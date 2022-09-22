Рабочую группу по специальному международному трибуналу возглавил заместитель главы ОП Смирнов, в состав вошли Ермак, Кулеба, Малюська и другие, - указ

Президент Владимир Зеленский издал указ о "О рабочей группе по проработке вопроса создания специального международного трибунала относительно преступления агрессии против Украины".

Соответствующий документ обнародован 22 сентября на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Рабочая группа должна наработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

В состав рабочей группы вошли: Андрей Ермак (руководитель ОП, руководитель рабочей группы), Андрей Смирнов (заместитель руководителя ОП, заместитель руководителя – координатор рабочей группы), Олег Гавриш (главный консультант отдела организационной работы Кабинета руководителя ОП), Оксана Золотарева (директор Департамента международного права МИД), Александр Карасевич (генеральный директор Директората по внешней политике и стратегическому партнерству ОП), Елена Ковальская (руководитель Кабинета руководителя ОП), Антон Кориневич (посол по особым поручениям МИД), Андрей Сибига (заместитель руководителя ОП), Дмитрий Кулеба (министр иностранных дел), Денис Малюська (министр юстиции).

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По согласию в рабочую группу могут войти Андрей Костин (Генеральный прокурор), Денис Маслов (председатель Комитета ВРУ по вопросам правовой политики) и нардепы Александр Качура, Мария Мезенцева, Александра Устинова и Елена Хоменко.

Напомним, Украина призывает все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины.