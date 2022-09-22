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Говорили о вероятном характере действий противника в ближайший период, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и другие.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук.

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Руководители сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили об оперативной ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период.

Члены Ставки Верховного Главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.

Участники заседания уделили особое внимание шагам по реагированию на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

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Топ комментарии
+23
Из воровитого подонка, мерзавца и трусливо-лживого говна лепят героя а в конечном результате всё равно получается ХЕРой. Из чего лепят то и получается.
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22.09.2022 20:23
+22
Президент Дерьмак провел заседание Ставки. Об этом сообщила говорящая дупа Дерьмака - Боневтик.
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22.09.2022 20:19
+15
Асфальт покладемо тут, ще тут, і ось тут!)
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22.09.2022 20:23
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Президент Дерьмак провел заседание Ставки. Об этом сообщила говорящая дупа Дерьмака - Боневтик.
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22.09.2022 20:19 Ответить
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті, Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
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22.09.2022 21:16 Ответить
Оце фото буде на обкладинці книжки номер 5-"6 місяць моєї боротьби"
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22.09.2022 20:19 Ответить
Асфальт покладемо тут, ще тут, і ось тут!)
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22.09.2022 20:23 Ответить
Из воровитого подонка, мерзавца и трусливо-лживого говна лепят героя а в конечном результате всё равно получается ХЕРой. Из чего лепят то и получается.
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22.09.2022 20:23 Ответить
наріду нравицця
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22.09.2022 20:28 Ответить
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22.09.2022 20:30 Ответить
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22.09.2022 20:21 Ответить
)) Картинки из мультиков в твоём то возрасте не прилично уже даже.....особенно когда ты так рубаху рвал держите меня семеро что ЗЕлю в ростов нагонишь после первого же косяка....ответь бродяга тире бедолага....таккосяков пока не было или духа не хватает...какой же ты не самостоятельный балабол оказался...стыдно((
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22.09.2022 20:44 Ответить
Жало сунуть в чужие разговоры не зная дел просто неприлично....ну если Вы за парня своего заступиться решили....то тогда похвально даже.(
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22.09.2022 21:00 Ответить
Ну хіба він там щось розуміє...
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22.09.2022 20:21 Ответить
Мы мне это прекратите тут, понимаешь ли.
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22.09.2022 20:27 Ответить
Зе-круп'є...
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22.09.2022 20:24 Ответить
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22.09.2022 20:26 Ответить
У нього розвинуте нахабство та артистизм вищий за середній рівень - тут Петро до Боневтіка не дотягує... Отож, міжнародній публіці баки, прикриваючись за ЗСУ, може на певний час забити...
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23.09.2022 06:55 Ответить
краще б намітив характер дій збройних сил України.Чи святкуємо надалі"Харків"?
в Херсоні референдум ,а ми "оцепєнєлі"...
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22.09.2022 20:27 Ответить
Зашквар....зрадник-дєрьмак-секретарка ОП на засіданні верховної ставки!
вова ти дурак навічно!
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22.09.2022 20:29 Ответить
ставка верховного гівнокомандуючого
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22.09.2022 20:35 Ответить
Лучше бы дали Залужному выспаться. Полководцы, ****. Затащили человека в балаган для солидности.
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22.09.2022 20:40 Ответить
Ото перелік осіб! Як там бідному Залужному було серед отих всіх дєрьмаків-данілових та монастирських-буданових?
Обговорили скільки акцизного збору з палива піде на продовження "великого крадівництва", а скільки на матеріальне забезпечення "батальйону монако"???

Не заважате Залужному, згадайте про інстинкт самозбереження!
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22.09.2022 20:43 Ответить
Ей, верховний, чо ха хня?

Кабинет Министров Украины выделил 420 млн грн для оказания гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.

Об этом говорится в соответствующем постановлении КМУ (№1040 от 16 сентября), обнародованном на Правительственном портале.

Согласно документу, правительство выделило Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 420 млн грн для возмещения стоимости зерна пшеницы (не ниже 3 класса) в количестве до 50 тыс. т с целью оказания гуманитарной помощи Федеративной Демократической Республике Эфиопия и Федеративной Республике Сомали.
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22.09.2022 20:49 Ответить
Є в мене друг з минулого життя, потім географія розвела на відстані але спільна історія підтримувала бажання спілкуватись. Були вибори президента. Я разок щось там писав другу на емоціях що ось дивись, так і так, не голосуй за зеленського. Друг сказав, що вони з дружиною хочуть подивитись як коломойський у порошенка* приват буде забирати, і що інформацію вони черпають виключно з телебачення. пройшов час, почалась війна. влітку зустрічаюсь з другом, він розповідає що напад на нашу країну причинив йому шок, навіть намагався спілкуватись українською, сказав що після нападу до нього приїхав переїхав наш спільний знайомий але він фанатик за порошенка. Я не встиг нічого запитати та й не хотів.. Він одразу ж сказав - ми с женой гордимся что проголосовалі за Зеленского, і нє є ьот. Я навіть не розпитував чому. Хоча людяна людина. Мабуть це метафізичне відхилення у людей. І нє *****, кажуть вони
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22.09.2022 20:51 Ответить
как только зеля затеял договорняки, склады рашистов перестали взрывать
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22.09.2022 21:05 Ответить
випитували в Залужного плани ?
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22.09.2022 21:14 Ответить
Вероятнее всего Залужного там не было
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22.09.2022 21:19 Ответить
Пори завивання записних хейтерів, ставка Верховного Головнокомандувача працює доволі ефективно і Україна переграє рашку на всіх фронтах. Недарма, за останнім опитуванням КМІСу, ЗСУ довіряють 91%, а Зеленському - більше 80% українців. Саме тих українців які кують перемогу України кожен на своїй ділянці.
...ну а маргінали нехай собі тявкають. Робота у них така.
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22.09.2022 21:23 Ответить
Зе актору більше > 80 % 😆
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22.09.2022 21:43 Ответить
Подоляк, это ты? Передай Лохубонэвтик, шо его посадют, бо он предатель и тырит с Дерьмаком гуманитарку
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23.09.2022 04:14 Ответить
Як балакуну, що може артистично імпровізовано прочитати досить правильно написаний текст або промовити завчений...
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23.09.2022 06:59 Ответить
та то тіні Балаклії ширяють над Банковою.
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22.09.2022 21:34 Ответить
Обломісь клоун - після перемоги на Харьківщині правду де буде наступ тобі ніхто не скаже
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22.09.2022 21:41 Ответить
 
 