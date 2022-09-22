Мы не можем и не допустим, чтобы Путин остался без наказания, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
США продолжат поддерживать Украину, пока она защищается от РФ, США также постараются достичь дипломатического решения на справедливых условиях.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если Россия прекратит боевые действия – война закончится, если Украина прекратит боевые действия – Украины не будет. Именно поэтому мы продолжим поддерживать Украину, пока она защищается. Мы также постараемся добиться дипломатического решения на справедливых условиях. Президент Зеленский неоднократно говорил, что дипломатия – это единственная возможность положить конец этой войне. Но дипломатия не может и не должна использоваться в качестве повода для навязывания условий Украине с нарушением положений устава ООН", - сказал Блинкен.
Руководитель Госдепа также заявил, что нельзя допустить, чтобы президент России Владимир Путин остался без наказания.
"Тот международный порядок, который мы собрались здесь защищать, разрушается у нас на глазах. Мы не можем и не будем допускать, чтобы президент Путин остался без наказания", - сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины - это не просто защита прав одной страны выбирать свой путь, хотя это фундаментальное право.
"Мы говорим также о защите мирового порядка, где ни одна страна не может перерисовывать границы другой страны путем силы. Если мы не защитим этот принцип, когда Кремль его так грубо нарушает, мы посылаем сигнал агрессорам повсеместно, что они также могут так поступать. Это поставит все страны под угрозу. Мы откроем дверь для менее защищенного, менее мирного мира", - пояснил госсекретарь США.
Блинкен указал, что каждый член Совета безопасности ООН должен послать РФ четкий сигнал, что бездумные ядерные угрозы должны прекратиться немедленно.
Пожалуйста, подождите...
з величезним задоволенням 😡
Планетарного масштаба.
*******...
маніяк що вбив десятки тисяч людей просто їздить собі на міжнародні зустрічі
Они вроде официально не разведены, наверное супружница рассчитывает на "гробовые"... поржал на свиносраче.
А кто подарки на 23-е получал?
Шановні українські воїни, якщо ви побачите, що на вас наступає ворог одягнутий в уніформу зразка 1950-55,
в північнокорейських шоломах, не треба сміятись.
Все ж таки "друга армія світу .."
Очень слабенько и не подумавши.
дебил жизнь прожил, а говорить так и не научился..... челюсть русскоговорящая мешает....
-"бійці, які звільняли Маріуполь і зараз знаходяться на передовій, роблять свій висновок - не брати фашистів у полон. До речі, ті з нациків, хто образив честь чеченського народу, за час перебування в полоні сповна відповіли За кожне своє підле слово, гірко пошкодували і слізно розкаялися у скоєному"
PS: Моё мнение...
РФ це не самостійна фігура, а лиш ресурсна колонія Німеччини. Ці клани тримають в певній степені владу не тільки в Німеччині, але й в Австрії та інших їх сусідах, і навіть в Ізраїлі та рф. Тому ніякий компромат не був потрібен. Це легко доказується якщо подивитись хто сидить у верхівці компаній рф (просто згадайте про газпром і наглядову раду). Чи наприклад такий факт що на озброєнні рф є безпілотники як в обсє які виготовляє Австрія. Чи той факт що Ізраїль постачає рф технології бпла. Чи наприклад той нюанс що Хамас (доказано ізраїльським судом) створений владою Ізраїля взамін ОВП, а рф постачає зброю ОВП що дозволяє Ізраїлю вдавати що він веде оборонні війни та розширюватись. Це пояснює чому Ізраїль заблокував постачання Україні зброї, але продає зброю рф яка ніби є їх ворогом, а насправді партнером. Це пояснює чому Ізраїль заблокував біженців з України, але готовий літаки нові відправити в рф щоб дати клановій елітці можливість законно обійти мобілізацію та стати біженцями. І ось вам ніякого компромату не треба. Просто певні групи людей вирішили що багатополярний світ для них вигідніший.
а поки що - взагалі ні про що!!!