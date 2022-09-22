МАГАТЭ проверила ЧАЭС и Институт ядерных исследований НАН на отсутствие незаявленного ядерного материала
Новости Цензор.НЕТ Общество
В течение двух дней в Институте ядерных исследований НАН Украины и на Чернобыльской АЭС представители МАГАТЭ проводили инспекции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
"С 21 по 22 сентября в Институте ядерных исследований НАН Украины и ГСП "Чернобыльская АЭС" была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - отмечается в сообщении.
Сегодня, 22 сентября, в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины инспекторам МАГАТЭ предоставили дополнительный доступ в соответствии с требованиями дополнительного протокола, пишут в пресс-службе Госатомрегулирования.
Главная цель проведения этих инспекций: "Проверка отсутствия незаявленного ядерного материала, информации о конструкции ядерной установки и незаявленной ядерной деятельности".
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Після війни, не собача справа магате, оон та іншого непотрібу, шо і де ми маємо.
Без тактичної яз, нам з такими сусідами не вижити.
мозку ж у них немає
Цей ганебний "безядерний статус" потрібно спустити в унітаз.
Навіть зараз можливо відкрити офіційно для USA та UK можливість розмістити в Україні позиційні райони з їх ЯЗ, таким чином щоб до маскви діставало швидко та гарантовано.
Утилізувати їх нахер! Вони агенти рф!