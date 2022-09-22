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Новости Война в Украине Война
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война (46795) Зеленский (16549) Хоменко (11) трибунал (247) Кулеба Дмитрий (2635) Сибига (51) Ермак Андрей (1186) Кориневич Антон (88) Качура (168) Малюська Денис (292) Смирнов Андрей (44) Устинова (110) Мезенцева Мария (19) Костин (122) Денис Маслов (9)

Рабочую группу по специальному международному трибуналу возглавил заместитель главы ОП Смирнов, в состав вошли Ермак, Кулеба, Малюська и другие, - указ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оп

Президент Владимир Зеленский издал указ о "О рабочей группе по проработке вопроса создания специального международного трибунала относительно преступления агрессии против Украины".

Соответствующий документ обнародован 22 сентября на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Рабочая группа должна наработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

В состав рабочей группы вошли: Андрей Ермак (руководитель ОП, руководитель рабочей группы), Андрей Смирнов (заместитель руководителя ОП, заместитель руководителя – координатор рабочей группы), Олег Гавриш (главный консультант отдела организационной работы Кабинета руководителя ОП), Оксана Золотарева (директор Департамента международного права МИД), Александр Карасевич (генеральный директор Директората по внешней политике и стратегическому партнерству ОП), Елена Ковальская (руководитель Кабинета руководителя ОП), Антон Кориневич (посол по особым поручениям МИД), Андрей Сибига (заместитель руководителя ОП), Дмитрий Кулеба (министр иностранных дел), Денис Малюська (министр юстиции).

Читайте также: Украина призывает все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, - МИД

По согласию в рабочую группу могут войти Андрей Костин (Генеральный прокурор), Денис Маслов (председатель Комитета ВРУ по вопросам правовой политики) и нардепы Александр Качура, Мария Мезенцева, Александра Устинова и Елена Хоменко.

Напомним, Украина призывает все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины.
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Топ комментарии
+49
Все. Процес поховали на самому початку.
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22.09.2022 18:55
+33
відгадайте загадку:
"в каждой бочке затычка"?
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22.09.2022 18:55
+30
dermak
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22.09.2022 18:57
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відгадайте загадку:
"в каждой бочке затычка"?
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22.09.2022 18:55 Ответить
dermak
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22.09.2022 18:57 Ответить
Невже Верещучка?
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22.09.2022 19:05 Ответить
Ще Деркача забули !
Дупа !
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22.09.2022 19:20 Ответить
I ведмедчука с мураевым..
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22.09.2022 19:20 Ответить
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22.09.2022 19:06 Ответить
вверху з права...
саме через це скиздили 80% гуманітарки
бо всі,
повторюю, всі люди по областях призначені з подачі єрмака
а судячи по широкому спектору діяльності єрмака,
зе тільки підписує, та нагороджує
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22.09.2022 19:17 Ответить
Мішок з кремлівським г**ном.
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22.09.2022 19:21 Ответить
Все. Процес поховали на самому початку.
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22.09.2022 18:55 Ответить
Здача операції з вагнерівцями - 2 !
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22.09.2022 19:54 Ответить
Оправдают усех
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22.09.2022 18:57 Ответить
зрозуміло, одна жОПа...хуйло буде не просто виправдане, йому ще й збитки будемо відшкодовувати, моральні. за те, що не здалися за 3 дні.
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22.09.2022 18:57 Ответить
ну як же без Єрмака
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22.09.2022 18:58 Ответить
А татаров де? Як же без татарова?
Це якийсь зебільний треш.
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22.09.2022 18:58 Ответить
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22.09.2022 19:08 Ответить
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22.09.2022 19:09 Ответить
Підори всі ці разом + 73%.
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22.09.2022 19:13 Ответить
a e hotj odna institucija v UA bez dermaka ?
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22.09.2022 18:59 Ответить
Ні звичайно, в нього конкретне завдання , з гру, для чого, його і поставили на дану посаду, щоб любі дії, проти рахи і режиму, були знівельовані, але тут проблема в украх, які багато бачать , відповідно знають і мовчать, скоро гаманець пуйла фрідман отримає укрпаспорт , якщо вже не отримав, та й не він один!((( до речі, так звана опозиція, теж мовчить, не пропонуючи ніяких шляхів вирішень , цих питань, в них теж завдання, чи якб це по іншому, можна пояснити((
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22.09.2022 19:11 Ответить
opozicija poka molchit po drugim prichinam.
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22.09.2022 19:14 Ответить
війна в державі, які можуть бути інші причини? ви про що?((
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22.09.2022 19:22 Ответить
tak , ale skoro vibori
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22.09.2022 19:28 Ответить
судячи зі складу комісії - судити будуть Порошенка
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22.09.2022 19:01 Ответить
за те що Порошенко волонтер з командою передавав броньовані авто, медичні приладдя, БПЛА, буржуйки, зброю для ЗСУ і з перших днів був в самообороні м. Києва.
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22.09.2022 19:11 Ответить
Бджоли проти меду.
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22.09.2022 19:04 Ответить
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22.09.2022 19:05 Ответить
Зброя, зброя, зброя, високоточна, багато, а ще повне припинення закупівель вуглеводнів - це самий правильний міжнародний трибунал для рашизму. Іншого механізму притягнути до відповідальності цю ядерну країну просто не бачу.
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22.09.2022 19:05 Ответить
така кількість людей з Опи.
Це робоча група по закупівлі фломастерів )))
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22.09.2022 19:05 Ответить
дєрьмак вже юріст??
а хто буду Зе вказівки давати??
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22.09.2022 19:06 Ответить
ЯрмаК агент під прикриттям
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22.09.2022 19:06 Ответить
Так,мiцно тримае Ермак Зелю за яйця!
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22.09.2022 19:13 Ответить
Ну все, якщо там д'єрмак то будуть скрізь бачити "харошіхгуССкіх"!
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22.09.2022 19:15 Ответить
Залишилось тільки взяти усе під особистий контроль політичному лідеру України - і все - все буде, словами Леся, - повний піздец. ****** дослідники калу.
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22.09.2022 19:17 Ответить
тут дєрьмаку головне не вийти на самого себе
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22.09.2022 19:20 Ответить
А чо такого, ведь понятно, что обменом никому не нужного Медведчука Ермаку дан мощный сигнал - и тебя потом поменяем.
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22.09.2022 19:20 Ответить
ху із а факінг мсс дермак?..
фаворит засліпленого коханням Найвеличнівшивого?..
це вже тупо непристойно, його просто найняли скрєпки та олівці по кольорам розкладати, а воно "дєлаєт політіку"
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22.09.2022 19:20 Ответить
Організатор схеми розкрадання гуманітарки в Запоріжжі теж тут.
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22.09.2022 19:26 Ответить
Такими речами однозначно мають займатись професйні дипломати і висококласні правники. А Смірнов і Єрмак то хто? Яке вони відношення мають до міжнародних відносин і міжнародного права?! Воно б ще тут Колю-котлету з безуглою всунуло або верещучку. Ну, курва, коли вже то дике зелене піляцтво закінчиться?!
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22.09.2022 19:27 Ответить
Ничего не обходится без назначенного путлером смотрящего за Зеленским - Ермака.
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22.09.2022 19:27 Ответить
"вляпаться в дєрьмака по вуші"
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22.09.2022 19:38 Ответить
" За державу обидно..."
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22.09.2022 19:42 Ответить
Будуть відмазувати х..уйла))
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22.09.2022 19:43 Ответить
Для більшого "ефекту" не вистачає в складі групи Мар'яни. Втім ще не вечір.
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22.09.2022 19:49 Ответить
Єрмак знає кого призначати для засудження рашистів.

Андрій Смирнов адвокат Олени Лукаш, Єфремова та друг Портнова.

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22.09.2022 19:53 Ответить
Ось ці мерзотники рулять 😕
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22.09.2022 20:28 Ответить
Сразу в одном совете и столько мудаков и подонков! Я уже себе представляю, что они там наворотят. С горкой.
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22.09.2022 19:53 Ответить
А де представники опозиційних партій?

Я в щоці від зеленоі шобли , яка призначила ручних членів ,
так званоі , робочоі групи !

Вони таки дограються 😡
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22.09.2022 20:10 Ответить
rili....🤣🤣🤣
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22.09.2022 20:25 Ответить
дєрьмак, смірнов, гавриш - ці три кацапські виродка, точно будуть опікуватися українськими інтересами
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22.09.2022 20:31 Ответить
Поки такі падли будуть керувати УКРАЇНОЮ,в нас нічого не поміняється і якби не такі падали керували до того,війни би не було.І тепер народ із ЗСУ життям і кров'ю виборюють Україну,а ці''дорогі''чиновники і дальше будуть управляти і красти.
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22.09.2022 20:46 Ответить
без Зеленского, Путина и Шойгу, группа на трибунал не полная.
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22.09.2022 22:19 Ответить
у малюськи хороший кокс... без него никак...
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23.09.2022 00:27 Ответить
Та дайте вже тому єрмаку відпочити!
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23.09.2022 07:54 Ответить
До перемоги означені кадри можуть і не дожити.....якщо будуть продовжувати красти у таких масштабах...
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23.01.2023 16:41 Ответить
 
 