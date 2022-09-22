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Мы не можем и не допустим, чтобы Путин остался без наказания, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен

США продолжат поддерживать Украину, пока она защищается от РФ, США также постараются достичь дипломатического решения на справедливых условиях.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия прекратит боевые действия – война закончится, если Украина прекратит боевые действия – Украины не будет. Именно поэтому мы продолжим поддерживать Украину, пока она защищается. Мы также постараемся добиться дипломатического решения на справедливых условиях. Президент Зеленский неоднократно говорил, что дипломатия – это единственная возможность положить конец этой войне. Но дипломатия не может и не должна использоваться в качестве повода для навязывания условий Украине с нарушением положений устава ООН", - сказал Блинкен.

Руководитель Госдепа также заявил, что нельзя допустить, чтобы президент России Владимир Путин остался без наказания.

"Тот международный порядок, который мы собрались здесь защищать, разрушается у нас на глазах. Мы не можем и не будем допускать, чтобы президент Путин остался без наказания", - сказал Блинкен.

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Он подчеркнул, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины - это не просто защита прав одной страны выбирать свой путь, хотя это фундаментальное право.

"Мы говорим также о защите мирового порядка, где ни одна страна не может перерисовывать границы другой страны путем силы. Если мы не защитим этот принцип, когда Кремль его так грубо нарушает, мы посылаем сигнал агрессорам повсеместно, что они также могут так поступать. Это поставит все страны под угрозу. Мы откроем дверь для менее защищенного, менее мирного мира", - пояснил госсекретарь США.

Блинкен указал, что каждый член Совета безопасности ООН должен послать РФ четкий сигнал, что бездумные ядерные угрозы должны прекратиться немедленно.
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Топ комментарии
+13
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22.09.2022 20:45
+9
від стурбованості нема толку,

маніяк що вбив десятки тисяч людей просто їздить собі на міжнародні зустрічі
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22.09.2022 20:41
+8
Что значит не хотите в армию?
А кто подарки на 23-е получал?
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22.09.2022 20:44
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Якби у вас була можливість реалізувати одну будь-яку свою мрію, то як саме ви б вбили путіна?
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22.09.2022 20:38 Ответить
паля, лише вона
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22.09.2022 20:40 Ответить
Ой навіть моєї яскравої фантазіі не вистачає ,знаю тільки що вбивала би цю потвору довго і публічно.
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22.09.2022 20:41 Ответить
Прив*язати у мурашнику
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22.09.2022 21:34 Ответить
Ага, так і мураха касабпсиною стане, коли з'їсть зайву хромосому у гумовій дупі! =)
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22.09.2022 22:22 Ответить
Манік'юрними ножничками , я би шматував кремлівського вилупка ,
з величезним задоволенням 😡
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22.09.2022 20:47 Ответить
Таке вже є, у Китаю, як що не помиляюсь, назва "Довга смерть", від 2 тижнів, до 2-ох років, суд призначає! Зате із катів, добрі лікарі виходять! Тому що ні днем пізніше, ні раніше, бо катівник таким же буде покараний!
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22.09.2022 22:36 Ответить
на майдані поставити клітку зверху вбиральню, й кожен бажаючий заходить задовольняє потребу. цікаво було б подивитися на чергу.
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23.09.2022 00:52 Ответить
А тим часом в Україні...чекають коли ООН , де країна окупант має право "вето",почнуть надсилати чітки сигнали кацапіі...
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22.09.2022 20:40 Ответить
Лузер ты, питун.
Планетарного масштаба.
*******...
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22.09.2022 20:40 Ответить
від стурбованості нема толку,

маніяк що вбив десятки тисяч людей просто їздить собі на міжнародні зустрічі
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22.09.2022 20:41 Ответить
Товарищ по работе держит СТО, говорит, что его работника 47 лет забирают на войну - у того бывшая жена в военкомате работает, наверное подсуетила ему повесточку.
Они вроде официально не разведены, наверное супружница рассчитывает на "гробовые"... поржал на свиносраче.
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22.09.2022 20:41 Ответить
Что значит не хотите в армию?
А кто подарки на 23-е получал?
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22.09.2022 20:44 Ответить
а нащот ленд-лиза не сказал ничего
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22.09.2022 20:42 Ответить
Ленд-лиз закладывается в бюджет страны на будущий год. Пока только вот так.... порционно. Но судя по цифрам, не сильно будут отличаться. Разница только в процедуре.
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22.09.2022 21:25 Ответить
прям как во вторую мировую?
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22.09.2022 21:31 Ответить
и поторы тысячи паровозов будет и сотня тысяч самолетов?
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22.09.2022 21:34 Ответить
Насчет снабжения даже несомневаюсь. Вооружение будет. Но Украине сейчас нужна ПВО как воздух. Слишком большая территория. Нужен "зонтик".
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22.09.2022 21:52 Ответить
Шото заговорили за переговори -- саудити турки США.
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22.09.2022 20:43 Ответить
Звертаюсь до наших військових :,,
Шановні українські воїни, якщо ви побачите, що на вас наступає ворог одягнутий в уніформу зразка 1950-55,
в північнокорейських шоломах, не треба сміятись.

Все ж таки "друга армія світу .."
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22.09.2022 20:44 Ответить
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22.09.2022 20:45 Ответить
Навіщо таке писати під вечір? І навіщо я це прочитав і наспівав?
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22.09.2022 23:25 Ответить
Тоді давайте Україні ******* озброєння - ударні безпілотники типу Ріпер, танки Абрамси, літаки типу F - 16
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22.09.2022 20:47 Ответить
Сказали - F16 через 2-3 РОКИ...
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22.09.2022 20:54 Ответить
"Президент Зеленський неодноразово говорив, що дипломатія - це єдина можливість покласти край цій війні. Джерело: https://censor.net/ua/n3369007"
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22.09.2022 21:25 Ответить
США чітко вже сказали,що в ОП сидить криса ,а найвеличніший не реагує.
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22.09.2022 22:14 Ответить
Томогавки були потрібні ще вчора
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22.09.2022 20:49 Ответить
Блінкін - єврейський київський яструб
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22.09.2022 20:55 Ответить
Ответы США скорее дразнят Путлера, чем пугают. Ну что это за угроза отвечать адекватно, но не понятно чем. Или в ответ уничтожить ЧМФ, который и так ему уже бесполезен, благодаря Нептунам и Гарпунам, как собаке пятая нога.
Очень слабенько и не подумавши.
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22.09.2022 20:57 Ответить
We Know How To Win. And We Will." - Dmytro Kuleba, Minister Of Foreign Affairs, Ukrainehttps://www.youtube.com/watch?v=PjUHY2XgIxE
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22.09.2022 20:59 Ответить
сравнить, как Кулеба говорит на английском и говорящая лошадь - небо и земля....
дебил жизнь прожил, а говорить так и не научился..... челюсть русскоговорящая мешает....
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22.09.2022 22:06 Ответить
выманите куда-то старого козлину и уничтожьте. либо сбейте его самолёт при перелете.
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22.09.2022 21:13 Ответить
Чи не про подii в Оленiвцi каДиркин патякаЭ ?

-"бійці, які звільняли Маріуполь і зараз знаходяться на передовій, роблять свій висновок - не брати фашистів у полон. До речі, ті з нациків, хто образив честь чеченського народу, за час перебування в полоні сповна відповіли За кожне своє підле слово, гірко пошкодували і слізно розкаялися у скоєному"
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22.09.2022 21:14 Ответить
Это раньше было, если россия прекратит войну, то война закончится. Теперь, если россия прекратит войну, то война начнётся в самой россии
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22.09.2022 21:18 Ответить
та то послання саме зеленим.Припините війну небуде України. Комісія шулера Агрохама ще не розпущена. Ну а над питанням покарання царя вся ОПа без виключення працює. процес затягнути потрібно, а то.....наслідки для кротоферми можуть бути непередбачувані.І там і тут
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22.09.2022 21:29 Ответить
путин в историю вошел как убийца ***** и род его проклят
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22.09.2022 21:41 Ответить
Если б вы олени ввели адекватные санкции в 2014, то такого бы пи....ца не было.
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22.09.2022 22:16 Ответить
В 14 году, Германией правила хамсамалистка, боюсь что и порно звезда, фрау рибентроп! На которую у реZиновой жопы, было куча компромата, вплоть до порно фильмов...
PS: Моё мнение...

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22.09.2022 23:11 Ответить
Ну є пару нюансів які кажуть що все набагато гірше. Є підстави для того щоб вважати що війну почали "германські клани". Ціль була проста зруйнувати світовий порядок, авторитет сша та утворити новий багатополярний світ із відродженням рейху.

РФ це не самостійна фігура, а лиш ресурсна колонія Німеччини. Ці клани тримають в певній степені владу не тільки в Німеччині, але й в Австрії та інших їх сусідах, і навіть в Ізраїлі та рф. Тому ніякий компромат не був потрібен. Це легко доказується якщо подивитись хто сидить у верхівці компаній рф (просто згадайте про газпром і наглядову раду). Чи наприклад такий факт що на озброєнні рф є безпілотники як в обсє які виготовляє Австрія. Чи той факт що Ізраїль постачає рф технології бпла. Чи наприклад той нюанс що Хамас (доказано ізраїльським судом) створений владою Ізраїля взамін ОВП, а рф постачає зброю ОВП що дозволяє Ізраїлю вдавати що він веде оборонні війни та розширюватись. Це пояснює чому Ізраїль заблокував постачання Україні зброї, але продає зброю рф яка ніби є їх ворогом, а насправді партнером. Це пояснює чому Ізраїль заблокував біженців з України, але готовий літаки нові відправити в рф щоб дати клановій елітці можливість законно обійти мобілізацію та стати біженцями. І ось вам ніякого компромату не треба. Просто певні групи людей вирішили що багатополярний світ для них вигідніший.
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23.09.2022 09:18 Ответить
Чіткий і зрозумілий меседж для всіх. Дякую США за підтримку, попри все.
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22.09.2022 22:24 Ответить
якби сша ПО СПРАВЖНЬОМУ хотіли покарати пукіна, то пукін би вже давно годував хробаків, як бінладАн чи х*йсейн чи мухомор КАЛЛдафі....
а поки що - взагалі ні про що!!!
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23.09.2022 09:34 Ответить
 
 