Отражены атаки врага в районе 8 населенных пунктов. Авиация Сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и техники противника, - Генштаб

Начались двести двенадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыву активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции по всей линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку.

Враг не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается для всей территории Украины.

"За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От вражеских ударов пострадало свыше 45 населенных пунктов: В частности, Печенеги, Пришиб, Яровая, Спорное, Веселое, Бахмут, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Кривой Рог, Белогорье, Запорожье, Белогорка, Первомайское, Николаев, Очаков , Высокополье, Сухой Пруд, Миролюбовка и Новогригорьевка", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск;

на Краматорском направлении – Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Приши и Северск;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Великая Новоселка;

на Запорожском направлении противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Зализничное и Ровнополье.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам.

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"За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка. Авиация Сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БпЛА оккупантов", - добавляют в Генштабе.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициям ПВО, 3 – артиллерии, а также 3 складам боеприпасов.