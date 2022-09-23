РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5932 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
12 074 26
военнопленные (747) война (46847) обмен (1233) плен (2354) Россия (91279) пленные (1835)

РФ намеренно провела непопулярный в стране обмен пленными в день объявления частичной мобилизации, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,полонені,обмін

Кремль попытался приуменьшить значение обмена пленными с Украиной, проведя обмен в тот же день, когда была объявлена "частичная мобилизация".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института исследования войны (ISW).

ISW пишет, что обмен "глубоко непопулярен среди российских националистов и милблогеров".

Аналитики отмечают, что Кремль открыто не соблюдает обещанные условия частичной мобилизации. Кремлевские квоты, вероятно, заставят местные власти мобилизовать мужчин независимо от их военного статуса и, вероятно, будут стимулировать непропорционально высокую мобилизацию этнически нерусских и иммигрантских общин.

Объявление частичной мобилизации и вопиющее пренебрежение даже диктуемыми правительством параметрами мобилизации может оттолкнуть заинтересованные слои российской общественности, ранее терпимо относившиеся к вторжению России в Украину, которое меньше затрагивало их личные интересы.

Смотрите также: Азов с нами! Что стоит за возвращением Редиса, Калины, Птички и других? | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Как сообщалось, 21 сентября из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев. Позже стало известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских защитников.

Также отмечалось, что пять офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список освобожденных из плена.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Забавно,что петух гиркин как сидел и варнякал имперские бредни в ютубе,так и будет сидеть. Он же так жаждет "защитить нарот дамбаза". Что-то там даже пытался заранее зная,что "не пустят". А теперь? Давай,игорёк....Мобилизируйся....ВСУ ждут тебя... Ага,хрен там. Придётся ещё искать это тело))
показать весь комментарий
23.09.2022 09:04
+7
показать весь комментарий
23.09.2022 09:31
+6
Для нас звільнення наших полонених - радість, для них, звільнення їхніх полонених - позор. Може досить казок про "один народ"?
показать весь комментарий
23.09.2022 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забавно,что петух гиркин как сидел и варнякал имперские бредни в ютубе,так и будет сидеть. Он же так жаждет "защитить нарот дамбаза". Что-то там даже пытался заранее зная,что "не пустят". А теперь? Давай,игорёк....Мобилизируйся....ВСУ ждут тебя... Ага,хрен там. Придётся ещё искать это тело))
показать весь комментарий
23.09.2022 09:04 Ответить
В Туреччині теж є чим зайнятися кваліфікованому офіцеру. Контррозвідка. Організація таборів підготовки особового складу (чим Туреччина гірша з ЄС). Військово-технічна співпраця з виробниками засобів зв'язку (штатно в ЗСУ - турецький зв'язок) та БПЛА.
показать весь комментарий
23.09.2022 09:19 Ответить
Ти зовсім не розуміє, що значить термін "інтернований". Погугль, для загального світогляду.
показать весь комментарий
23.09.2022 09:55 Ответить
Та розумію. Але в новині не сказано, що місце утримання цих офіцерів - "десь в полі на кордоні з Сирією". Тож чому б не припустити, що їхня свобода пересування буде обмежена... Стамбулом?
показать весь комментарий
23.09.2022 10:02 Ответить
Є в мене обережна надія, що це добре, що вони зараз знаходяться в Туреччині.

Для підказки просто згадайте, що вони багато чого знають, раз керували обороною Маріка.
показать весь комментарий
23.09.2022 11:20 Ответить
Ну - і що саме це значить? "Просвіти" будь ласка! А то навкруги тебе - одні "недоумки"!
показать весь комментарий
23.09.2022 11:28 Ответить
Погугли, - завдяки чудовим американським інженерам, це доступно навіть такому як ти=)
показать весь комментарий
23.09.2022 11:34 Ответить
Ні - ти мені поясни - Що саме означає "інтернування" у ТВОЄМУ розумінні Бо я з своєю вищою юридичною освітою (та ще й з військовою спеціалізацією) зрозуміть не можу : що ж саме ти під цим розумієш?!
показать весь комментарий
23.09.2022 11:38 Ответить
Це ти про себе? Я починаю розуміть, що це - так! Бо, замість чіткої відповіді на поставлене питання, ти починаєш "з"їжджать з теми" і кидаться звинуваченнями типу - "сам дурак!" А це значить, що суті терміну "інтернування" ти не розумієш!
показать весь комментарий
23.09.2022 12:56 Ответить
дурень з "вищою юридичною освітою (та ще й з військовою спеціалізацією)" який не може скористатися чудовим продуктов від Alphabet Inc, - це вирок нашій освітній системі, яка за суттю лишались глибоко радянською...
показать весь комментарий
23.09.2022 13:00 Ответить
"Сонце моє!" Я-то - ЗНАЮ! Бо читав колись лекції офіцерам - по "праву війни" Але ж ти так безапеляційно ЩОСЬ заявляєш, що я засумнівався у власних знаннях Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!
показать весь комментарий
23.09.2022 13:45 Ответить
Дурню, якщо наполягаєш, то зроблю цю операцію за тебе. Перший запит:
Інтернува́ння (фр. interner - встановлювати на проживання, від лат. internus - внутрішній) - у міжнародному праві: 1. примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав, що вступили на територію цієї держави під час збройного конфлікту; 2. затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства.
показать весь комментарий
23.09.2022 13:54 Ответить
Про нашу освіту я до знайомства з тобою був не найкращої думки =) Нічого нового
показать весь комментарий
23.09.2022 13:56 Ответить
Це я знав і без тебе! Ти мені "пальцем покажи" - де саме вказано, що "інтерновані" повинні обов"язково перебувать під конвоєм чи наглядом? Де їм забороняється пересування всередині країни? Де їм забороняється будь-яка діяльність (навіть не пов"язана з веденням бойових дій)? Адже людина писала тобі саме про це!
Коротше кажучи - замість показать свою освіченість, ти "перднув у калюжу" А зараз пробуєш вибраться з "лайна", яке сам же й навалив, і звинуватить у "насраному" свого опонента
Як казав герой "Майстра та Маргарити" Булгакова - "Поздравляю Вас обосрамшись!"
показать весь комментарий
23.09.2022 14:09 Ответить
Боже, яке дурне =)
показать весь комментарий
23.09.2022 14:34 Ответить
Я з тобою повністю згоден! І не тільки дурне! Ще і вперте до нестями! (це я про тебе!) Бо ти відсутність знань та аргументації заміняєш нахабством і агресивністю!
показать весь комментарий
23.09.2022 15:03 Ответить
де саме вказано, що "інтерновані" повинні обов"язково перебувать під конвоєм чи наглядом
 отут, дурню
1. примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав
Читати вас на юрфаку навчили ? =))))
показать весь комментарий
23.09.2022 15:13 Ответить
"Особами, які належать до однієї з категорій, перелічених у
цій статті, яких прийняли на своїй території нейтральні держави
або держави, що не воюють, і яких ці держави повинні інтернувати
відповідно до міжнародного права, якщо вони не вирішать
застосувати до них більш сприятливий режим";
Наприклад, інтерновані державами Антанти військовослужбовці армії УНР були роззброєні і проживали у відведених для них місцях, однак їм не заборонялося працювать як самостійно, але й по найму у місцевого населення!
Це моя остання відповідь тобі! Бо з тобою сперечаться - все одно що грать в шахи з голубом : переверне фігури, насере на дошку, а потім полетить, гордо туркочучи, як він "переміг"!
показать весь комментарий
23.09.2022 15:33 Ответить
Дурню, якщо вже обісрався, то поміняй спіднє і не закидуй інших своїми какахами, - оточуючи не вині в тому, то ти впертий ідіот =)
Ще раз читаємо:
Контррозвідка. Організація таборів підготовки особового складу (чим Туреччина гірша з ЄС). Військово-технічна співпраця з виробниками засобів зв'язку (штатно в ЗСУ - турецький зв'язок) та БПЛА.
З усіма набутими знаннями, - ще раз дуже повільно, - чи це можливо?
Можеш не відповідати, - питання риторичне =)
показать весь комментарий
23.09.2022 15:41 Ответить
Напряму все це не заборонене. Заборонене тільки !використання! інтернованих у любих роботах, пов'язаних з безпосереднім веденням військових (бойових) дій. А чим вони там займаються і з ким спілкуються будь-якими каналами зв'язку - визначає країна-приймач (причому зовсім перервати зв'язок з родичами, наприклад, не має права).

Прийняття інтернованих на роботу до міністерства оборони Туреччини як консультантів - не заборонене. Прийняття інтернованих на роботу до виробників БПЛА або засобів зв'язку - не заборонене. Наприклад робота інтернованих у якості "перекладачів" та задля покращення "зв'язків з суспільством та покупцями" - НЕ заборонене.

Тож, дурбецало, закрийся і не роби з себе більшого ідіота, ніж ти є.
показать весь комментарий
23.09.2022 22:19 Ответить
Боже, ще один намалювавася... Де вас таких ідіотів клонують? =)
показать весь комментарий
23.09.2022 22:48 Ответить
Зверни увагу: цей "навіжений" "котить бочку" на радянську освіту як зразок "недолугості" та "обмеженості"! А від самого "совок" "пре з усіх щілин"! Адже головний принцип в законодавстві демократичних країн - "Все дозволено що прямо не заборонено законом!" Якщо в Конвенції є обумовлення про можливість встановлення державою-покровителькою більш сприятливого режиму для інтернованих - то це - справа цієї держави! Тим більше що поняття "інтернування" взагалі відсутнє в угодах про передачу наших військовослужбовців турецькій владі - воно є таким по суті (тобто "фактичним") Але юридично це не визначене! Немає юридичного документу (або нам він не відомий) де турецька влада зобов"язується утримувать їх під конвоєм чи обмежувать їх пересування всередині країни Немає і обмежень у їх діяльності всередині країни (якщо це не суперечить її законодавству) Крім того - дещо може і не афішуваться! Наприклад контакти (різного рівня) з розвідкою та представниками військового відомства як самої Туреччини так і з розвідками чи військовими країн НАТО Але ж цьому дурню подібне важко зрозуміть!
показать весь комментарий
24.09.2022 02:13 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2022 09:31 Ответить
Для нас звільнення наших полонених - радість, для них, звільнення їхніх полонених - позор. Може досить казок про "один народ"?
показать весь комментарий
23.09.2022 10:08 Ответить
Хмырь мавзолейный любит даты и нумерологию...советского дерьма и немецкого...🦍☠️
21 сентября именно такой день...Гитлер 21 сентября 1920 года объявил о создании отрядов SS,путлер объявил 21 сентября о всеобщей могилиZaции по факту закрыв границы рабZeи...по факту выехать за бугор низзя,без разрешения военкомата по месту проживания...
показать весь комментарий
23.09.2022 10:42 Ответить
 
 