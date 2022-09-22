Рабочую группу по специальному международному трибуналу возглавил заместитель главы ОП Смирнов, в состав вошли Ермак, Кулеба, Малюська и другие, - указ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский издал указ о "О рабочей группе по проработке вопроса создания специального международного трибунала относительно преступления агрессии против Украины".
Соответствующий документ обнародован 22 сентября на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Рабочая группа должна наработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
В состав рабочей группы вошли: Андрей Ермак (руководитель ОП, руководитель рабочей группы), Андрей Смирнов (заместитель руководителя ОП, заместитель руководителя – координатор рабочей группы), Олег Гавриш (главный консультант отдела организационной работы Кабинета руководителя ОП), Оксана Золотарева (директор Департамента международного права МИД), Александр Карасевич (генеральный директор Директората по внешней политике и стратегическому партнерству ОП), Елена Ковальская (руководитель Кабинета руководителя ОП), Антон Кориневич (посол по особым поручениям МИД), Андрей Сибига (заместитель руководителя ОП), Дмитрий Кулеба (министр иностранных дел), Денис Малюська (министр юстиции).
По согласию в рабочую группу могут войти Андрей Костин (Генеральный прокурор), Денис Маслов (председатель Комитета ВРУ по вопросам правовой политики) и нардепы Александр Качура, Мария Мезенцева, Александра Устинова и Елена Хоменко.
Напомним, Украина призывает все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины.
Пожалуйста, подождите...
"в каждой бочке затычка"?
Дупа !
саме через це скиздили 80% гуманітарки
бо всі,
повторюю, всі люди по областях призначені з подачі єрмака
а судячи по широкому спектору діяльності єрмака,
зе тільки підписує, та нагороджує
Це якийсь зебільний треш.
Це робоча група по закупівлі фломастерів )))
а хто буду Зе вказівки давати??
фаворит засліпленого коханням Найвеличнівшивого?..
це вже тупо непристойно, його просто найняли скрєпки та олівці по кольорам розкладати, а воно "дєлаєт політіку"
Андрій Смирнов адвокат Олени Лукаш, Єфремова та друг Портнова.
Я в щоці від зеленоі шобли , яка призначила ручних членів ,
так званоі , робочоі групи !
Вони таки дограються 😡