Общие боевые потери РФ с начала войны - около 56 060 человек, 219 вертолетов, 2 254 танка, 1 355 артсистем и 4 796 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают наносить урон российской оккупационной армии.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.09 ориентировочно составляют:
личного состава – около 56060 (+550) человек ликвидировано
танков ‒ 2254 (+18) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4796 (+20) ед,
артиллерийских систем – 1355 (+14) ед,
РСЗО – 326 (+8) ед,
средств ПВО ‒ 170 (+1) ед,
самолетов – 254 (+1) ед,
вертолетов – 219 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9),
крылатых ракет ‒ 240 (+0),
кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3659 (+29) ед,
специальной техники ‒ 126 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Або... Нова фаза примушення до "жестів доброї волі"? 550 тушок і 90+ одиниць техніки - це як 9-13 вересня.
Братові найкращі побажання, і величезна подяка!
Та ні. До такого їм треба хоча б 1 зиму в окопах, з дезинтерією та здохлим кожним другим "товаришем" побувати. Отоді - правильний настрій та мотивація з'явиться. А поки вони ще сидять за компами - нічого не станеться.
помертиподохнути. Причому з великою ймовірністю.
Когось там скидати ніхто не буде - та маса (хотів написати суспільство) хвора імперскістю, а путлер є найкращим її втіленням.
Вони будуть підтримувати війну завжди, а коли війна може зачіпити їх, то вони будуть намагатися "пропетляти", але не виступлять ні проти війни, ні проти свого правителя.
Якраз з "частковою мобілізацією" ***** прорахувався дуже і дуже. Зрозумійте - якщо б він підписав указ про повну мобілізацію, без виключень, з ураженням прав всіх працюючих тощо. То в засрашці швидко би всі розібралися - хто вертухай, а хто ЗК. Все було б всім зрозуміло. Всі б впряглися, хоча б і скиглили. А при "частковій мобілізації" - немає навколо чого "кристалізуватися" отому прошарку кондових вертухаїв. "Розбрад та шатання" - ось що очікує засрашку. І це дуже добре. Драпак від мобілізації буде феєричний.
Демілітарізація кацапстану йде за планом.
та й по артилерії добре пройшлися
де їх скільки набили
на півдні вроді спокійно все
очевидно, що волання русні про прорив нашими фронту, є правдою.