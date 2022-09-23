Ночью в Николаеве раздавались взрывы. Поражено офисное здание объекта промышленной инфраструктуры, - Ким

Ночью, 23 сентября, около 00:35 в Николаеве раздались взрывы. Предварительно поражено офисное здание объекта промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, также повреждены частные дома, водопровод и электросети. Подробная информация уточняется.

В Николаевском районе утром, 22 сентября, ориентировочно в 09:55 в результате обстрела с. Украинка, Галицыновской громады возник пожар жилого дома. Пострадавших нет.

Также, по информации ОК "Юг", вчера, 22 сентября, из реактивной системы залпового огня "Смерч" обстреляна прибрежная полоса Куцурубской громады. Пострадавших нет.

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В Баштанском районе под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. За прошедшие сутки были вражеские обстрелы окрестностей с. Новоукраинка в 10:40 и с. Муравьевка ориентировочно в 19:12. Также в 17:30 и 19:30 обстрелам подверглось с. Высунск. В результате повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, три объекта торговли и газовый трубопровод с последующим возгоранием. Пострадавших нет.

"Продолжаются обстрелы населенных пунктов Широковской громады. Так, вчера, 22 сентября, в 11:00, 13:00 и 15:00 были обстрелы с. Широкое. Повреждены жилой дом, нежилые хозяйственные подсобные помещения и сельхозтехника. Также в 23:00 обстрелам подверглось с.Красная Долина. Попадания фиксировались по открытым территориям. Пострадавших нет", - информирует Ким.

Он также добавляет, что в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.