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Китай призвал РФ и Украину к возобновлению переговоров "без предварительных условий"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ван

Китай на Совбезе ООН заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал Киев и Москву к проведению переговоров "без предварительных условий".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Во время заседания Совбеза ООН министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что позиция Китая в отношении Украины остается последовательной и ясной. Пекин продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также соблюдение принципов устава ООН.

В то же время Ван И призвал Киев и Москву начать переговоры "без предварительных условий".

"Мы должны придерживаться диалога и переговоров. Основной приоритет в том, чтобы стороны возобновили диалог без каких-либо предварительных условий. Чтобы они были привержены диалогу не предполагая итога, чтобы они вели переговоры, чтобы переговоры могли принести результат и мир", - заявил министр.

Читайте также: В Китае отреагировали на объявление мобилизации в России: призвали к переговорам
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Топ комментарии
+90
Переклад з дипломатичної:
Китай закликав заморозити війну на лінії зіткнення, щоб рашисти встигли краще підготуватися для наступної атаки
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22.09.2022 23:37
+30
С Тайванем об установлении дипотношений не хочешь поговорить? Советчик, блин.
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22.09.2022 23:40
+22
ще одні миротворці зі своїми "інтересами"
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22.09.2022 23:39
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А я закликаю Китай та Японію зупинитись на кордонах 1940 року.
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23.09.2022 11:00 Ответить
пошли они *****,********** шестёрки!
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23.09.2022 11:06 Ответить
Без попередніх умов? Переговори заради переговорів?
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23.09.2022 11:09 Ответить
китай идет на *** твари продали нас ****** перед своей олимпиадой
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23.09.2022 11:30 Ответить
После Мотор Сичи с кнр Украине лучше не слушать и не читать. Страна гнобящая уйгуров должна быть под санкциями как и срашка.
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23.09.2022 11:43 Ответить
Так і хочеться сказати щось нецензурне...
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23.09.2022 11:50 Ответить
идите ***** китаезы
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23.09.2022 12:09 Ответить
Шановні китайці, якщо ви хочете віддати рашці 15-20% території і потім вести з ними переговори без попередніх умов - зробіть це. Покажіть нам приклад. А якщо ви самі цього не робите, то поцілуйте нас в дупу.
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23.09.2022 12:15 Ответить
Понимаешь, Ван , Запад , это дело , еще тоньше чем восток . То як що почали піздити москалів , то зупинятися не можно Ты лучше едь на Тайвань , с челобитной , что бы они вас взяли обратно под свое крылышко . Зачем , островной Китай отделился от Тайваня , пора вам возвращаться так сказать в родную гавань
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23.09.2022 12:18 Ответить
Згодні,но є нюанс-крадене повернуть і порадьте арахамії зчезнути з України.
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23.09.2022 12:19 Ответить
Україна закликає Китай сісти за стіл переговорів з Тайванем, без попередніх умов... Як вам така пропозиція, кітайози??
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23.09.2022 12:39 Ответить
А за курсом корабля не посилали ? за такі поради.
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23.09.2022 12:58 Ответить
Что только не делает дешевый кацапский газ и нефть, да еще и со скидками!
Что только не скажешь ради этого. А Китаю с его огромной промышленностью газа надо ой как много.
Вот и несут всякую пургу в поддержку лаптестана, чтобы не потерять очень дешевые энергоресурсы.
К тому же мы еще не знаем, какие куски Сибири пуйло собирается отдать Китаю под "временное" хозяйствование. А там и древесина и полезные ископаемые...
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23.09.2022 13:05 Ответить
эти призывы-это обвертка а что внутри какие договорняки и интересы кто знает?
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23.09.2022 13:10 Ответить
внутри дерьмо. в любом случае
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23.09.2022 13:21 Ответить
А не пішов би ти, Китай, *****, без попередніх умов?
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24.09.2022 17:41 Ответить
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