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Новости Война в Украине Обмен пленными
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Буданов (329) Турция (3231) пленные (1835)

Освобожденные из плена 5 командиров будут проживать "некоторый промежуток времени" в Турции, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені

Вчера в рамках обмена пленными с РФ были освобождены командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлег.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что эти пятеро освобожденных из плена украинских командиров будут проживать в Турции, сообщает Цензор.НЕТ.

"По условиям, в которых они находятся, подождите определенный промежуток времени. Обязательно эти люди появятся в публичном пространстве. Они сами смогут все объяснить и, думаю, показать", - отметил Буданов.

По его словам, украинские воины будут жить в частном доме. "Я там был. Это достаточно приличные условия. Скажем так. Чтобы вы понимали, во-первых, это частный дом. Это никакая не тюрьма. Не какая-то там яма, как возможно кто себе представляет. Это достаточно комфортабельное место жительства. Не пребывание, а проживание", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что освобожденные из плена командиры будут находиться в Турции "некоторый промежуток времени". "Вот именно такие формулировки", – добавил Буданов.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что два дня назад состоялся разговор президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Это личная договоренность, личные гарантии, и я хочу еще раз отметить и личное участие президента Эрдогана в произошедшем и, в первую очередь, в том, что он предоставил эти гарантии безопасности, гарантии пребывания наших граждан на территории Турции", - сказал Ермак.

Напомним, 21 сентября в результате обмена удалось вернуть из российского плена 215 украинских защитников, а также 10 иностранцев. В то же время российской стороне вернули подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука и еще 55 военных РФ.
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Топ комментарии
+27
це умови екстракції, яку ще в квітні почали обговорювати..і так..до кінця війни, але хай хлопці відпочинуть. Вони на це заслужили своєю кров'ю.
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22.09.2022 22:27
+23
А 55 рашистів і мертведчук якийсь проміжок часу де проживатимуть?
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22.09.2022 22:19
+22
Я правильно понимаю, что Эрдоган пообещал *****, что эти командиры не вернутся на фронт до конца войны?
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22.09.2022 22:23
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А 55 рашистів і мертведчук якийсь проміжок часу де проживатимуть?
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22.09.2022 22:19 Ответить
Мертвечука зараз будить питати..за спижжено бабло та "вас укрАінци встрєтят хлєб-солью" ..мабуть жорстко питати.
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22.09.2022 22:26 Ответить
бабло у вагоні-ресторані під особняком.
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22.09.2022 22:29 Ответить
У Мертвечука резко случится сердечный приступ или из окна выпадет нечаянно, а мож просто пристукнут его кацапы прямо возле границы и везти никуда не будут
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23.09.2022 03:01 Ответить
а не пофігу де буде мертвечук і іже з ним? головне наші хлопці, Азовці ,герої, жити будуть не під тортурами і знущаннями, яких, не важко здогадатися, й так натерпілися у кацапосадистів... головне не у полоні, живі і з яйцями ... вибачаюся... Єрдоган хоч та ще падлюка, але за Азовців йому можна багато що пробачити...
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22.09.2022 22:37 Ответить
та все ви зрозуміли, не треба демагогій. мертвечук буде на расії. наші хлопці - у туреччині під замком. ось такий обмін...
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22.09.2022 23:07 Ответить
Головне, що наші не в росії, а в нормальних комфортних умовах і в безпеці.
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22.09.2022 23:34 Ответить
Я правильно понимаю, что Эрдоган пообещал *****, что эти командиры не вернутся на фронт до конца войны?
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22.09.2022 22:23 Ответить
це умови екстракції, яку ще в квітні почали обговорювати..і так..до кінця війни, але хай хлопці відпочинуть. Вони на це заслужили своєю кров'ю.
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22.09.2022 22:27 Ответить
Але процедури "екстракції" там i близко непередбачалось с самого початку...Це вже зараз так почали вiдмазувати зеленолайнових...
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22.09.2022 22:50 Ответить
то було ясно ще на початку - зелені кукловоди придумали для лохторату мудрьоне і непонятне слівцо яким підмінили здачу в полон
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22.09.2022 22:53 Ответить
не передбачались ...бо ніхто командирів повертати не збирався. І ніхто б їх не віддав..якби не Ердоган. Його робота і його обіцянка.
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22.09.2022 23:45 Ответить
Уже все давно вирішується бе зелених , він (боневтік) просто «мопет» , відосики по тексту дядь . План повернення іде , ломались як б@ді тільки рашисти
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23.09.2022 00:25 Ответить
Не существует никакой "процедуры экстракции". Эту глупость придумали писюки нагнетавшие хайп вокруг трагической ситуации сложившейся на Азовстали. Какой-то идиот (или засланный козачек) придумал словечко, привязал к нему эвакуацию английских войск из Дюнкерка в 40м году и понеслось. Между тем, англичане ни с кем ни о чем не договаривались, они направили все имеющиеся незадейственные силы военного флота и все имеющиеся в наличии гражданские плавсредства через Ла Манш (который полностью контролировали) и одновременно вместе с союзными французами блокировали продвижение немцев к городу. Т.е. ничего похожего на блокаду Мариуполя.
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23.09.2022 02:18 Ответить
Олегу К большой респект за глубочайшее знание уникальных нюансов операции по эвакуации огромной группировки англо-французских войск из Дюнкерка. Эта эвакуация считается самой успешной в истории всех войн.
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23.09.2022 09:21 Ответить
Правильно понімаєш
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22.09.2022 22:30 Ответить
..враховуючи те, що домовенності по звільненню командирів не гундосий проводив....а особисто Ердоган... то умовою визволення було тримання наших хлопців у Туреччині при особостих гарантіях Ердогана. Гундосе там ніяким боком. Тільки дали 55 орків за звільнених. Ніколи би ***** не видало зеленим наших командирів. Додавив Ердоган та принц Саудії. Плюс жінки полонених , яким Ердоган при іх зустрічі у Туреччині пообіцяв прикласти всі зусилля для звільнення. І виконав...!!! А для гундосого це звільнення радості не додало. Хлопці вже з Туреччини зададуть багато питань... То й сциться зелений ушьопок... Навіть на онлайн зустріч єрмака припер...щоб не бовкнути чогось. Кисленька мордочка була ... Не сподівався на такий поворот справ..що звільнять командирів.
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22.09.2022 23:43 Ответить
Ну даже если и так, то что? Они не заслужили спокойной жизни до конца войны? Нужно было оставить их гнить в кацапской буцыгарне?
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23.09.2022 02:11 Ответить
То й тре було мертведчука до кінця війни кудись засунути .
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22.09.2022 22:25 Ответить
йому пляшку скоріше засунуть в одне місце скоро..до кінця війни, або по-тихому уберуть.
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22.09.2022 22:28 Ответить
зачем? Когда на казластане выяснят что он успел напеть украинским следователям, ему нальют чаю. С полонием.
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23.09.2022 02:21 Ответить
Cуки зелені брехливі, кажіть правду - вони інтерновані, не всі українці дебіли і це знають, за виключенням - зелебобіків. які вірять брехні пісюніста.
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22.09.2022 22:32 Ответить
Тобто за твоєю тупою логікою краще, щоб вони залишались у полоні?
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22.09.2022 22:45 Ответить
ні, це в тебе тупа логіка, тому що робиш нелогічні висновки
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22.09.2022 23:09 Ответить
Просто речі треба називати своїми іменами, це є "інтернування", а не відпочинок all inclusive на курортах Анталії.
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23.09.2022 00:37 Ответить
Москаликів змиє з турецьких курортів.
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22.09.2022 22:33 Ответить
основное и главное, шоб дерьмак и его шайка не знали адреса, где они будут находиться.
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22.09.2022 22:34 Ответить
Не треба робити героїв із влади!
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22.09.2022 23:01 Ответить
Герої в чому? Прогундосити з екрану? "Мєлкіє заслугі".
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22.09.2022 23:29 Ответить
Ти теж з 95 кварталу? Так цей жарт не смішний - сідай, двійка.
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23.09.2022 00:03 Ответить
Якщо дійшло тільки до тебе, то ти вже на пляшці
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23.09.2022 00:08 Ответить
то ти біля корита? щось дуже розвонявся тут
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22.09.2022 23:10 Ответить
Ти це розкажи моєму сусіду і куму-його в тих списках не має, на жаль.Він якщо вийде з полону живим, таким як ти зечмоням буде руками рвати горлянки!
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22.09.2022 23:20 Ответить
Мій пост до карпова.
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22.09.2022 23:23 Ответить
Тобто ти зараз погрожуєшь всім тим, хто радіє визволенню наших воїнів?Ти нічого не поплутав, юродивий??
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23.09.2022 12:25 Ответить
Та нахіба ти мені здався. Зечмоні в майбутньбму будуть помножені на прстійну гєпи з Харкова. Я тобі сказав що з вами робитиме мій кум якщо вернеться живим з полону В нього ще два сини козаки є ,так що начувайтесь свідки секти щеневтіка оманського!
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23.09.2022 18:35 Ответить
А, ну тоді просто піздуй нах"й.
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23.09.2022 21:46 Ответить
Ihor V влучне зауваження.
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23.09.2022 00:16 Ответить
Та шо ж такое, снова зрада. Сдались в плен - зрада, вытящили из плена - зрада. А может зрада в голове комментирующих, а, невротики?
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22.09.2022 22:36 Ответить
Взнаємо з часом всі подробиці, перепишете заново цей пост… впевнений він зміниться кардинально.
І, зрада - не факт сдачі в полон, а дії, через які то сталося
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22.09.2022 23:12 Ответить
Я ****

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Реєстрація:22.09.2022 - ще один новонароджений іксперд
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22.09.2022 23:02 Ответить
Дякую Вам, за те що Ви зареєструвалися раніше. Як вже можна до Вас звертатися? Може якесь звання є?
Я реєструвався в 14-му, але не можу зайти в тому аккаунті, бо пошта давня і нє катіт.
А ти вже поділив всіх
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22.09.2022 23:23 Ответить
...дякувати мені не треба, а дописувачі тут поділяються самі за рівнем мислення... Дурники тут довго не живуть, зєбіли теж Тобто так: пишеш дурню - сидиш у спамі, пишеш велику дурню - перетворюєшся на хрестик. Якщо вже був тут, то повинен знати...
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22.09.2022 23:50 Ответить
Так це всім відомо: кацапидли всі *******. Це їхні скрепи.
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22.09.2022 23:25 Ответить
витягли з руського міра (аду ) кого змогли - і то дуже добре! дійде черга й до всіх інших. Якшо віддали командирів - то й рядових віддадуть, було б лише на кого міняти..
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22.09.2022 22:41 Ответить
..питання КОМУ віддали командирів! ? І хто іх витягнув? Не гундосий..це стовідсотково.!
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22.09.2022 23:48 Ответить
...уявляю собі - заходять русняві до кафе у Турції, а там...
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22.09.2022 23:00 Ответить
Домашний арест !!!
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22.09.2022 23:15 Ответить
ИНТЕРНИРОВАНИЕ (от фр. interner - водворять на жительство) - 1) в международном праве принудительное помещение иностранцев определенных категорий в какую-либо местность с запрещением покидать ее пределы. И. применяют воюющие государства к военнопленным и иным гражданам страны-неприятеля, нейтральные государства - к военнослужащим воюющих государств. Режим И. регулируется Женевскими конвенциями 1949 г. о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными, Гаагскими конвенциями 1907 г. о правах и обязанностях нейтральных держав в случае войны; 2) во внутреннем праве некоторых государств ограничение свободы, не связанное с уголовным наказанием или задачами уголовного процесса. Может носить характер политической меры (напр., И. лидеров оппозиционного профсоюза "Солидарность" в декабре 1981г. в Польше в связи с введением военного положения). В странах, где уголовное право находится под влянием социологической школы, И. иногда именуется превентивное лишение свободы социально опасных личностей.

Большой юридический словарь. - М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.
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22.09.2022 23:53 Ответить
Да я суть пытался передать
Никто же не хочет говорить, что это интернирования.
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23.09.2022 05:38 Ответить
якщо близькі їм люди можуть їх відвідувати, то це все ж краще, ніж в московському полоні.
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23.09.2022 15:55 Ответить
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22.09.2022 23:18 Ответить
🤣🤣
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22.09.2022 23:24 Ответить
На жаль такі були умови обміну та домовленості і поширюється лише на командирів і заступників, якщо ці умови порушити обмін надалі може взагалі не відбудеться, подібне траплялося у світовій практиці ,так звані гарантії третьої сторони
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22.09.2022 23:31 Ответить
Я чого то, не розумію...
Була якась домовленість по Азовцям, якась гарантія безпеки, так що касаби витримали ці всі домовленості? Все було порушено свинопсами, чому наши хлопців не в Україні??? Чому вони після обміну досі у полоні, хоч і в Туреччини? При цьому нацисти викрадають наших дітей, користуються фосфорними ************, катують і вбивають наших громадян, до речі, воєнні також наши громадяни, і т. д. і т. п. ?
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22.09.2022 23:57 Ответить
Буданов, а кто тебя тянет за язык рассказывать, где будут жить 5 командиров.
Наводка под дурачка?
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22.09.2022 23:58 Ответить
The AZOV Regiment is the honor and pride of Ukraine! Release and save the HEROES!
Congrats Ukraine! azovstaldefenders are at home!
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22.09.2022 23:58 Ответить
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23.09.2022 00:07 Ответить
Тобто, 5 командирів екстракшн, усі інші додоми. Ну ... зате живі.
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23.09.2022 01:34 Ответить
я не розумію не вдоволених що Азовці житимуть в Туреччині ! що не так ? хай лікуються, набираються сили ! може хтось книжку напише .хай це буде домашній арест але ж не кацапський полон ! головне щоб Петров і Бошаров до них не добрались .
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23.09.2022 01:43 Ответить
Лично для меня важнее всего, что такие уникальные герои, как Денис Прокопенко и его побратимы, прошедшие настоящий ад в Мариуполе под 1000-килограмовыми бомбами, вырваны из когтей кацапских шакалов и находятся в полной безопасности.

Через 5-6 дней к ним приедут их жены и семьи.

А в Турции сейчас роскошный бархатный сезон: вот пусть парни и отдохнут с семьями в хорошей комфортной резиденции на спецпляже. Заслужили этот отдых.
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23.09.2022 09:32 Ответить
Людьми грають, людей використовують....
В цьому випадку: піар Єрдогану, такий собі "спаситель" ... насправді що Пу не національний лідер що *****.
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23.09.2022 15:44 Ответить
...За морем житьё не худо... (с) А. Пушкин
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23.09.2022 04:16 Ответить
Звичайно, що ми раді їх звільненню, що живі...але чи не ****** це на "почесне" ув'язнення? Вони ж командири і напевно у них є запитання до , типу, главкома... щось дуже вже мутно все це виглядає
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23.09.2022 05:23 Ответить
Так, фільтраційна прокладка, ***** в голос підтримує юа (красивий для сша ес) а під ковром з пу.

Тому - з ними будуть знаходитись ті ж самі нквд. Думаю - віб'ють в голову щоб вони нашому суспільству не передали Патріотичній запал. Адже після Кривоноса - тільки кинь сірник.
Є й інші сценарії. Є ті самі отрути які потрібно скормлювати 5-7 днів. Людина помре через 2-3 міс.
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23.09.2022 16:00 Ответить
А если реально - то в Вип камере невыездные в Турции....
Отдых и лечение они заслужили. Но жить под арестом и наблюдением - гнильцой попахивает...
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23.09.2022 07:33 Ответить
Цікаве формулювання: деякий проміжок часу проживатимуть в Туреччині. А може це означає: ми сцимо, щоб вони вже зараз не взяли за жабра верховного говнокомандуючого і всю безтолкову зе-банду.
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23.09.2022 07:38 Ответить
Интернирование этих офицеров убережет их от дальнейшей мобилизации на фронт, ***** по сути решил сохранить героям жизнь. Ну что ж, они честно отдали свой долг стране и заслужили фактическую "демобилизацию"! Но никто сейчас еще не понял, что Турция сама скоро станет активной стороной войны (так сложится ситуация) и по всей видимости их "отпуск" не будет бессрочным!
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23.09.2022 08:57 Ответить
Азов ждёт турыстов из срашки в Турции. Просьба турыстам не разбегаться, бо лень гоняться за мразотой. Топитись срашки в море со старта.
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23.09.2022 09:24 Ответить
 
 