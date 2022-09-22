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Кремль, похоже, пытается переложить вину за поражение в Харьковской области с Путина на российских военных, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу,путін

В российских вооруженных силах нет единодушия относительно того, как лучше противостоять неожиданному наступлению ВСУ на востоке и на юге Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Два источника издания, знакомые с американской и западной разведкой, заявили, что президент России Владимир Путин сам дает указания непосредственно генералам на местах.

По их словам, это крайне необычная тактика управления в современных вооруженных силах, которая намекает на неэффективную командную структуру, которой страдала война России с начала вторжения в Украину.

По информации западных разведок, российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам на решения, которые принимает Москва.

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Кроме того, по словам источников, есть серьезные разногласия по стратегии с военачальниками, которые пытаются договориться о том, на чем сосредоточить свои усилия для укрепления оборонных рубежей.

Минобороны России заявило, что оно перебрасывает силы в сторону Харькова на северо-востоке, где Украина добилась наиболее поразительных успехов, но источники в США и на Западе говорят, что основная часть российских войск все еще остается на юге, где ВСУ также развернули наступательные операции вокруг Херсона.

Телеканал отмечает, что Путин месяцами сопротивлялся объявлению частичной мобилизации в РФ. Представители администрации Байдена заявили, что тот факт, что он сделал это, подчеркивает серьезность нехватки рабочей силы в России и свидетельствует о повышении отчаяния.

По мнению российских военных аналитиков, непонятно, повлияет ли мобилизация на оперативные изменения на поле боя или просто продолжит продолжительность войны, не изменив ее результат.

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Как рассказал CNN высокопоставленный чиновник НАТО, пока армия РФ воюет, кремлевские чиновники и эксперты в государственных СМИ обсуждают причины провала в Харькове.

"В типичной манере Кремль, похоже, пытается переложить вину с Путина на российских военных", – отметил он.

По словам представителя НАТО, в военном руководстве РФ уже произошли перестановки в ответ на неудачи на поле боя, в результате чего структура командования России стала еще более беспорядочной, чем раньше. Командир, руководивший большинством подразделений в Харьковской области, занимал должность всего 15 дней и теперь уволен с должности.

Американские и западные официальные лица считают, что Россия ограничена в своих возможностях дать стратегически важный ответ на контрнаступательные операции Украины, которые "в последние дни изменили импульс в пользу Киева".

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Даже после объявления о частичной мобилизации официальные лица скептически относятся к тому, что Россия способна быстро перебросить большое количество войск в Украину, учитывая постоянные проблемы с линиями снабжения, коммуникациями и моральным духом.

"Небольшой масштаб" российской передислокации является сигналом о ее неспособности проводить какие-либо серьезные операции, заявил чиновник Минобороны США.

Напомним, с начала сентября началось контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Так, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ бежит из Купянска и Изюма.

13 сентября в Минобороны сообщили, что за неделю в результате наступательной операции в Харьковской области освобождено 3800 кв. км, более 300 населённых пунктов, около 150 тыс. населения. Впоследствии там уточнили, что реальная цифра освобожденных территорий почти в два раза больше.

При отступлении оккупантов из Харьковской области российские подразделения потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц техники.

Украинские власти заявили о многочисленных преступлениях российских военных в отношении гражданского населения в регионе, в частности, продолжается эксгумация массового захоронения, найденного в освобожденном Изюме.
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Топ комментарии
+13
Нам-то какая разница, кто из кацапов виноват, Орда или *****, срущее в чемодан. Главное, что лапотные репоеды отгребли по полной программе.
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22.09.2022 17:48
+9
Ну не скажите. Если они передерутся ме5жду собой, нам меньше работы будет.
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22.09.2022 17:56
+6
Да уйло там взагалі не причом, душка лапочка. Навіть могілізацію оголосив буцімто після підказки війскових. А сам він ні "не при делах".
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22.09.2022 17:58
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Нам-то какая разница, кто из кацапов виноват, Орда или *****, срущее в чемодан. Главное, что лапотные репоеды отгребли по полной программе.
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22.09.2022 17:48 Ответить
Ну не скажите. Если они передерутся ме5жду собой, нам меньше работы будет.
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22.09.2022 17:56 Ответить
це дуже добре
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22.09.2022 17:50 Ответить
Да уйло там взагалі не причом, душка лапочка. Навіть могілізацію оголосив буцімто після підказки війскових. А сам він ні "не при делах".
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22.09.2022 17:58 Ответить
Да ищут виновных и у Путина что остается ? Ничего кроме ядерного удара.
Сказать что его не будет потому что будет ответка от стран НАТО если они пострадают - ЕСТЕСТВЕННО ОТВЕТКА БУДЕТ.
Только Многие не понимают Путин скоро будет здыхать и ему будет на все насрать что будет дальше и на Россию тем более знает что скоро его не будет вот и творит такое.
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22.09.2022 18:01 Ответить
Москалі в пабліках пишуть, що максимальне число мобіків, може досягти 2-3 лями....на більше Росія не здатна....

Так що це може бути перший, справжній ГЕНОЦИД РУСНІ ВЛАШТОВАНИЙ УКРАЇНЦЯМИ...а не москалі українців... як Батурин, Голодомор, розгон Запорізької Січі...
Головне щоб Захід по-справжньому допомагав ЗСУ....лендлізом і все таке.....
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22.09.2022 18:05 Ответить
В распоряжении путина теперь Медведчук - идеальный козёл отпущения.
Деньги украл, накупил яхт и другого барахла, а приём российским танкам с живыми цветами и хлеб-солью не обеспечил.
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22.09.2022 18:05 Ответить
А Юстас,що не винуватий А.....а
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22.09.2022 18:36 Ответить
интересно он сам его в зад сейчас **** или кадырке с Золотовым поручил?
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22.09.2022 18:37 Ответить
Козлами и овцами ведает Кадыров.
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22.09.2022 19:35 Ответить
Воуик неуиновен!
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22.09.2022 18:06 Ответить
все одно, хто там з цих потвор більше винен, хто менше. мене хвилює тільки одне питання: як скоро вони всі виздихають?
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22.09.2022 18:16 Ответить
Козел опущения
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22.09.2022 18:21 Ответить
Запад продолжает разбиратся в сортах говна.
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22.09.2022 18:22 Ответить
вы будете смеяться но в этом суть демократии.
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22.09.2022 18:40 Ответить
царь лаптєвих копіює сталіна, той був переконаний, що змінивши командувача армією, стовідсотково досягатиме успіху.
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22.09.2022 18:38 Ответить
Переводи, не переводи, итог будет один - муйла кремлядь травонет, бо на каазлабаде , на протяжении последних лет восемьсот нет преемственности при смене власти... а посему, любителям старины: продаю евангелие. на котором Дмитрий Донской клялся в верности своему господину Хану Золотой Орды и крест, на котором совершал кресное целование по своей клятве. Позор предателю димитрашке донскому!
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22.09.2022 21:33 Ответить
...вниманию любителей старины! продаю посох, которым Иван Грозный убил своего сына, канделябр, которым Екатерина 2-я убила своего мужа императора петра 3-го и шарфик. которым Александр 1-й задушил своего отца императора Павла!
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22.09.2022 21:34 Ответить
...вниманию любителей старины! продаю сапог Золотоордынского хана. который лизал Александр Невский, получая ярлык на княжество! А в это время Даниил Галицкий противостоял и Ординцам и рыцарям и венграм. Послал сына к А.Невскому за военной помощью, чтобы раз и навсегла покончить с Ордой, получил отказ. Другими словами алексашка невский самоустранился от защиты Родины Киевской Руси. Дык боже его наказал руками золотоордынцев. Те сначала отравили его тятьку, затем и его...бо предавший Русь , предаст и Орду. Шо следует подчеркнуть - алексашка невский не поквитался ордынцам за своего тятьку, терпила продолжал лизоблюдить перед ханом.
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22.09.2022 21:39 Ответить
Вниманию любителей сбагрить вещдоки! Куплю флакончик от "новичка", которым травонут пыню.
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22.09.2022 21:42 Ответить
 
 