Я призываю все страны отвергнуть этот фарс и отказаться признавать какие-либо результаты, - Великобритания в ООН о возможных "референдумах на оккупированных территориях"

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал все страны отвергнуть российский фарс и отказаться признавать какие-либо результаты фиктивных референдумов на суверенной территории Украины, не имеющих никаких юридических оснований.

"У нас есть информация, которая означает, что мы знаем, что Россия собирается провести фиктивные референдумы на суверенной украинской территории без каких-либо юридических оснований. Под угрозой насилия, после массовых перемещений людей в районах, которые подавляющим большинством проголосовали за независимость Украины. Мы знаем, что делает Владимир Путин - он планирует сфабриковать результаты этих референдумов, он планирует использовать это для аннексии суверенной украинской территории и он планирует использовать это как дальнейший предлог для эскалации своей агрессии. Я призываю все страны отвергнуть этот фарс и отказаться признавать какие-либо результаты", - сказал Клеверли на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что РФ ведет против Украины захватническую войну, войну аннексии, на которую президент Путин теперь хочет отправить еще больше молодых мужчин и женщин в России, "делая мир еще менее вероятным".

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"Господин Путин должен понять, что мир наблюдает, и мы не сдадимся. Как члены Совета Безопасности мы должны безоговорочно отвергнуть попытки России аннексировать территорию Украины. Мы должны четко дать понять президенту Путину, что его нападения на украинский народ должны прекратиться, что не может быть безнаказанности для тех, кто совершает злодеяния, и что он должен уйти с Украины и восстановить региональную и глобальную стабильность", - отметил Клеверли.

Он заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится, поскольку "борьба Украины за свободу есть борьба мира за свободу".

"Если суверенитет и территория не уважаются, тогда ни одна страна не находится в безопасности. Это причины, по которым Украина может и должна победить", - заявил Клеверли.

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