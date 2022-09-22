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Каждый гражданин РФ, открыто выступающий против режима Путина, может просить убежища в Германии, - глава МВД Фезер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ненсі,фезер

Федеративная Республика Германия готова принять российских дезертиров при определенных обстоятельствах.

Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oldenburger Onlinezeitung.

"Как правило, дезертиры, которым угрожают строгие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно выступает против режима Путина и поэтому подвергает себя наибольшей опасности, может подать заявку на предоставление убежища в Германии из-за политических преследований", - сказала чиновник.

Практика принятия решений Федерального ведомства по делам миграции и беженцев уже была соответствующим образом скорректирована. Однако предоставление убежища является решением в каждом конкретном случае, которое также включает в себя проверку безопасности.

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Германия месяцами принимала критиков российского режима, которых преследовали и которым угрожали, добавила министр. Все более жестокая агрессия России против Украины сопровождается усилением внутренних репрессий, в частности, против прессы, правозащитников и представителей оппозиции. В частности, правительство предоставляет российским журналистам возможность свободно и независимо делать репортажи из Германии. "В этой быстрой и небюрократической процедуре мы уже сделали возможным допуск 438 человек вместе с Федеральным министерством иностранных дел", – сказал Фезер.

После объявления частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным появились признаки побега призывников из страны, а еще доступные рейсы за границу были быстро забронированы. Тогда партнеры по коалиции ВДП и "Зеленые" попросили правительство принять российских дезертиров.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики на временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

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По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.
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Топ комментарии
+32
Мне кажется, что украинцы, живущие в россии, еще больше ненавидят Украину, чем русские. Когда читаешь фамилии дохлой русни, там процентов 70 украинские фамилии. А воевать они не желают не от любви к Украине, а от боязни сдохнуть.
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22.09.2022 19:28
+22
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22.09.2022 19:29
+22
я много общался в интернете с этими так называемыми "хорошыми русскими",и если с ними вести долго разговор то с них все равно в конце концов начинает лезть вот это все пропагандистское,имперское вяличие
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22.09.2022 19:31
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санду не бомбит мирных людей. Отсюда и избирательность
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22.09.2022 22:01 Ответить
Так и Путин не бомбит города в РФ.
Речь же о том, что они готовы принять именно граждан РФ
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22.09.2022 23:13 Ответить
Передадим российских пленных зеков Германии. Они точно против
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22.09.2022 20:46 Ответить
Принимайте побольше кацапов - они вас потом отблагодарят: будут строить в Германии русский мир!!!
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22.09.2022 20:48 Ответить
Немцы как были дебилами в плане кацапов , такими и остались
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22.09.2022 20:54 Ответить
Это вы зря сказали. Лет через 20 рашка пойдет защищать русскоязычных в Германии
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22.09.2022 21:05 Ответить
Ага, чтобы колбасники воняли сруцькимиром. Москаль он и в Германии москаль.
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22.09.2022 21:48 Ответить
Берлин исконно русский город!
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22.09.2022 21:54 Ответить
Нуачомля унатурэ! Славянский - значит русский. Чисаканкрена.
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22.09.2022 22:45 Ответить
Є ще інша сторона медалі - пообіцяти пряник тим, хто виступить проти режиму х.йла, таким чином збільшивши кількість дезертирів. А от чи отримають той пряник вони не факт.
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22.09.2022 22:05 Ответить
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22.09.2022 22:12 Ответить
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22.09.2022 22:13 Ответить
В нас воює легіон свободи.Рускі прийняли нашу сторону і мочать кацапів своїх так би мовити.І от тут є здраве зерно.Нам потрібно розбирати завали відбудовувати розбите майно.І от тут можна зробити те що робить Німечина.Але вік 20-30 не судимі з освітою і не дезертири.З двома умовами з нас безпека з них два пункта або йдете в легіон свободи мочити своїх або розбирати завали і відбудовувати розбите майно за їжу.Кінець війни валіть нах звідси без права на громадянство .Ну якось так пункти можна коригувати під безпеку і нашу вигоду.Тобто використати це м'ясо на свій інтерес.
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22.09.2022 22:16 Ответить
Не зря швейцарцы считают немцев недалёкими... и не только потому, что Германия приграничное со Швейцарией государство
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22.09.2022 22:54 Ответить
Испоганят теперь Германию....
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22.09.2022 23:26 Ответить
Не гони Лошадей!Тётя Мотя!!!ща как накидают ФСБ клонов шо потом будеш другой МАМОЙ МЕРКЕЛЬ!!!Изза которой вся Европа в ЧЁРНОЖОПЫХ живущих за счёт Коренных жителей!и работать не хотят!
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22.09.2022 23:27 Ответить
ПЗДЦ вони що здуріли у Німеччині зовсім..... зараз налізе туди фсбшного лайна "по самі вуха"..... хоча можливо перевірятимуть якимось чином.
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23.09.2022 00:22 Ответить
Дураки! Пусть дома порядок наводят. Нехрен ехать в теплую Германию!
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23.09.2022 01:02 Ответить
Німці забули Кенінгсберг з територією, який після закінчення оренди касапія так і не повернула. Тому приїдуть, а потім їх будуть через рік "асвабаждать" як "ісконно гаварящіх.
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23.09.2022 01:11 Ответить
Все населення РФ хай забирають,тільки спочатку бурятів,через місяць будуть шукати унітази,світлофори,а через рік будуть шукати де жити.
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23.09.2022 01:38 Ответить
Министэрка -дура. Потом будет отбиваться откацапов,которые придут защищать ,,кацапоговорящее население" от немецких неонацистов и плакать
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23.09.2022 04:19 Ответить
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