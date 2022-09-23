РФ намеренно провела непопулярный в стране обмен пленными в день объявления частичной мобилизации, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кремль попытался приуменьшить значение обмена пленными с Украиной, проведя обмен в тот же день, когда была объявлена "частичная мобилизация".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института исследования войны (ISW).
ISW пишет, что обмен "глубоко непопулярен среди российских националистов и милблогеров".
Аналитики отмечают, что Кремль открыто не соблюдает обещанные условия частичной мобилизации. Кремлевские квоты, вероятно, заставят местные власти мобилизовать мужчин независимо от их военного статуса и, вероятно, будут стимулировать непропорционально высокую мобилизацию этнически нерусских и иммигрантских общин.
Объявление частичной мобилизации и вопиющее пренебрежение даже диктуемыми правительством параметрами мобилизации может оттолкнуть заинтересованные слои российской общественности, ранее терпимо относившиеся к вторжению России в Украину, которое меньше затрагивало их личные интересы.
Как сообщалось, 21 сентября из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев. Позже стало известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских защитников.
Также отмечалось, что пять офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.
Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список освобожденных из плена.
Пожалуйста, подождите...
Для підказки просто згадайте, що вони багато чого знають, раз керували обороною Маріка.
Інтернува́ння (фр. interner - встановлювати на проживання, від лат. internus - внутрішній) - у міжнародному праві: 1. примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав, що вступили на територію цієї держави під час збройного конфлікту; 2. затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства.
Коротше кажучи - замість показать свою освіченість, ти "перднув у калюжу" А зараз пробуєш вибраться з "лайна", яке сам же й навалив, і звинуватить у "насраному" свого опонента
Як казав герой "Майстра та Маргарити" Булгакова - "Поздравляю Вас обосрамшись!"
отут, дурню
1. примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав
Читати вас на юрфаку навчили ? =))))
цій статті, яких прийняли на своїй території нейтральні держави
або держави, що не воюють, і яких ці держави повинні інтернувати
відповідно до міжнародного права, якщо вони не вирішать
застосувати до них більш сприятливий режим";
Наприклад, інтерновані державами Антанти військовослужбовці армії УНР були роззброєні і проживали у відведених для них місцях, однак їм не заборонялося працювать як самостійно, але й по найму у місцевого населення!
Це моя остання відповідь тобі! Бо з тобою сперечаться - все одно що грать в шахи з голубом : переверне фігури, насере на дошку, а потім полетить, гордо туркочучи, як він "переміг"!
Ще раз читаємо:
Контррозвідка. Організація таборів підготовки особового складу (чим Туреччина гірша з ЄС). Військово-технічна співпраця з виробниками засобів зв'язку (штатно в ЗСУ - турецький зв'язок) та БПЛА.
З усіма набутими знаннями, - ще раз дуже повільно, - чи це можливо?
Можеш не відповідати, - питання риторичне =)
Прийняття інтернованих на роботу до міністерства оборони Туреччини як консультантів - не заборонене. Прийняття інтернованих на роботу до виробників БПЛА або засобів зв'язку - не заборонене. Наприклад робота інтернованих у якості "перекладачів" та задля покращення "зв'язків з суспільством та покупцями" - НЕ заборонене.
Тож, дурбецало, закрийся і не роби з себе більшого ідіота, ніж ти є.
21 сентября именно такой день...Гитлер 21 сентября 1920 года объявил о создании отрядов SS,путлер объявил 21 сентября о всеобщей могилиZaции по факту закрыв границы рабZeи...по факту выехать за бугор низзя,без разрешения военкомата по месту проживания...