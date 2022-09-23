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За прошедшие сутки уничтожены 7 вражеских беспилотников. Поражены до 10 позиций ПВО противника, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

За сутки 22 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены семь воздушных целей: три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, которые оккупанты маркируют, как "Герань-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, авиацией Воздушных Сил совершено до 10 групповых авиаударов по разным направлениям. Бомбардировщики и штурмовики уничтожили несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели.

"Истребительная авиация применила по средствам противовоздушной обороны противника противорадиолокационные ракеты AGM-88 "HARM". Поражены до 10-ти позиций ПВО противника", - говорится в сообщении.

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Когда уже их под Васильевкой **********? А то ******* стрелять ракетами по Запорожью 10 ракет за последние сутки. Потятно что наши ребята делают все возможное, просто сил нет смотреть как они как они оскверняют твой любимый город.
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23.09.2022 08:57 Ответить
ну, если точнее - за сутки чуть меньше 20-ти. а по поводу ***********, то абсолютно поддерживаю, и не только под Васильевкой, хорошо бы и по территории кацапстана.
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23.09.2022 09:02 Ответить
AGM 88 HARM (високошвидкісна антирадіолокаційна ракета). Трохи старувата (1983 р.н.), але дуже ефективна. Не знаю які нам поставляють модифікації "А", "В". Разо з тим ****** дають бадьоро. Не у всіх зсобів ППО можливо винести АФУ подалі від ПН, та й заміна АФУ потребує часу.
Так що хлопці вибивайте ППО кацапів, робіть "дірки". Слава Україні!
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23.09.2022 09:37 Ответить
Ну, уж не гоняй-то: у Хармса (в отличие от того же Шрайка) уверенная дальность 150 км (да модулятор, да решаюшая система (поражение выключенной РЛС)). А у С-300? Вообще-то 75 км предел. Последние модификации как-бы до 150 (ох, не верю я в эту дальность - ФАР поднятая на изрядную высоту нужна). Так что "рука длиннее" в 2 раза.... А ты старая... старая...
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23.09.2022 09:49 Ответить
Якщо масовано почали різати ППО, значить або знайшли "жирну ціль" і готують прохід до неї тим же подаруночкам, якими Новофедорівку пригощали. Або... готують поляну під широкомасштабну роботу ВПС ЗСУ. А для чого на фронти масштабна робота ВПС ЗСУ - кожен сам може здогадатись.
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23.09.2022 09:43 Ответить
 
 