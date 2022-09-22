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Миссия ООН по установлению фактов трагедии в Оленовке готова к развертыванию и ждет гарантий беспрепятственной работы, - Гутерриш

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оленівка

Миссия ООН по установлению фактов трагического инцидента с украинскими военнопленными в колонии в оккупированной Оленовке готова к развертыванию.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Миссия по установлению фактов, которую я создал после трагического инцидента в колонии в Оленовке 29 июля, готова к развертыванию, как только будут получены все необходимые гарантии. Миссии должен быть предоставлен безопасный, беспрепятственный доступ ко всем точкам и людям и соответствующим доказательствам без каких-либо ограничений, препятствий или вмешательства, - сказал Гутерреш на заседании Совбеза ООН.

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Напомним, 28 июля вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.

Украина требует от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Оленовке, а также провести инспекцию колонии, в которой удерживались пленные украинские военнослужащие.
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Топ комментарии
+9
Трагічний іцнидент, це коли ти вдома плиту не вимкнув і ключі в квартирі забув. І які сліди ви збираєтеся там шукати через два місяці? Ідіоти
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22.09.2022 19:59
+6
Та ну що ви, куди поспішати... Можете наступного року приїхати ще, як раз вас Україна на визволені території пропустить безе перешкод
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22.09.2022 19:59
+4
там зачистили так что скорее всего ничего не обнаружат.или помните шо це було мабуть нло
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22.09.2022 20:00
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Та ну що ви, куди поспішати... Можете наступного року приїхати ще, як раз вас Україна на визволені території пропустить безе перешкод
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22.09.2022 19:59 Ответить
Трагічний іцнидент, це коли ти вдома плиту не вимкнув і ключі в квартирі забув. І які сліди ви збираєтеся там шукати через два місяці? Ідіоти
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22.09.2022 19:59 Ответить
Да ці можуть сказати, що це полонені самі себе підірвали
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22.09.2022 20:00 Ответить
там зачистили так что скорее всего ничего не обнаружат.или помните шо це було мабуть нло
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22.09.2022 20:00 Ответить
tak , ale smotrite na priklad s MH17..... vse nashli razkapali i dokazli.....
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22.09.2022 20:31 Ответить
а то була місія ООН?Здається там нідерландці працювали..
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22.09.2022 23:33 Ответить
po moemu OBSCE....no eto nemenjaet suti esli nado bude - vse podkljuchatsa , tam ljudi znajut shto i kak delatj
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22.09.2022 23:36 Ответить
Шо ті іпотенти там вже хочуть знайти?!!
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22.09.2022 20:09 Ответить
У импотента встал. А так хочется весь состав оон пид.ов расстрелять, как наших людей, это делают рашисты.
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22.09.2022 20:36 Ответить
я навіть не знаю як на таке шапіто реагувати... в натупному рокі приїзжайте, розслідувачі *****
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22.09.2022 20:45 Ответить
а хрена они там уже увидят?
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22.09.2022 23:23 Ответить
Є така інформація щодо ООН та Червоного хреста, які брали на себе зобов'язання моніторити умови утримування українців у російському полоні. Так ось жоден з українських військовополонених, яких повернули додому в межах обміну 21 вересня, не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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22.09.2022 23:29 Ответить
skoree vsevo rusnja abeshala shto pustjat - a potom tupo kinula....i sho oni mogli sdelatj ? nichovo🤬
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22.09.2022 23:39 Ответить
 
 