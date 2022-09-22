Кремль, похоже, пытается переложить вину за поражение в Харьковской области с Путина на российских военных, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В российских вооруженных силах нет единодушия относительно того, как лучше противостоять неожиданному наступлению ВСУ на востоке и на юге Украины.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
Два источника издания, знакомые с американской и западной разведкой, заявили, что президент России Владимир Путин сам дает указания непосредственно генералам на местах.
По их словам, это крайне необычная тактика управления в современных вооруженных силах, которая намекает на неэффективную командную структуру, которой страдала война России с начала вторжения в Украину.
По информации западных разведок, российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам на решения, которые принимает Москва.
Кроме того, по словам источников, есть серьезные разногласия по стратегии с военачальниками, которые пытаются договориться о том, на чем сосредоточить свои усилия для укрепления оборонных рубежей.
Минобороны России заявило, что оно перебрасывает силы в сторону Харькова на северо-востоке, где Украина добилась наиболее поразительных успехов, но источники в США и на Западе говорят, что основная часть российских войск все еще остается на юге, где ВСУ также развернули наступательные операции вокруг Херсона.
Телеканал отмечает, что Путин месяцами сопротивлялся объявлению частичной мобилизации в РФ. Представители администрации Байдена заявили, что тот факт, что он сделал это, подчеркивает серьезность нехватки рабочей силы в России и свидетельствует о повышении отчаяния.
По мнению российских военных аналитиков, непонятно, повлияет ли мобилизация на оперативные изменения на поле боя или просто продолжит продолжительность войны, не изменив ее результат.
Как рассказал CNN высокопоставленный чиновник НАТО, пока армия РФ воюет, кремлевские чиновники и эксперты в государственных СМИ обсуждают причины провала в Харькове.
"В типичной манере Кремль, похоже, пытается переложить вину с Путина на российских военных", – отметил он.
По словам представителя НАТО, в военном руководстве РФ уже произошли перестановки в ответ на неудачи на поле боя, в результате чего структура командования России стала еще более беспорядочной, чем раньше. Командир, руководивший большинством подразделений в Харьковской области, занимал должность всего 15 дней и теперь уволен с должности.
Американские и западные официальные лица считают, что Россия ограничена в своих возможностях дать стратегически важный ответ на контрнаступательные операции Украины, которые "в последние дни изменили импульс в пользу Киева".
Даже после объявления о частичной мобилизации официальные лица скептически относятся к тому, что Россия способна быстро перебросить большое количество войск в Украину, учитывая постоянные проблемы с линиями снабжения, коммуникациями и моральным духом.
"Небольшой масштаб" российской передислокации является сигналом о ее неспособности проводить какие-либо серьезные операции, заявил чиновник Минобороны США.
Напомним, с начала сентября началось контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Так, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ бежит из Купянска и Изюма.
13 сентября в Минобороны сообщили, что за неделю в результате наступательной операции в Харьковской области освобождено 3800 кв. км, более 300 населённых пунктов, около 150 тыс. населения. Впоследствии там уточнили, что реальная цифра освобожденных территорий почти в два раза больше.
При отступлении оккупантов из Харьковской области российские подразделения потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц техники.
Украинские власти заявили о многочисленных преступлениях российских военных в отношении гражданского населения в регионе, в частности, продолжается эксгумация массового захоронения, найденного в освобожденном Изюме.
Пожалуйста, подождите...
Сказать что его не будет потому что будет ответка от стран НАТО если они пострадают - ЕСТЕСТВЕННО ОТВЕТКА БУДЕТ.
Только Многие не понимают Путин скоро будет здыхать и ему будет на все насрать что будет дальше и на Россию тем более знает что скоро его не будет вот и творит такое.
Так що це може бути перший, справжній ГЕНОЦИД РУСНІ ВЛАШТОВАНИЙ УКРАЇНЦЯМИ...а не москалі українців... як Батурин, Голодомор, розгон Запорізької Січі...
Головне щоб Захід по-справжньому допомагав ЗСУ....лендлізом і все таке.....
Деньги украл, накупил яхт и другого барахла, а приём российским танкам с живыми цветами и хлеб-солью не обеспечил.