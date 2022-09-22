Фактически все освобожденные из плена украинские воины нуждаются в медицинском лечении, - Монастырский

Первоочередной задачей относительно освобожденных из российского плена украинцев является их полноценное восстановление.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По его словам, часть освобожденных из плена военнослужащих находятся в больницах Чернигова, большинство уже успело встретиться с родными.

"Фактически все нуждаются в медицинском лечении. Абсолютно все нуждаются в психологической реабилитации. Такое поручение дал президент - обеспечить реабилитацию. Сейчас продолжается работа. Будут привлечены лучшие специалисты. Девять пограничников, соответственно, в больнице для пограничников. Главное для нас сейчас - обеспечить их полноценное восстановление", – заявил Монастырский на брифинге в Офисе президента.

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Как сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, все находятся в разном состоянии.

"К сожалению, это правда. Есть лица, которые находятся в физически более или менее нормальном состоянии за исключением хронического недоедания. Есть лица, в отношении которых применялись жестокие пытки. К сожалению, процент таких людей среди тех, кого мы вернули, достаточно высок", - сказал он.

Уже завтра, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, по поручению президента Украины соберется большое совещание с участием омбудсмена, министра социальной политики, парламентариев и чиновников по реабилитации бывших пленников.

"Зеленский поставил задачу подготовить и подать ему в начале следующей недели четкий план относительно мер по реабилитации и помощи всем вернувшимся из плена. Будем работать для того, чтобы они получили от государства все необходимое. Государство обязано отблагодарить всех наших героев", - сказал Ермак.

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