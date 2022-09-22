Засекреченный пункт указа о мобилизации в России позволяет призвать 1 млн россиян, - российские СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Засекреченный седьмой пункт указа главы Кремля содержит информацию об объеме мобилизации в РФ.
Об этом сообщает российское издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации президента РФ, передает Цензор.НЕТ.
21 сентября был опубликован скан указа Владимира Путина о введении в России "частичной мобилизации". Седьмой пункт указа обозначен "для служебного пользования". Позже, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте идет речь о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу. Песков назвал цифру в 300 тысяч человек.
Собеседник "Новой газеты" сообщил, что цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе.
Журналисты попробовали уточнить эту информацию и связаться с органами исполнительной власти, которые, получают доступ к этим данным. Источники в нескольких российских министерствах заявили, что не могут увидеть полный текст документа. Седьмой пункт указа Путина также нельзя просмотреть через МЕДО (систему межведомственного документооборота).
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о проведении в России "частичной мобилизации". Вечером этого же дня в российских городах прошли митинги против мобилизации на войну. В 39 городах задержали более 1300 человек. Подавляющее большинство задержаний произошло в двух крупнейших городах России: Москве и Санкт-Петербурге.
Пожалуйста, подождите...
Кожен москаль розуміє, що відбувається в Україні..... Якщо ЗСУ перемололо так просто їх славних десантників, регулярну Армію...то що буде з ними? З офісними хомячками і пузатими дядьками під 60?
Так що інформаційна війна це дуже важливо❗❗❗
Нам потрібно більше кулеметів та хамейрсів.
Усім українцям роздати зброю, навіть жінкам - важка буде битва - Ми повинні влаштувати ванюшкам 2-е Самалі + Афганістан
Є ключова різниця - чи це мобілізація на захист Батьківщини, чи заради хотєлок сцаря.
то чому наші керівники повинні симетрично реагувати на дії москалів? адже у нас теж обмежені ресурси. І перш за все в логістиці. ТО замість умовно кажучи привезти тисячу тон снарядів і сотню гармат для стрільби цими снарядами, може краще підвезти високоточної зброї сотню тон?
І замість не навчених навіть таких як я військових запасу (азп57, с60) підготовити пару тисяч спеців з роботи тією високоточною зброєю. А на зачистку і охорону обєктів у нас і так достатньо і нацгвардії і тероборони.
но им уже не поможет ни миллион, ни 10.
горя вони принесуть колосальні
треба готовиться до цієї орди
треба негайно закрити правий берег в Херсоні
тобто вибити орків звідти
зробити резерв ставки порядка 40-50тис воїнів
завалити кримський міст срочно не дивлячись на зернову угоду
любими засобами
шукати способи щоб купить штук 10 хотя б F16
ну по остальному вся надія на ленд-ліз
по Херсону у Залужного єсть місяць щоб вирішить питання
ну а далі як кажуть
Господи поможи нам!
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
Отож полізли через Карпати шукати своїх тюрькоязичних половців у Панонії (у угрів), аби виконати завіт чінгізхана спасти тюркоязичних від переслідувань(половці якраз і втекли туди від гніву татар). Там їм горяни непогано додали, потім інші ще і вже вертався той полководець через румунський степ без війська лише з однією своєю гвардією. За що був скараний на горло у ставці хана. Але в оправдання своє приводив багаточисельне населення Русі та Волині. Ну і дикі нрави горян, що різали прийшлих ніби своїх баранів.
Чому ж ми учили в школі іншу історію? - ну не можуть же нащадки тих татар московити признаватися що їх били українські князі, польські, чешські та угорські. Тим більше предки тих, кого вони обзивають націоналістами.
Чи брешу я слідом за В. Білінським? Ні, бо результатом того невдалого для татар походу був мирний договір між Данилом і верховним ханом, вже й не пам'ятаю його імені.
значить півмільйона кацапів готовий утилізувати,
аби захапати хоч кусочок України
"Солдат вермахта убивал 10 солдат красной армии. 11-й солдат красной армии убивал солдата вермахта, и немецкие дивизии редели."
"Красная армия умела воевать только одним методом ДАВИТЬ МАССОЙ ТЕЛА".
Украине необходимо иметь 400-500 - М777, 100 - 200 - Хаймерсов, МЛРС, МАРС, ракеты 300-500 км.
В реалі відбудеться не квіти и радісний галас , а що красти герерали будуть йще більше , й буде в 10 разів більше голодного гарматного м"яса . А солдат , які зможуть якось воювати буде від цього тільки меньше . Бо є таке казкове слово "логістика" й ось її в 5 разів збільшити жодне голосування не зможе . А ось погіршити в 5 разів -- може . Дезорганізувати навіть те ., що зараз йще працює ...
Бо з "багАтєнького Буратінки" аж ніякого профі по логістиці не виховаєшь
А якщо засекречений пункт указу про мобілізацію в росії дозволяє призвати 1 млн росіян, це означає, що кремль планує, що Україна скоро перемеле 1 млн біомаси і їм потрібна заміна.
При красной армии был политруки, особисты, ГУЛАГ, особые отделы, штрафбаты, расстрелы, семьи пленных не получали хлебные карточки и т.д.
Н.Н. Никулин "Воспоминания о войне".
"Войска шли в атаку, движимые ужасом. Ужасна была встреча с немцами, с их пулеметами и танками, огненной мясорубкой бомбежки и артиллерийского обстрела. Не меньший ужас вызывала неумолимая угроза расстрела. Чтобы держать в повиновении аморфную массу плохо обученных солдат, расстрелы проводились перед боем. Хватали каких-нибудь хилых доходяг или тех, кто что-нибудь сболтнул, или случайных дезертиров, которых всегда было достаточно. Выстраивали дивизию буквой «П» и без разговоров приканчивали несчастных. Эта профилактическая политработа имела следствием страх перед НКВД и комиссарами - больший, чем перед немцами. А в наступлении, если повернешь назад, получишь пулю от заградотряда. Страх заставлял солдат идти на смерть. На это и рассчитывала наша мудрая партия, руководитель и организатор наших побед. Расстреливали, конечно, и после неудачного боя. А бывало и так, что заградотряды косили из пулеметов отступавшие без приказа полки. Отсюда и боеспособность наших доблестных войск."
единственное что изменилось это принуждение идти воевать за вождя, вместо поиска "патриотических добровольцев" и "добровольцев за большие деньги".
А по факту :
- столько они не смогут призвать
- не смогут обеспечить
- не смогут содержать
А вот инфой ввести страхи хотят
Джавелинов и Стингеров хвате на все стадо баранов ...🦍☠️☠️☠️утилиZация приобрела режим паники на мавзолейном концлагере,потому что это реальная МогилиZaцыя...,необученное быдло путлера, просто фарш, для бойцов ВСУ...♥️🖤