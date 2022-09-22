Говорили о вероятном характере действий противника в ближайший период, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и другие.
В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук.
Руководители сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили об оперативной ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период.
Члены Ставки Верховного Главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.
Участники заседания уделили особое внимание шагам по реагированию на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.
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Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
в Херсоні референдум ,а ми "оцепєнєлі"...
вова ти дурак навічно!
Обговорили скільки акцизного збору з палива піде на продовження "великого крадівництва", а скільки на матеріальне забезпечення "батальйону монако"???
Не заважате Залужному, згадайте про інстинкт самозбереження!
Кабинет Министров Украины выделил 420 млн грн для оказания гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.
Об этом говорится в соответствующем постановлении КМУ (№1040 от 16 сентября), обнародованном на Правительственном портале.
Согласно документу, правительство выделило Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 420 млн грн для возмещения стоимости зерна пшеницы (не ниже 3 класса) в количестве до 50 тыс. т с целью оказания гуманитарной помощи Федеративной Демократической Республике Эфиопия и Федеративной Республике Сомали.
...ну а маргінали нехай собі тявкають. Робота у них така.