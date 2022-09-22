Освобожденные из плена 5 командиров будут проживать "некоторый промежуток времени" в Турции, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вчера в рамках обмена пленными с РФ были освобождены командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлег.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что эти пятеро освобожденных из плена украинских командиров будут проживать в Турции, сообщает Цензор.НЕТ.
"По условиям, в которых они находятся, подождите определенный промежуток времени. Обязательно эти люди появятся в публичном пространстве. Они сами смогут все объяснить и, думаю, показать", - отметил Буданов.
По его словам, украинские воины будут жить в частном доме. "Я там был. Это достаточно приличные условия. Скажем так. Чтобы вы понимали, во-первых, это частный дом. Это никакая не тюрьма. Не какая-то там яма, как возможно кто себе представляет. Это достаточно комфортабельное место жительства. Не пребывание, а проживание", - подчеркнул Буданов.
Он отметил, что освобожденные из плена командиры будут находиться в Турции "некоторый промежуток времени". "Вот именно такие формулировки", – добавил Буданов.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что два дня назад состоялся разговор президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Это личная договоренность, личные гарантии, и я хочу еще раз отметить и личное участие президента Эрдогана в произошедшем и, в первую очередь, в том, что он предоставил эти гарантии безопасности, гарантии пребывания наших граждан на территории Турции", - сказал Ермак.
Напомним, 21 сентября в результате обмена удалось вернуть из российского плена 215 украинских защитников, а также 10 иностранцев. В то же время российской стороне вернули подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука и еще 55 военных РФ.
Пожалуйста, подождите...
І, зрада - не факт сдачі в полон, а дії, через які то сталося
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:22.09.2022 - ще один новонароджений іксперд
Я реєструвався в 14-му, але не можу зайти в тому аккаунті, бо пошта давня і нє катіт.
А ти вже поділив всіх
Большой юридический словарь. - М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.
Никто же не хочет говорить, что это интернирования.
Була якась домовленість по Азовцям, якась гарантія безпеки, так що касаби витримали ці всі домовленості? Все було порушено свинопсами, чому наши хлопців не в Україні??? Чому вони після обміну досі у полоні, хоч і в Туреччини? При цьому нацисти викрадають наших дітей, користуються фосфорними ************, катують і вбивають наших громадян, до речі, воєнні також наши громадяни, і т. д. і т. п. ?
Наводка под дурачка?
Congrats Ukraine! azovstaldefenders are at home!
Через 5-6 дней к ним приедут их жены и семьи.
А в Турции сейчас роскошный бархатный сезон: вот пусть парни и отдохнут с семьями в хорошей комфортной резиденции на спецпляже. Заслужили этот отдых.
В цьому випадку: піар Єрдогану, такий собі "спаситель" ... насправді що Пу не національний лідер що *****.
Тому - з ними будуть знаходитись ті ж самі нквд. Думаю - віб'ють в голову щоб вони нашому суспільству не передали Патріотичній запал. Адже після Кривоноса - тільки кинь сірник.
Є й інші сценарії. Є ті самі отрути які потрібно скормлювати 5-7 днів. Людина помре через 2-3 міс.
Отдых и лечение они заслужили. Но жить под арестом и наблюдением - гнильцой попахивает...