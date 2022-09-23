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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Великобритания (4261) Россия (91279) Клеверли (39)

Я призываю все страны отвергнуть этот фарс и отказаться признавать какие-либо результаты, - Великобритания в ООН о возможных "референдумах на оккупированных территориях"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

британія

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал все страны отвергнуть российский фарс и отказаться признавать какие-либо результаты фиктивных референдумов на суверенной территории Украины, не имеющих никаких юридических оснований.

"У нас есть информация, которая означает, что мы знаем, что Россия собирается провести фиктивные референдумы на суверенной украинской территории без каких-либо юридических оснований. Под угрозой насилия, после массовых перемещений людей в районах, которые подавляющим большинством проголосовали за независимость Украины. Мы знаем, что делает Владимир Путин - он планирует сфабриковать результаты этих референдумов, он планирует использовать это для аннексии суверенной украинской территории и он планирует использовать это как дальнейший предлог для эскалации своей агрессии. Я призываю все страны отвергнуть этот фарс и отказаться признавать какие-либо результаты", - сказал Клеверли на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что РФ ведет против Украины захватническую войну, войну аннексии, на которую президент Путин теперь хочет отправить еще больше молодых мужчин и женщин в России, "делая мир еще менее вероятным".

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"Господин Путин должен понять, что мир наблюдает, и мы не сдадимся. Как члены Совета Безопасности мы должны безоговорочно отвергнуть попытки России аннексировать территорию Украины. Мы должны четко дать понять президенту Путину, что его нападения на украинский народ должны прекратиться, что не может быть безнаказанности для тех, кто совершает злодеяния, и что он должен уйти с Украины и восстановить региональную и глобальную стабильность", - отметил Клеверли.

Он заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится, поскольку "борьба Украины за свободу есть борьба мира за свободу".

"Если суверенитет и территория не уважаются, тогда ни одна страна не находится в безопасности. Это причины, по которым Украина может и должна победить", - заявил Клеверли.

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Топ комментарии
+10
Міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі
величезна подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

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22.09.2022 23:58
+6
Все чітко!
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22.09.2022 23:59
+6
Достаточно просто сделать заявления:
1.) Любую угрозу применения ядерного оружия в случае законных атак по территории ОРДЛО, оккупированной Херсонщины и Мелитополя плюс Крыма мы будем полностью и окончательно игнорировать. Просто харкать в лицо тебе, чмоня. Также по военным объектам в РФ, да и плевать на ваши самоподрывы жилых домов, которые вы будете делать. Вас поймали на лжи многократно, больше вам никто не поверит, даже если вы будете говорить, что небо голубое.
2.) Любой реальное применение ядерного оружия, включая заправку ракет или даже вывоз из склада хранения, мы считаем атакой на НАТО с применением ядерного оружия и нанесем первыми тотальный ядерный удар по всем пунктам управления, по всем ракетным шахтам (включая и ракету-радиомаяк от системы "периметр", хотя там никакой автоматики нету, просто отдает приказ на огонь и военнослужащие должны связаться со штабом и лишь в случае отсутствия связи начать еле-еле готовить ракеты к запуску), по всем отслеживаемым подлодкам и наземным носителям. Полностью уничтожим любую возможность запуска ядерного оружия.

Иные способы на дистанции представляют угрозу существованию человечества. Хиросима и Нагасаки навсегда должны остаться последними применениями ядерного оружия против людей.
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23.09.2022 00:07
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Міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі
величезна подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

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22.09.2022 23:58 Ответить
Все чітко!
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22.09.2022 23:59 Ответить
Достаточно просто сделать заявления:
1.) Любую угрозу применения ядерного оружия в случае законных атак по территории ОРДЛО, оккупированной Херсонщины и Мелитополя плюс Крыма мы будем полностью и окончательно игнорировать. Просто харкать в лицо тебе, чмоня. Также по военным объектам в РФ, да и плевать на ваши самоподрывы жилых домов, которые вы будете делать. Вас поймали на лжи многократно, больше вам никто не поверит, даже если вы будете говорить, что небо голубое.
2.) Любой реальное применение ядерного оружия, включая заправку ракет или даже вывоз из склада хранения, мы считаем атакой на НАТО с применением ядерного оружия и нанесем первыми тотальный ядерный удар по всем пунктам управления, по всем ракетным шахтам (включая и ракету-радиомаяк от системы "периметр", хотя там никакой автоматики нету, просто отдает приказ на огонь и военнослужащие должны связаться со штабом и лишь в случае отсутствия связи начать еле-еле готовить ракеты к запуску), по всем отслеживаемым подлодкам и наземным носителям. Полностью уничтожим любую возможность запуска ядерного оружия.

Иные способы на дистанции представляют угрозу существованию человечества. Хиросима и Нагасаки навсегда должны остаться последними применениями ядерного оружия против людей.
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23.09.2022 00:07 Ответить
Зачем им делать такие заявления ?
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23.09.2022 00:26 Ответить
Варто йому додати до тексту український Крим, а їм усім на Заході припинити називати орділо "само"проголошеними республіками, бо проголошені вони 8 років тому виключно путіним під час таких же фіктивних "рехверендумів" із заздалегідь намальованими у кремлі результатами.
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23.09.2022 00:15 Ответить
Ну не хочуть на Заходісвоїх виборців лякати тим що терорист засів в Кремлі та погрожує ЯЗ
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23.09.2022 00:37 Ответить
*********** оголосив,що зробить.Добре було б і Заходу конкретніше оголосити,що потім отримає.
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23.09.2022 01:22 Ответить
Країни Африки можуть і визнати ці "референдуми", бо кацапи їм пробачили міліардня радянські борги. А може навіть вони не підуть на це божевілля, подивимся. Маю надію в Херсоні активізується партизанський рух як раз у час "референдума".
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23.09.2022 01:29 Ответить
не проще отключать от свифт
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23.09.2022 05:38 Ответить
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23.09.2022 06:49 Ответить
..все действия болот мацковии в Ukraine,военное преступление
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23.09.2022 07:49 Ответить
Не знайшов в якій частині промови йдеться щодо протидії загрозі ЯЗ(((
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23.09.2022 07:51 Ответить
Война за слово руський,русские некие земли.Чого наш офис не скаже,що слова рос,рус належить жителям Роси, що под Киевом??? https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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23.09.2022 08:30 Ответить
Мавзолейные понты можно смело засунуть за воротник мавзолейным хмырям, ядерного оружия на рабZee давно нет...,и Христо Грозев вчера это обосновал,аналоГовнеты путлера в Дупе...
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23.09.2022 08:32 Ответить
Бред сивой кобылы... призвать миллион необученных солдат,и тогда применим ядерную бомбу ...рюZZkие Шариковы.🦍..у вашего дебила КГБшного с башкой давно не лады и с логикой тоже 🤣🤣🤣
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23.09.2022 08:38 Ответить
А по три гаубицы в месяц давать, фарсом не было? И по сей день так. Даже получив но сразу, от того что просили, мы бы смогли держать в напряжении тварей, и ни каких референдумов провести было бы нельзя, даже липовых.
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23.09.2022 08:43 Ответить
на 25 млрд. долларов дали только американцы. когда в стране столько предателей было, кто захочет давать. По статусу кто такой Ермак. Он полиграф у американев прошёл? Наумова вернули или написали сербам про возврат..... По половине пройтись можно
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23.09.2022 09:22 Ответить
 
 