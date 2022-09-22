Говорили о вероятном характере действий противника в ближайший период, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и другие.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук.

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Руководители сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили об оперативной ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период.

Члены Ставки Верховного Главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.

Участники заседания уделили особое внимание шагам по реагированию на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

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