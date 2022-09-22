Засекреченный седьмой пункт указа главы Кремля содержит информацию об объеме мобилизации в РФ.

Об этом сообщает российское издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации президента РФ, передает Цензор.НЕТ.

21 сентября был опубликован скан указа Владимира Путина о введении в России "частичной мобилизации". Седьмой пункт указа обозначен "для служебного пользования". Позже, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте идет речь о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу. Песков назвал цифру в 300 тысяч человек.

Собеседник "Новой газеты" сообщил, что цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе.

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Журналисты попробовали уточнить эту информацию и связаться с органами исполнительной власти, которые, получают доступ к этим данным. Источники в нескольких российских министерствах заявили, что не могут увидеть полный текст документа. Седьмой пункт указа Путина также нельзя просмотреть через МЕДО (систему межведомственного документооборота).

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о проведении в России "частичной мобилизации". Вечером этого же дня в российских городах прошли митинги против мобилизации на войну. В 39 городах задержали более 1300 человек. Подавляющее большинство задержаний произошло в двух крупнейших городах России: Москве и Санкт-Петербурге.

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