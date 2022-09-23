Конгресс США поручил Пентагону ускорить поставку больших беспилотников для Украины
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Конгрессмены США попросили министра обороны Ллойда Остина ускорить рассмотрение Пентагоном запроса властей Украины на поставку больших боевых беспилотных летательных аппаратов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
План администрации Байдена о поставке Украине четырех больших боевых беспилотников в июне застопорился из-за опасений по поводу попадания технически сложного оборудования в распоряжение российских военных.
Техническое возражение против продажи было выдвинуто Управлением по защите оборонных технологий - группой в составе министерства обороны, которая отвечает за защиту дорогостоящих военных технологий от противников, сообщили источники.
План продажи беспилотников MQ-1C Grey Eagle, о существовании которого впервые стало известно еще в марте, был одобрен официальными лицами, сообщили три источника.
В письме, подписанном как республиканцами, так и демократами, говорится о недавних победах Украины и добавляется, что использование более эффективных беспилотных авиационных систем на поле боя позволит Вооруженным силам Украины лучше держать оборону территории, за которую они так упорно сражались.
Отметим, беспилотник Grey Eagle имеет дальность полета более 300 километров и может нести до четырех ракет Hellfire. Компания-производитель готова взять на себя расходы по обучению украинских военных.
Пожалуйста, подождите...
его идентифицировали по колесу..... не хочу никого тут расстраивать....., но это факт......
так что, вопрос что лучше, Байрактар, или Рипер, весьма спорный.....
а вот Байрактар спокойно подходил к Панцирю, и мы это неоднократно наблюдали на видео...
но, в любом случае, это лучше, чем ничего..... главное - начать, а там видно будет....
да и Хелфайр на борту - серьезная замануха......
https://twitter.com/search?q=Benghazi%20MQ-9&src=typed_query
и никакого другого ПВО у Хафтара, кроме как рашистского, априори быть не может....
кстати, ЛНА утверждают, что сбили его случайно, т.к. приняли за Байрактар..... и, вроде, перед американцами извинились......
А всего-то в них пользы - разведка (батарея гаубиц или утилитарный ХИМАРС как-то поэффективнее БПЛА с 6-8 Хеллфайрами)..
А разведка у вас и так есть.
Если уж "чешется", то можно договориться, чтобы такую (тактическо-оперативную) разведку само НАТО и вело (хотя зачем? оно и так ведет).
Ну, стингеры можно подвесить, но нахрена?
Нет, нельзя.
Гораздо проще упороть по месту загрузки ПЛ (они КРами грузятся чуть ли не с Графской пристани - в Балаклаве ничего не сделали (нет, по смете - сделали, только в реальности грузить в Балаклаве нельзя)). И для этого стратегический БПЛА не нужен.
Не сцыте крысы путлера...потерь нет,все идёт по плану...☠️☠️☠️🦍продолжение УтилиZации в перемешку с МогилиZaцыей идёт успешно,даже в Лимане...😝,на очереди Северодонецк и Лисичанск ...,Хаймеры Стингеры и прочие Джавелины уже тут ..☠️☠️🦍🦍🦍