РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8957 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 158 8
плен (2354) лечение (909) пленные (1835) Монастырский (333)

Фактически все освобожденные из плена украинские воины нуждаются в медицинском лечении, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,полонені,обмін

Первоочередной задачей относительно освобожденных из российского плена украинцев является их полноценное восстановление.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По его словам, часть освобожденных из плена военнослужащих находятся в больницах Чернигова, большинство уже успело встретиться с родными.

"Фактически все нуждаются в медицинском лечении. Абсолютно все нуждаются в психологической реабилитации. Такое поручение дал президент - обеспечить реабилитацию. Сейчас продолжается работа. Будут привлечены лучшие специалисты. Девять пограничников, соответственно, в больнице для пограничников. Главное для нас сейчас - обеспечить их полноценное восстановление", – заявил Монастырский на брифинге в Офисе президента.

Читайте также: Полный список освобожденных украинских пленных. ДОКУМЕНТ

Как сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, все находятся в разном состоянии.

"К сожалению, это правда. Есть лица, которые находятся в физически более или менее нормальном состоянии за исключением хронического недоедания. Есть лица, в отношении которых применялись жестокие пытки. К сожалению, процент таких людей среди тех, кого мы вернули, достаточно высок", - сказал он.

Уже завтра, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, по поручению президента Украины соберется большое совещание с участием омбудсмена, министра социальной политики, парламентариев и чиновников по реабилитации бывших пленников.

"Зеленский поставил задачу подготовить и подать ему в начале следующей недели четкий план относительно мер по реабилитации и помощи всем вернувшимся из плена. Будем работать для того, чтобы они получили от государства все необходимое. Государство обязано отблагодарить всех наших героев", - сказал Ермак.

Читайте также: Ко многим освобожденным военнопленным применяли очень жестокие пытки, – Буданов
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без Ермака в данной ситуации нельзя обойтись? Да и к чему очередная нарада? У нас что разве нет отработанной процедуры реабилитации побывавших в плену у орков или всему кэривныцтву обязательно надо пропиарится на освобождённых и показать свою трогательную заботу о них? Остальных думайте как освобождать, медведчуки закончились, а народа нашего там ещё много
показать весь комментарий
22.09.2022 21:54 Ответить
Нагадую, що звільнення людей та територій відбуваються тільки дякуючи вчасному розмінуванню Чонгару.
показать весь комментарий
22.09.2022 21:55 Ответить
красивое ...........закончилась любовь , завяли помидоры орков.

https://youtu.be/_QjlTzhxsGc
показать весь комментарий
22.09.2022 21:56 Ответить
Дякуємо,що повідомив. Цікаво,чому так сталося?
показать весь комментарий
22.09.2022 22:03 Ответить
«7 мільярдів»…
показать весь комментарий
22.09.2022 22:08 Ответить
ото без доручення Боневтіка не здогадались би провести реабелтацію..треба ще видати наказ з розподілом повноважень й кожному окремо письмове доручення згідно з наказом..все доведе до абсурду..
показать весь комментарий
22.09.2022 22:12 Ответить
медведчук теж потребує медичного лікування?
показать весь комментарий
22.09.2022 22:32 Ответить
Каким хером монастирський к етой теме? Он теперь врач? Всякая погань примазивается к ердогану. При всем неуважении к последнему, - ето его заслуга. Нехрен пиарится на чужой теме.
показать весь комментарий
23.09.2022 08:06 Ответить
 
 