Эрдоган планирует позвонить Путину и Зеленскому и продолжить усилия по установлению мира между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентами России, Владимиром Путиным, и Украины, Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются", - заявил Эрдоган журналистам в "Турецком доме" в Нью-Йорке. Президент отметил, что после возвращения в Турцию позвонит Путину и Зеленскому, чтобы продолжить дипломатические усилия по Украине.

По мнению Эрдогана, в ООН делают недостаточно для прекращения развязанной Россией войны против Украины. Он заявил, что организация не смогла предотвратить энергетический и продовольственный кризисы, однако "доверие к ней немного повысилось благодаря договоренности по "зерновому коридору", заключенной в Стамбуле.

"Шаги в данном направлении должен прилагать не только я, но и все мировые лидеры. Переговоры должны вестись как с Путиным, так и с Зеленским", - заявил президент Турции. Он в очередной раз подчеркнул, что Турция выступает за дипломатический выход из кризисных ситуаций в мире.

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