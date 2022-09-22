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МАГАТЭ проверила ЧАЭС и Институт ядерных исследований НАН на отсутствие незаявленного ядерного материала

Новости Цензор.НЕТ Общество

магате

В течение двух дней в Институте ядерных исследований НАН Украины и на Чернобыльской АЭС представители МАГАТЭ проводили инспекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"С 21 по 22 сентября в Институте ядерных исследований НАН Украины и ГСП "Чернобыльская АЭС" была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - отмечается в сообщении.

Сегодня, 22 сентября, в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины инспекторам МАГАТЭ предоставили дополнительный доступ в соответствии с требованиями дополнительного протокола, пишут в пресс-службе Госатомрегулирования.

Главная цель проведения этих инспекций: "Проверка отсутствия незаявленного ядерного материала, информации о конструкции ядерной установки и незаявленной ядерной деятельности".

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Хац ******** ***** ці перевірники!
Після війни, не собача справа магате, оон та іншого непотрібу, шо і де ми маємо.
Без тактичної яз, нам з такими сусідами не вижити.
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22.09.2022 18:06 Ответить
кацапи могли щось ядерне *****&ти на станції,
мозку ж у них немає
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22.09.2022 18:10 Ответить
Ці другани підірації всикаються від страху, що в Україні зявится власна ЯЗ.
Цей ганебний "безядерний статус" потрібно спустити в унітаз.
Навіть зараз можливо відкрити офіційно для USA та UK можливість розмістити в Україні позиційні райони з їх ЯЗ, таким чином щоб до маскви діставало швидко та гарантовано.
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22.09.2022 18:29 Ответить
Що??? Вони чим займаються?

Утилізувати їх нахер! Вони агенти рф!
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22.09.2022 19:17 Ответить
 
 