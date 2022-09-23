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Конгресс США поручил Пентагону ускорить поставку больших беспилотников для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безпілотник

Конгрессмены США попросили министра обороны Ллойда Остина ускорить рассмотрение Пентагоном запроса властей Украины на поставку больших боевых беспилотных летательных аппаратов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

План администрации Байдена о поставке Украине четырех больших боевых беспилотников в июне застопорился из-за опасений по поводу попадания технически сложного оборудования в распоряжение российских военных.

Техническое возражение против продажи было выдвинуто Управлением по защите оборонных технологий - группой в составе министерства обороны, которая отвечает за защиту дорогостоящих военных технологий от противников, сообщили источники.

План продажи беспилотников MQ-1C Grey Eagle, о существовании которого впервые стало известно еще в марте, был одобрен официальными лицами, сообщили три источника.

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В письме, подписанном как республиканцами, так и демократами, говорится о недавних победах Украины и добавляется, что использование более эффективных беспилотных авиационных систем на поле боя позволит Вооруженным силам Украины лучше держать оборону территории, за которую они так упорно сражались.

Отметим, беспилотник Grey Eagle имеет дальность полета более 300 километров и может нести до четырех ракет Hellfire. Компания-производитель готова взять на себя расходы по обучению украинских военных.

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Топ комментарии
+28
Чи думали ми коли не будь що кожен ранок буде починатись з шани загиблих воїнів і статистики скільки русні здохло......Кляті кацапи
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23.09.2022 01:48
+26
Огромное спасибо за оружие! Чи думала я когда-нибудь, шо буду благодарить людей за поставку нам снарядов, танков и беспилотников. Грёбанные кацапы!
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23.09.2022 01:46
+24
Це все час...Ataсms потрібен зараз
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23.09.2022 01:46
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Це все час...Ataсms потрібен зараз
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23.09.2022 01:46 Ответить
Оставлен как элемент шантажа кацапов, что если вы то-то и то-то, то мы атакмс отдадим. На самом деле ужасное решение, давно пора поставить ракеты эти и тоже самое делать уже с томагавками на 950км воздушного базирования. Но тут еще нюанс, что атакмс довольно старая ракета и может быть выявили ряд недостатков, которые сейчас исправляют в срочном порядке. Репутация ВПК для США важный источник дохода бюджета, особенно сейчас, они не могут поставить хлам.
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23.09.2022 08:24 Ответить
Ці безпілотники не гірші від atacms керованих ракет, згідний тільки в тому, що вони повинні були бути вже тут давно... А гратися дам-не дам... 🙄
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23.09.2022 14:50 Ответить
Огромное спасибо за оружие! Чи думала я когда-нибудь, шо буду благодарить людей за поставку нам снарядов, танков и беспилотников. Грёбанные кацапы!
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23.09.2022 01:46 Ответить
Чи думали ми коли не будь що кожен ранок буде починатись з шани загиблих воїнів і статистики скільки русні здохло......Кляті кацапи
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23.09.2022 01:48 Ответить
Кожен рік історії України попереджав нас про це і готував до цього.
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23.09.2022 09:31 Ответить
Допомога друзів у біді цілком природна і прийнятна на відміну від мови окупанта в в окупованій країні. Гребані кацапи!
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23.09.2022 09:29 Ответить
Боже бережи Америку, слава Україні 🇺🇲🇺🇦👊🤝
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23.09.2022 01:47 Ответить
Лавры байрактара не дают покоя. Производитель тоже хочет себе такую рекламу и очереди на закупку.
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23.09.2022 01:48 Ответить
к сожалению Панцири их достают.... недавно кацапы сбили такой в Бенгази....
его идентифицировали по колесу..... не хочу никого тут расстраивать....., но это факт......
так что, вопрос что лучше, Байрактар, или Рипер, весьма спорный.....
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23.09.2022 02:00 Ответить
А для чего нам дали противорадарные ракеты? Они эти панцири быстро в металлолом превращают. При работающей ПВО любой летательный аппарат уязвим, поэтому для начала выбивается все работающее ПВО. К том же у этих безпилотников дальность на которое он может поражать ракетами куда большая чем у байрактара
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23.09.2022 02:09 Ответить
та каждый день их жгут-жгут, а они все лезут и лезут суки! поэтому вероятность остается всегда....
а вот Байрактар спокойно подходил к Панцирю, и мы это неоднократно наблюдали на видео...
но, в любом случае, это лучше, чем ничего..... главное - начать, а там видно будет....
да и Хелфайр на борту - серьезная замануха......
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23.09.2022 02:18 Ответить
Понимаю. Такое ощущение было когда кацапы лезли и лезли и кажется им нет конца.. но как видим таки закончились. Так же будит и с ПВО, кода-то закончится..
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23.09.2022 02:56 Ответить
та ну блт шо закончится? сегодня их опять одну, или две подстелили! а сколько этих пидоров еще по кустам прячется?
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23.09.2022 03:08 Ответить
Более того, этот беспилотник имеет ракеты с большим радиусом действия. И даже если его собьют, то большой шанс, что он останется на территории контролируемой ВСУ.
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23.09.2022 06:31 Ответить
Панцири їх в апріорі не можуть збити.Панцирь це лайно яке навіть не може сбити цілі які на радарі в 5 км.Сама русня матюкає ці панціирі як лайно.Ізраїль десятки і десятки раз доказував з відеопідтвердженням як він їх знищує ракетами.Не кажучи про Україну де ці панцирі с фото і відеопідтверлженням показували як байрактари їх знищували.на раз два.
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23.09.2022 02:18 Ответить
да я не собираюсь них*я доказывать..... нет, да и нет....
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23.09.2022 02:20 Ответить
чтобы уж совсем не быть голословным:
https://twitter.com/search?q=Benghazi%20MQ-9&src=typed_query
и никакого другого ПВО у Хафтара, кроме как рашистского, априори быть не может....
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23.09.2022 02:51 Ответить
это с бука сбили а не панциря
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23.09.2022 02:52 Ответить
а БУК чей? японский?..... разные там утверждения есть.... но лично я не слышал, чтобы рашисты БУК-и в Ливию перебрасывали...., а вот Панцири подтвержденные у Хафтара точно есть....
кстати, ЛНА утверждают, что сбили его случайно, т.к. приняли за Байрактар..... и, вроде, перед американцами извинились......
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23.09.2022 03:04 Ответить
Панцир норм, якщо користуватись граматно. У нас вже 3 одиниці стоїть, прикриває небо. Панцир в походному стані - це звичайна вантажівка, а на боєвому чергуванні - свою справу робить.
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23.09.2022 02:51 Ответить
Байрактар хвалят как разведовательную платформу, которой можно детально разведывать на 30 км, кажется. В американском БПЛА наверно комплекс разведки помощнее будет и никто не станет их отправлять что б грохнуть пару танков конечно
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23.09.2022 09:11 Ответить
Смерть кацапським загарбникам! Огонь! Даєш могилізацію!
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23.09.2022 01:52 Ответить
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23.09.2022 02:01 Ответить
автостоянка белых лад
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23.09.2022 02:57 Ответить
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23.09.2022 08:22 Ответить
Зачем обучать операторов, сидит себе Джон в Алабаме и управляет себе по спутнику, покажите как заправлять и куда ракеты вешать
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23.09.2022 02:36 Ответить
З політичних міркувань. Оператор - це всього лише один елемент оперативної системи.
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23.09.2022 05:29 Ответить
нам би краще арти побільше проти новоявлених мобіків буйла
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23.09.2022 02:56 Ответить
Из за бюрократии США опаздывает и Украине это обходится большими жертвами. Нужно максимально убрать бюрократию, чтобы оружие шло в Армию сразу, при необходимости. А необходимось уже давно.
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23.09.2022 03:22 Ответить
треба atacms в першу чергу
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23.09.2022 03:42 Ответить
Жесть!Нам их не передали, а если передадут так ещё хер знает сколько обучать будут нас .
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23.09.2022 05:25 Ответить
*****,як ці всі американські "побоювання" задовбали. Як це все довго відбувається,коли кожен день для України на рахунку.
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23.09.2022 06:40 Ответить
зрадники дерьмак, татаров і т.д. в жОПі - Запоріжська область - обкрадання гуманітарки, у Волинській теж... може і в інших є (впевнений на всі 150%), але не чув.....
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23.09.2022 12:50 Ответить
Пусть закупят за эти деньги нам десяток байрактаров. А ещё лучше больше рсзо дадут
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23.09.2022 08:13 Ответить
Нахрена вам большие БПЛА?
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23.09.2022 08:51 Ответить
обучение операторов БПЛА не такое сложное и длительное как у пилотов, а эффект от применения их на фронте ничуть не менее эффективный (чем у пилотируемых штурмавиков)!
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23.09.2022 09:03 Ответить
Во-первых, БПЛА не штурмовик. Во-вторых, сложность в обслуживании, а не в управлении. В третьих, такие БПЛА надо прикрывать истребительной авиацией и средневысотными ЗРК.
А всего-то в них пользы - разведка (батарея гаубиц или утилитарный ХИМАРС как-то поэффективнее БПЛА с 6-8 Хеллфайрами)..
А разведка у вас и так есть.
Если уж "чешется", то можно договориться, чтобы такую (тактическо-оперативную) разведку само НАТО и вело (хотя зачем? оно и так ведет).
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23.09.2022 09:19 Ответить
Oni prigoditsia raketi u nego vesit 50kilogram ix jest dvux tipov dlia porazenije tiazioloj texniki i komandnogo sostava drugoj tip.Eto drugoj uroven cem Bayraktari.Oni xorosi unictozit komandni punkti,sviaz,radari ili ocen vaznyje drugije objekti.Ocen tocnyje sami ustonavlivajet objekt,raketi mozet unictozit objekti s rostojanija do 11 kilometrov.Sansov vyzyt pri popadanije net
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23.09.2022 09:08 Ответить
Выше глянь - я ответил.
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23.09.2022 09:20 Ответить
А глянул - поставь лайк, если согласен
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23.09.2022 09:36 Ответить
Наприклад, можна підірвати состав з ************ на Керченському мосту. Ще може нести 8 ракет Stinger, тобто працювати, як винищувач. Ще можна топити ракетні катери прямо у Севастопольській бухті. Є над чим працювати
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23.09.2022 09:48 Ответить
Нет, нельзя.
Ну, стингеры можно подвесить, но нахрена?
Нет, нельзя.
Гораздо проще упороть по месту загрузки ПЛ (они КРами грузятся чуть ли не с Графской пристани - в Балаклаве ничего не сделали (нет, по смете - сделали, только в реальности грузить в Балаклаве нельзя)). И для этого стратегический БПЛА не нужен.
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23.09.2022 09:55 Ответить
Ну Stinger американці вішають навіщось? Може проти винищувачів це й не ефективно, а проти гвинтокрилів та штурмовиків - в самий раз. Все ж таки 8 од. несе. І дістати поки ще до Графський пристані нічим, був би ОТРК - не було би питань. (Був би ОТРК, мабуть і війни не було б).
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23.09.2022 10:05 Ответить
Стингер ракета ближнего боя. И боя маневренного. В котором БПЛА проиграет. Тем более БПЛА, работающий автономно (а истребитель 1) ходит на более высоких скоростях, 2) маневрирует лучше, 3) использует внешний или "союзный", или комбинированный подсвет. Истребитель и предназначен для того, чтобы "истреблять". В т.ч. и БПЛА).
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23.09.2022 10:12 Ответить
Так я ж не заперечував? Тому й написав про гвинтокрили та штурмовики. Щоби винищувачі збивати, потрібні БПЛА іншого класу, з іншими ракетами, типу AIM-9 Sidewinder та AIM-120 AMRAAM.
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23.09.2022 10:21 Ответить
Он к Грачу и вертолету в упор подлететь должен, войдя в зону обнаружения и уверенного действия ЗРК среднего радиуса). А козырь БПЛА - скрытность (за штурмовиками и вертолетами пусть наземные расчеты бегают - их вооружили и покормили). Каждый должен свою роль играть.
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23.09.2022 10:25 Ответить
Згоден, що козир БПЛА - скритність. Диверсійна робота - непомітно підлетів, знищив ціль та зник.
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23.09.2022 10:30 Ответить
Все это давно есть в Украине...
Не сцыте крысы путлера...потерь нет,все идёт по плану...☠️☠️☠️🦍продолжение УтилиZации в перемешку с МогилиZaцыей идёт успешно,даже в Лимане...😝,на очереди Северодонецк и Лисичанск ...,Хаймеры Стингеры и прочие Джавелины уже тут ..☠️☠️🦍🦍🦍
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23.09.2022 08:59 Ответить
Глава Пентагону Ллойд Остин на Рамштайне сказал фразу,которую хмыри путлера незаметили...Украина получит все что нужно,для защиты своей Независимости... Ключевое слово....ВСЕ ...😝
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23.09.2022 09:07 Ответить
Завжди читаю висловлювання політиків "по словам" - бо кожне словосполучення та й саме слово може мати багато значень
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23.09.2022 12:55 Ответить
 
 