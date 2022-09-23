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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15376) война (46847) Генштаб ВС (4291) мобилизация (1618) потери (3859)

Ранен российский командир 144 мотострелковой дивизии Цоков. В ростовский госпиталь доставлено 105 тел погибших оккупантов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,ліквідація

Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава. По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, он эвакуирован 20 сентября текущего года.

"С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные меры по принятию еще 200 тел в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что для восполнения потерь в живой силе противник продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. Так, в Горловке, 19 сентября, представители 1 армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десять мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

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В период с 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.

"В рамках выполнения мер частичной мобилизации, оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех сотрудников, подпадающих под требования", – информируют в Генштабе.

Также известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации имени маршала Василевского и их дальнейшем размещении на должности в войсках.

На базе московского общевойскового командного училища, в период с 26 сентября по 24 октября, российское военное руководство планирует провести сборы с находящимися в запасе гражданами.
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Топ комментарии
+9
Чавимо далі лаптеноїдів,без жалю та сумніву...
Якщо сьогодні ми не знищимо їх,то завтра вони прийдуть вбивати нас та наших дітей.

Слава ЗСУ! Ми незламні!
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23.09.2022 07:49
+9
144-я дівізія з західного округу, який повинен захищатися від злого НАТО. Там же добре проріджені у Харківській області 1-а танкова армія і 11-й армійський корпус (ті, що залишили нам на пару бригад бронетехніки). Беручи до уваги ще капітальне знищення 200-ї бригади північного флоту, переброску на війну не меньш 80% військ з Карелії, переброску не меньше половини ППО, захищаючого Пітер - це *******, війська НАТО при бажанні можуть спокійно, без єдиного пострілу, дійти до мАскви.
Тому ********* на дії країн Балтії (закриття кордону, знос пам`ятників і т.д.) майже не реагує, тільки жаль від відомства унилої конячки та виють на болотах пропогандони.
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23.09.2022 08:02
+7
А "Цоков" - це ще один "русский" "- славянин"? Судячи з прізвища - це якийсь дагестанець! То який він має стосунок до "славян" і "русских"?
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23.09.2022 07:31
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Всем 105 срочно клизму! Ребят ещё можно спасти.
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23.09.2022 07:24 Ответить
А "Цоков" - це ще один "русский" "- славянин"? Судячи з прізвища - це якийсь дагестанець! То який він має стосунок до "славян" і "русских"?
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23.09.2022 07:31 Ответить
Глаз узкий - значит русский.
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23.09.2022 07:55 Ответить
Осетин думаю
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23.09.2022 07:59 Ответить
Цоков Олег Юрьевич. Відкрийте вікі. Жив мабуть колись на московії такий собі пан Цок. А його холопів назвали Цокови. Пан, мабуть дуже багато цокався.
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23.09.2022 08:31 Ответить
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23.09.2022 08:35 Ответить
Один вагон з трупами вони ж і розвалили тому тільки 105 , а не 210
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23.09.2022 07:34 Ответить
105 новеньких белых лад ждут возле морга своих хероев а победители уже в фойе концертного зала на гала концерте кобздона.
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23.09.2022 07:37 Ответить
Чавимо далі лаптеноїдів,без жалю та сумніву...
Якщо сьогодні ми не знищимо їх,то завтра вони прийдуть вбивати нас та наших дітей.

Слава ЗСУ! Ми незламні!
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23.09.2022 07:49 Ответить
Ну що,як вас там,"рАстовчане",повЭсточку вже получили🤓
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23.09.2022 07:50 Ответить
Цоков. Явно осетин. Це він дослужився до генерала у кацапів, щоб мститись українцям-біндєровцам за Беслан. Дивні вони ці осетини.
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23.09.2022 07:51 Ответить
144-я дівізія з західного округу, який повинен захищатися від злого НАТО. Там же добре проріджені у Харківській області 1-а танкова армія і 11-й армійський корпус (ті, що залишили нам на пару бригад бронетехніки). Беручи до уваги ще капітальне знищення 200-ї бригади північного флоту, переброску на війну не меньш 80% військ з Карелії, переброску не меньше половини ППО, захищаючого Пітер - це *******, війська НАТО при бажанні можуть спокійно, без єдиного пострілу, дійти до мАскви.
Тому ********* на дії країн Балтії (закриття кордону, знос пам`ятників і т.д.) майже не реагує, тільки жаль від відомства унилої конячки та виють на болотах пропогандони.
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23.09.2022 08:02 Ответить
Сдыхают "ваньки" по плану. Что тут скажешь? Генетическая тупость....генетическое рабство..генетическая ненависть не к таким,как они..генетический алкоголизм ..
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23.09.2022 08:24 Ответить
хреново, що поранили несмертельно; але краще, ніж би взяли в полон - бо ЄрЗе віддали б його ***** "за так", як того генерала сичового.
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23.09.2022 08:25 Ответить
Маєм надію, що це несмертельне викликає пекельні муки і він просить, щоб його добили
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23.09.2022 08:42 Ответить
Що за країна така?Що за бидляче населення в ній живе?Чого цим БАРАНАМ не вистачало?Газ,нафта,корисні копалини.От якби ще МІЗКИ природа дала.
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23.09.2022 08:34 Ответить
кацапы, отъ.битесь от нас
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23.09.2022 08:34 Ответить
Давити як колорадських жуків.
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23.09.2022 09:11 Ответить
Ці вже не зможуть взяти участь у поході "На Берлин" через Монголію. Не встигли
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23.09.2022 09:50 Ответить
жаль, что ******* не убило...
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23.09.2022 09:56 Ответить
На святе замахнулись - на охороців всіх мастей. Це ж опора нації!!!
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23.09.2022 11:48 Ответить
 
 