Эрдоган планирует позвонить Путину и Зеленскому и продолжить усилия по установлению мира между Украиной и РФ
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентами России, Владимиром Путиным, и Украины, Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются", - заявил Эрдоган журналистам в "Турецком доме" в Нью-Йорке. Президент отметил, что после возвращения в Турцию позвонит Путину и Зеленскому, чтобы продолжить дипломатические усилия по Украине.
По мнению Эрдогана, в ООН делают недостаточно для прекращения развязанной Россией войны против Украины. Он заявил, что организация не смогла предотвратить энергетический и продовольственный кризисы, однако "доверие к ней немного повысилось благодаря договоренности по "зерновому коридору", заключенной в Стамбуле.
"Шаги в данном направлении должен прилагать не только я, но и все мировые лидеры. Переговоры должны вестись как с Путиным, так и с Зеленским", - заявил президент Турции. Он в очередной раз подчеркнул, что Турция выступает за дипломатический выход из кризисных ситуаций в мире.
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https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
ЗЄ-ля, артист обаний, вчись вираженіям ліца !
після стертих з лиця землі міст?
після сотень тисяч трупів???
тільки капітуляція орків!!!!!!!
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
Допоки нема відповідді на це головне запитання - займатесь в найкращому випадку посередництвом по обміну полоненими. Бо займаєтесь хреново. Оскільки обіцяли обміняти 2500+ захисників Марика, а звільнили лише 108. До того ж касапт вже 60 наших встигли в Оленівці вбити.
Дуже сподіваюсь, що це моя параноя, а не логічні висновки з подій останніх днів-тижнів....
мелким почерком
Звони пуйлу.
Вот когда тот выведет все свои войска со всей территории Украины, вот тогда и звони Зеленскому.
Пусть встречаются и решают все оставшиеся вопросы. Например, выплаты репараций и т.д.
Мне кажется, что Китай дал разрешение Уйлу на этот блеф с референдумами, мобилизацией и шантажом ЯО с одним условием, чтобы поскорее все закончить.
Либо ты, либо Украина и очень быстро - так обстоят дела для Уйла.
Никаких средств для 300 тыс, тем более для миллиона его гавриков нет. Даже, если и найдутся, это по времени займет 2-3 месяца!
Задача Украины занять выгодные позиции и укрепиться за счет союзников. Усилить санкции и защитить атомные станции. На каждый выстрел по ТЭЦ отвечать таким же выстрелом по их ТЭЦ на российской территории! Пусть знают, что зима будет тяжелой для всех!
И не ждать, а проводить нашу мобилизацию тоже. До весны можно и нужно подготовиться к встрече с ордой и организовать им достойную встречу.
вот и хочет он что то преподнести своим избирателям.
Туризм упал, денег нет, торговля не цветёт--
одни проблемы. Есть шанс подзаработать на чужом
горе, вот и крутит он свою пластинку "миротворца".