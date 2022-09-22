Китай призвал РФ и Украину к возобновлению переговоров "без предварительных условий"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Китай на Совбезе ООН заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал Киев и Москву к проведению переговоров "без предварительных условий".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Во время заседания Совбеза ООН министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что позиция Китая в отношении Украины остается последовательной и ясной. Пекин продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также соблюдение принципов устава ООН.
В то же время Ван И призвал Киев и Москву начать переговоры "без предварительных условий".
"Мы должны придерживаться диалога и переговоров. Основной приоритет в том, чтобы стороны возобновили диалог без каких-либо предварительных условий. Чтобы они были привержены диалогу не предполагая итога, чтобы они вели переговоры, чтобы переговоры могли принести результат и мир", - заявил министр.
Пожалуйста, подождите...
Что только не скажешь ради этого. А Китаю с его огромной промышленностью газа надо ой как много.
Вот и несут всякую пургу в поддержку лаптестана, чтобы не потерять очень дешевые энергоресурсы.
К тому же мы еще не знаем, какие куски Сибири пуйло собирается отдать Китаю под "временное" хозяйствование. А там и древесина и полезные ископаемые...