Каждый гражданин РФ, открыто выступающий против режима Путина, может просить убежища в Германии, - глава МВД Фезер

Федеративная Республика Германия готова принять российских дезертиров при определенных обстоятельствах.

Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oldenburger Onlinezeitung.

"Как правило, дезертиры, которым угрожают строгие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно выступает против режима Путина и поэтому подвергает себя наибольшей опасности, может подать заявку на предоставление убежища в Германии из-за политических преследований", - сказала чиновник.

Практика принятия решений Федерального ведомства по делам миграции и беженцев уже была соответствующим образом скорректирована. Однако предоставление убежища является решением в каждом конкретном случае, которое также включает в себя проверку безопасности.

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Германия месяцами принимала критиков российского режима, которых преследовали и которым угрожали, добавила министр. Все более жестокая агрессия России против Украины сопровождается усилением внутренних репрессий, в частности, против прессы, правозащитников и представителей оппозиции. В частности, правительство предоставляет российским журналистам возможность свободно и независимо делать репортажи из Германии. "В этой быстрой и небюрократической процедуре мы уже сделали возможным допуск 438 человек вместе с Федеральным министерством иностранных дел", – сказал Фезер.

После объявления частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным появились признаки побега призывников из страны, а еще доступные рейсы за границу были быстро забронированы. Тогда партнеры по коалиции ВДП и "Зеленые" попросили правительство принять российских дезертиров.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики на временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

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По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.