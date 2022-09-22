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Новые санкции ЕС коснутся экспорта технологий в Россию, - представитель Еврокомиссии Мамер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мікрочіпи,чіпи

Еврокомиссия работает над новыми предложениями по санкциям в отношении России после объявления мобилизации президентом РФ Владимиром Путиным.

Новые шаги могут быть предприняты очень быстро, предупредил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе в четверг, 22 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Будут рассмотрены индивидуальные штрафные меры в отношении отдельных лиц и организаций, а также предложение о дополнительном экспортном контроле по нескольким технологиям, которые ЕС экспортирует в Россию, сказал он со ссылкой на главу Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Применение такого рода дополнительных санкций было бы оправдано, поскольку мы видим, что Россия движется к экономике военного времени", - указал Мамер.

В ответ на вопрос о возможном введении потолка цен на российскую нефть он ответил, что эта тема обсуждается в формате G7, поскольку решение повлияет на мировой рынок нефти и должно быть принято на глобальном уровне. "Есть области, где введение санкций без согласования с нашими союзниками просто не имеет смысла. И по этой причине с самого начала этого конфликта ЕС координирует и вводит санкции при максимально широкой поддержке своих крупнейших партнеров. И это также касается любых возможных действий в нефтяном секторе", - сказал представитель Еврокомиссии.

Напомним, 21 сентября министры иностранных дел стран ЕС и Украины провели неофициальное экстренное совещание в Нью-Йорке в связи с объявлением мобилизации в России. Они постановили ввести дополнительные индивидуальные и секторальные санкции в отношении РФ и продолжать военную поддержку Украины перед лицом российской агрессии столько, сколько потребуется, сообщил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Читайте также: ЕС готов ввести новые экономические санкции против России, – фон дер Ляйен
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Топ комментарии
+5
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22.09.2022 18:50
+4
Новая кацапская методичка ?

Аlex db090545

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 22.09.2022
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22.09.2022 18:52
+3
ГАЗ ПЕРЕСТАНЬТЕ У НИХ ПОКУПАТЬ
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22.09.2022 18:44
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Рузьге!
Паропанк - вашефсё!
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22.09.2022 18:41 Ответить
хер там. грошей за газ і нафту вистачить на аліекспресс закупатися в любій кількості та будь чого.
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22.09.2022 19:00 Ответить
Форсунки та блоки керування для двигунів не продавайте, і москалі не випустять жодної ******** техніки. Та забороніть це робити країнам, що отримали ліцензію.
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22.09.2022 18:42 Ответить
ГАЗ ПЕРЕСТАНЬТЕ У НИХ ПОКУПАТЬ
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22.09.2022 18:44 Ответить
А до цього часу що не було такої заборони?!!
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22.09.2022 18:44 Ответить
Новая кацапская методичка ?

Аlex db090545

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 22.09.2022
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22.09.2022 18:52 Ответить
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22.09.2022 18:50 Ответить
kto ce risue ? sho u nevo v golove tvaritsa ?
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22.09.2022 18:56 Ответить
Козацькі анекдоти
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22.09.2022 18:59 Ответить
Українці знають кацапів лучше всіх в світі
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22.09.2022 19:01 Ответить
sudja po kartine - slishkom haraso eto zhe nelzja pridumatj take
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22.09.2022 19:02 Ответить
будь ласка, інфа в описі - https://youtu.be/TCicB6l5ucs
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22.09.2022 19:01 Ответить
sho ce bylo 🤬 ahrenetj
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22.09.2022 19:07 Ответить
мабуть нло
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22.09.2022 19:25 Ответить
ананотехнології совку нехай використовують
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22.09.2022 18:54 Ответить
Дуже швидко -- в яких одиницях? Великого занепокоєння?
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22.09.2022 19:07 Ответить
Всі європейські компанії дальше беруть участь в тендерах Алмаз-Антей....
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22.09.2022 21:07 Ответить
 
 