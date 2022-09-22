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Эрдоган планирует позвонить Путину и Зеленскому и продолжить усилия по установлению мира между Украиной и РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентами России, Владимиром Путиным, и Украины, Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются", - заявил Эрдоган журналистам в "Турецком доме" в Нью-Йорке. Президент отметил, что после возвращения в Турцию позвонит Путину и Зеленскому, чтобы продолжить дипломатические усилия по Украине.

По мнению Эрдогана, в ООН делают недостаточно для прекращения развязанной Россией войны против Украины. Он заявил, что организация не смогла предотвратить энергетический и продовольственный кризисы, однако "доверие к ней немного повысилось благодаря договоренности по "зерновому коридору", заключенной в Стамбуле.

"Шаги в данном направлении должен прилагать не только я, но и все мировые лидеры. Переговоры должны вестись как с Путиным, так и с Зеленским", - заявил президент Турции. Он в очередной раз подчеркнул, что Турция выступает за дипломатический выход из кризисных ситуаций в мире.

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Топ комментарии
+18
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.- Аль Капоне
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22.09.2022 19:33
+13
Він тупий, ілі гдє? Миру між нами не буде.
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22.09.2022 19:32
+11
операция-маструбация
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22.09.2022 19:32
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операция-маструбация
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22.09.2022 19:32 Ответить
Він тупий, ілі гдє? Миру між нами не буде.
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22.09.2022 19:32 Ответить
Ви не розумієте, для Ердогана важливий процес, а не результат. А також невелички досягнення, яким він посприяв, та яким намагається посприяти. Наприклад, зернова угода, обмін полоненими, тощо. Цим він істотно збільшує свою вагу в міжнародній політиці. Мікрон, Шольц чи Сі зробили щось подібне в ситуації #1 у світі? Ні. А він - так
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22.09.2022 19:48 Ответить
Ніби проблема в нас. А, точно, я забув, ЩО МИ НЕ ЗДАЄМОСЯ
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22.09.2022 19:33 Ответить
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.- Аль Капоне
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22.09.2022 19:33 Ответить
Тайные договоренности Путина и Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
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22.09.2022 19:51 Ответить
вдячні Ердогану за допомогу з поверненням наших військомих, але мир можливий тільки після того, як русня залишить територію України включно з Кримом, відшкодує шкоду і покається. А за путіна це все неможливо.
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22.09.2022 19:34 Ответить
Ердоган зробив би більше користі людству, якби каменюкою по башці
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22.09.2022 19:34 Ответить
Ви шо ******? Вот когда ви будете терять свои территории от росии, вот тогда и будете пистеть о мире.....Вы ****** турецкой не занимайтесь.
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22.09.2022 19:35 Ответить
Дайте йому словник на сторінці зі словом "мобілізація"
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22.09.2022 19:36 Ответить
Макрон такий 💔
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22.09.2022 19:36 Ответить
чого він знудився ?

ЗЄ-ля, артист обаний, вчись вираженіям ліца !
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22.09.2022 20:01 Ответить
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22.09.2022 20:18 Ответить
про який накуй мир йдеться?????
після стертих з лиця землі міст?
після сотень тисяч трупів???
тільки капітуляція орків!!!!!!!
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22.09.2022 19:39 Ответить
Мирный план

Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
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22.09.2022 19:48 Ответить
вірш Нестеренка
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22.09.2022 20:20 Ответить
миру на яких умовах?
Допоки нема відповідді на це головне запитання - займатесь в найкращому випадку посередництвом по обміну полоненими. Бо займаєтесь хреново. Оскільки обіцяли обміняти 2500+ захисників Марика, а звільнили лише 108. До того ж касапт вже 60 наших встигли в Оленівці вбити.
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22.09.2022 19:39 Ответить
Мабуть мир на умовах, схожих з обміном полоненими. Він (і мир, і обмін) потрібен і його хочуть усі (ну може окрім рашистів), але... Якщо 5 бойових офіцерів, які зупинили рашистів у Маріуполі, звільнені так, що не можуть більше приймату участь у звільненні власної країни, то до якого ж "миру" можуть домовитись?

Дуже сподіваюсь, що це моя параноя, а не логічні висновки з подій останніх днів-тижнів....
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22.09.2022 19:48 Ответить
Цитата Ердогана - "за умов справедливого миру нема програвших". Тобто він прагне, аби кацапи не програли, отримає з цього зиск, і називає це прагненням до миру
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22.09.2022 23:31 Ответить
Пердоган,хочеш допогти Україні і її народу.?Не займайся лицемірною показухою,а пролобій вступ України в НАТО і відведення всіх рашистських війск з території України,включаючи Крим
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22.09.2022 19:40 Ответить
пролобіюй,пропхай,протягни ,проштовхни і т.д
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22.09.2022 19:42 Ответить
Во всяком разе он против не будет. А вот европейские страны - это вопрос.
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22.09.2022 21:11 Ответить
******* na *** svoloch vanyuchiy. S ******** Erdogana osvobodili zashitnikov Azovstali
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22.09.2022 21:09 Ответить
оглу не матюкайся, зуби повипадають.Захисників азовсталі не міняли до тих пір ,поки куйло не сказав "віддайте кума"Не смерди.
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23.09.2022 01:36 Ответить
американские спецслужбы увидели, что с россии на турецкое казначейство пришло 25 млрд долларов. за что же это?
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22.09.2022 19:44 Ответить
Украине нужно взять в америки 100 хаймерсов и неделю массировано долбить херсонскую и запорожскую области. за неделю эти области нужно освободить, чтобы не допустить проведения там референдумов.
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22.09.2022 19:45 Ответить
Предлагаете превратить города в Алеппо? А села просто стереть в рыль?
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22.09.2022 21:13 Ответить
по военным российским объектам
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22.09.2022 23:05 Ответить
Мир нам був потрібен раніше, а зараз нам потрібна Перемога і зникнення з політичної карти Світу штучної зробленою (пальцем) "Російської Федерації".
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22.09.2022 19:46 Ответить
Оно конечно - за звонок в глаз не дадут. Если Зеленскому, тогда пусть лучше звонит концом об унитаз, если могилизатору, то поздно. Но, видимо, звоночек немало стОит, если под него Реджеп попытается отхватить краснодарский край.
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22.09.2022 20:28 Ответить
Не путайте мир с прекращением деокупации. Мир нужно было в 2014 предлагать.
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22.09.2022 19:53 Ответить
який мир? а мобілізація це напевно щоб мир пришвидшити?
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22.09.2022 19:55 Ответить
А зачем нам мир? Жить под окупацией в лагерях и пыточных камерах? ПНХ с таким *миром*. В даном случае война это не что то плохое а наоборот идет очищение нашей страны от рашистской чумы
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22.09.2022 19:56 Ответить
Якби були реальні переговори а не обмін ультиматумами.
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22.09.2022 19:59 Ответить
Каравул, никто из мужского населения ********** не поедет в Турцию, провал турбизнеса.
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22.09.2022 20:04 Ответить
Ердоган діє виключно на користь росії заради їх туристів і збуту томатів.
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22.09.2022 20:05 Ответить
Тонкий передвиборчий хід Ердогана не увінчається реальними успіхами
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22.09.2022 20:06 Ответить
Ердогану треба переконати ***** у тому, що вихід з України буде для нього перемогою. Це єдиний варіант припинення війни.
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22.09.2022 20:14 Ответить
Помидорыч, не делай нам нервы
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22.09.2022 20:17 Ответить
Я бы поостерегся Эрдогана называть тупым. У него конечно свои интересы, но Байрактары он продает нам, а мог бы запросто РФ..... Почитал бы наши комменты.....
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22.09.2022 20:19 Ответить
країна, член НАТО, продає свою зброю тому, хто має НАТО за противника? це вже дно чи ви ще щось придумаєте?
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22.09.2022 20:24 Ответить
spasibo za komment
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22.09.2022 21:10 Ответить
Эрдогану нужно лидерство на Кавказе и в Средней Азии. Кацапстан мешает. Ему не нада мешать, он утопит эту помойку. И вообще - Турция - это троянский конь англичан, а соответственно и США. Просто нужно пропускать мимо ушей ЧТО он говорит.
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23.09.2022 21:36 Ответить
пишите заказные письма
мелким почерком
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22.09.2022 20:24 Ответить
Эрдоган, зачем звонить Зеленскому?
Звони пуйлу.
Вот когда тот выведет все свои войска со всей территории Украины, вот тогда и звони Зеленскому.
Пусть встречаются и решают все оставшиеся вопросы. Например, выплаты репараций и т.д.
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22.09.2022 20:28 Ответить
После последнего их разговора Пу . объявил мобилизацию. И реально пригрозил ядерной войной. О чём они разговаривают?
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22.09.2022 20:40 Ответить
Только что Китай тоже призвал сесть за стол переговоров без всяких условий.
Мне кажется, что Китай дал разрешение Уйлу на этот блеф с референдумами, мобилизацией и шантажом ЯО с одним условием, чтобы поскорее все закончить.
Либо ты, либо Украина и очень быстро - так обстоят дела для Уйла.
Никаких средств для 300 тыс, тем более для миллиона его гавриков нет. Даже, если и найдутся, это по времени займет 2-3 месяца!
Задача Украины занять выгодные позиции и укрепиться за счет союзников. Усилить санкции и защитить атомные станции. На каждый выстрел по ТЭЦ отвечать таким же выстрелом по их ТЭЦ на российской территории! Пусть знают, что зима будет тяжелой для всех!
И не ждать, а проводить нашу мобилизацию тоже. До весны можно и нужно подготовиться к встрече с ордой и организовать им достойную встречу.
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22.09.2022 20:41 Ответить
Китай сидит на берегу. ☺
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23.09.2022 21:38 Ответить
Ердагону пора знати, що всякі перемови з гумовой дупой почнуться, коли остання свинопсина покине Україну! На перемовах, буде головна тема - Репарації, може ще окуповані північ та схід України!
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22.09.2022 20:59 Ответить
У Эрдагана скоро выборы. Инфляция зашкаливает,
вот и хочет он что то преподнести своим избирателям.
Туризм упал, денег нет, торговля не цветёт--
одни проблемы. Есть шанс подзаработать на чужом
горе, вот и крутит он свою пластинку "миротворца".
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22.09.2022 21:11 Ответить
Розбудіть хтось Ердогана, там ***** мобілізацію оголосив, чи може ***** оголосив мобілізація після зустрічі з Ердоганом, та заручився підтримкою?
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22.09.2022 21:22 Ответить
"Планує зателефонувати?" Це повний оргазм....
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23.09.2022 08:03 Ответить
 
 