі то погнали на німецькі кулемети українців навіть не перевдягнувши у військові однострої. Пів цеглини в руку і вперед на кулемети (щоб менше було кого в сибір вивозити). Тому не порівнюйте непорівнюване. (не захищаючи Гітлера)
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22.09.2022 16:45 Ответить
3 отличия Гитлера и Уйла.
Гитлер не был трусом, не воровал и носил усы.
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22.09.2022 16:51 Ответить
И воевал на фронте, Первой, мировой войны, и получил Железный крест.
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22.09.2022 17:30 Ответить
Нашел еще 4е: у Гитлера не было ЯО!
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22.09.2022 20:12 Ответить
И 5е отличие: Гитлер интересовался женщинами, а не детьми.
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22.09.2022 20:14 Ответить
Адік був пєдіком. Він хлопцями цікавився.
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22.09.2022 20:20 Ответить
Дивизия СС "Гитлерюгенд" состоящая в основном из 16 летних немцев, командир у них был, Бригадефюрер СС, Курт "Панцер" Майер, выходец из самой элитной дивизии СС, Лейбштандарт, очень успешно сдерживали наступление союзников, они очень удивились, когда узнавали ткто им противостоит, ничего подобного, у орков сейчас нет и близко.
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22.09.2022 17:12 Ответить
А завтра ***** скажет, что уже провёл электронный референдум о присоединении Аляски и теперь будет защищать эти территории ядерной бомбой?
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22.09.2022 17:23 Ответить
М-да... Знищити декілька ідіотів і все можна припинити... Ні. Треба ще смертей
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22.09.2022 17:28 Ответить
Гитлер стрелял в голову своей овчарке и заворачивался в ковёр.
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22.09.2022 17:38 Ответить
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22.09.2022 17:45 Ответить
 
 